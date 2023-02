© Comment bien s'occuper d'un chiot sevré ?

Vous venez d’accueillir un nouveau chiot à la maison ? Félicitations ! Les premières semaines avec notre petit compagnon sont une expérience passionnante et très enrichissante. Cependant, l’arrivée d’un nouveau-toutou implique des responsabilités et des soins particuliers qu’il faut prendre en compte pour le bien-être du chiot. Voici nos conseils pour bien accueillir et bien s’occuper d’un chiot sevré.

Le sevrage est une étape importante dans la vie d’un chiot, car il marque le passage de la dépendance exclusive au lait de sa mère à la consommation d’aliments solides.

Quelle est la meilleure nourriture pour un chiot sevré ?

Lorsque votre chien commence à être sevré, il est préférable de commencer par une alimentation spécialement conçue pour les chiots, car elle contient tous les nutriments dont il a besoin pour grandir en bonne santé. À ce titre, il existe de nombreuses croquettes spéciales sevrage ou pour les chiots sevrés. Cependant, la quantité, les ingrédients et autres éléments qui les composent sollicitent la considération de l’âge, le poids et la taille de l’animal de compagnie. De plus, il est important de choisir une marque de croquettes qui convient à l’âge et à la taille de votre chien (par exemple : chiot moyen ou petit chien ).

Pour assurer une bonne alimentation à votre chien, il est également essentiel qu’il mange à intervalles réguliers ; votre animal de compagnie devra donc être nourri au moins trois fois par jour, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de six mois. A partir de cet âge, vous pouvez diminuer progressivement la quantité à deux repas par jour. Vous devez toujours offrir à votre chien la quantité recommandée par le fabricant sur l’étiquette des croquettes, sans oublier de considérer les conseils de votre vétérinaire. Sachez qu’une bonne alimentation garantit une bonne santé et une croissance appropriée pour votre chien.

Quels sont les besoins nutritionnels des chiots en période de sevrage ?

Lorsque vous choisissez la meilleure nourriture pour les chiots en période de sevrage, il convient de considérer les nutriments qu’elle contient. En fait, un chiot doit manger de la nourriture composée des nutriments du lait de la mère ou au moins des nutriments de croissance. Cependant, un vétérinaire recommande toujours d’offrir à un chien sevré les aliments, les croquettes ou autres types de repas qui contiennent les nutriments suivants :

Vitamine D ;

Fer ;

Phosphore ;

Zinc ;

Magnésium ;

Calcium ;

Protéines.

Comment se déroulent les étapes du sevrage des petits chiens ?

Le sevrage d’un chien dure environ 6 semaines, pendant lesquelles différentes étapes se succèdent :

Avant 3 semaines : le chiot doit manger uniquement du lait ;

3 à 4 semaines : ses dents de lait apparaissent ;

4 à 5 semaines : le chiot découvre la nourriture solide que sa mère grignote dans sa gamelle ;

5 à 7 semaines : le petit chien préfère les aliments solides au lait ;

7 à 8 semaines : la période d’allaitement s’arrête et est totalement remplacée par une alimentation des jeunes chiens ;

8 à 10 semaines : le chiot va se détacher de sa mère et apprend à se nourrir et à réguler son appétit tout seul.

Il s’agit du processus type de sevrage du chien, bien qu’en réalité, chaque phase peut durer plus ou moins longtemps selon les cas.

Comment faire pour encadrer un chiot sevré ?

Encadrer un chiot sevré peut s’avérer difficile, car il aura déjà reçu l’enseignement de sa mère concernant certaines règles sociales. Dans la mesure du possible, il est important de respecter l’éducation apprise par le chiot et de ne pas trop lui apprendre de nouvelles choses pour ne pas le désorienter.

Le plus important est de créer un cadre stable et cohérent et de montrer à votre chien ce que vous attendez de lui. La patience, la douceur et la constance sont des qualités essentielles pour éduquer un chien. Si vous souhaitez apprendre à votre chien à obéir à certains ordres, des techniques d’éducation adaptées doivent être utilisées.

Quels sont les conseils à suivre pour bien s’occuper d’un chiot sevré ?

Premièrement, il est très important de fournir à votre chiot sevré suffisamment d’exercice physique : promenez-le régulièrement et offrez-lui des jeux interactifs afin qu’il puisse se dépenser et s’amuser. Un chien qui a suffisamment d’activité physique sera plus calme et moins enclin à pratiquer des comportements destructeurs.

Deuxièmement, un chiot sevré doit être socialisé correctement. Cela signifie qu’il doit être habitué à des sons, à des personnes et à des animaux différents. Le but est que votre chien comprenne qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter face aux situations nouvelles. Pour cela, faites-lui rencontrer des humains et des chiens de tous âges et de toutes tailles.

Troisièmement, il est important de limiter le temps que votre chiot passe seul à la maison. En effet, les chiots ont besoin d’un contact constant avec leurs propriétaires pour être épanouis. N’hésitez pas à passer du temps avec lui : jouer, promener, caresser… Ces moments passés ensemble permettront à votre chien de se sentir aimé et en sécurité.

L’arrivée d’un nouveau chiot sevré à la maison comporte beaucoup de responsabilités pour son propriétaire. Toutefois, avec les bons conseils et de l’attention, vous pourrez facilement prendre soin et éduquer votre nouvel ami. Rappelez-vous : veillez à lui offrir une alimentation adaptée à son âge, à lui faire faire suffisamment d’exercices physiques et à l’habituer progressivement à des sons et à des personnes différentes. Et gardez à l’esprit que votre chien est avant tout un membre de la famille et qu’il a besoin de votre affection et de votre attention.