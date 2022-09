Bien préparer sa croisière en voilier. Il n’est pas donné à tout le monde de partir en croisière, et de naviguer pour découvrir le monde. Plusieurs agences de voyages proposent de découvrir des pays et de vivre de nouvelles aventures, le temps d’une croisière.

La préparation de votre voyage est importante, pour profiter pleinement de votre croisière. La problématique se pose alors : comment bien organiser un voyage en croisière ? Mettons la lumière sur les points importants pour un bon voyage.

Préparation d’un voyage en croisière : les points importants

Comme tout voyage, une croisière en bateau, à bord d’un voilier ou d’un autre type de bateau, se prépare minutieusement. Pour connaître les éléments importants à prendre en compte, il est important de :

Définir le budget pour la croisière ;

Choisir le type de transport : une croisière à bord d’un voilier, un paquebot, etc. ;

Déterminer la destination de voyage avec les itinéraires ;

S’occuper des formalités : la réservation, assurances et autres.

Budget : un élément important

Pour ne pas avoir de surprise, il convient de déterminer en premier lieu le budget que vous allez attribuer à votre voyage en bateau. À travers les offres diverses de croisière sur des voiliers, vous pouvez faire un petit comparatif et déterminer ainsi le budget nécessaire à votre voyage en croisière.

Quant à la destination, des agences de location suggèrent un équipage complet, notamment le skipper pour vous accompagner. La présence du skipper est requise surtout pour suivre l’itinéraire si la mer ne vous est pas encore familière et pour garantir en quelque sorte la sécurité à bord et durant toute la navigation.

Bateau à voile : pratique et confortable

En ce qui concerne la location du voilier, vous devez bien choisir votre moyen de transport. Tenez compte du confort tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du voilier. Il s’agit d’un point important qu’il ne faut pas minimiser, car vous allez passer de nombreuses journées à bord. Des heures de navigation qu’il faut rendre agréable au maximum. Pour l’intérieur par exemple, vérifiez la praticité et le confort de la cabine du bateau.

Destination de voyage : les lieux les plus visités

Comme les vacances riment souvent avec les plages aux sables blancs et à la mer de couleur turquoise, optez pour la destination de voyage qui fait l’unanimité de ceux qui ont déjà effectué une croisière sur un voilier.

À titre d’exemple et pour vous donner une petite idée, voguez vers les îles des Caraïbes, vous y retrouverez la plage aux sables fins, la couleur turquoise de la mer, un fond marin impressionnant, etc.

Vous pouvez également profiter d’un mouillage à l’écart de la plage pour vous baigner loin des autres vacanciers. Pendant la navigation, vous allez profiter également des paysages des côtes par lesquelles vous allez passer : les formes des édifices ou des ruines d’une ville, le littoral, etc.

Après les formalités diverses, vous voilà prêt pour votre projet de navigation et de croisière. Il ne reste plus qu’à savoir quels sont les équipements et les accessoires à emmener pendant la croisière.

Croisière en bateau à bord d’un voilier : les équipements incontournables

À l’instar d’un voilier à moteur, avec une croisière à bord d’un voilier, vous allez profiter du paysage, mais surtout de la sérénité de la mer pendant toute la durée de la navigation. Pour pouvoir bénéficier pleinement de votre croisière en bateau, voici une liste des équipements essentiels à ne pas oublier pour que tout se passe bien :

Des chaussures adéquates ;

Des vêtements pour anticiper la météo ;

De la nourriture et des boissons ;

Un sac de couchage ;

Une trousse pharmaceutique ;

Un peu d’argent ;

Le plan de navigation.

Chaussures pour une croisière à bord d’un voilier

Vous pouvez emmener une paire de sandales, mais n’oubliez pas de prendre des chaussures de pont. Ces chaussures sont faites spécialement pour faire de la voile, car elles sont stables en plus de vous offrir un confort pendant la navigation. De plus, les sandales peuvent être glissantes et vous risquez de faire une chute. En termes de sécurité, les sandales ne sont pas adaptées. Par contre, lorsque le bateau est au mouillage, vous pouvez les sortir.

Vêtements idéals pour une croisière

En ce qui concerne les vêtements, n’oubliez pas de vous référer à la météo. À titre de suggestion, mettez dans votre valise, des vêtements chauds, des maillots de bain évidemment et des imperméables si jamais la météo se gâte. Vous devez anticiper dès la préparation de votre croisière, emportez des vêtements pour vous parer contre la météo : le vent, la pluie et la chaleur. De ce fait, n’oubliez pas la crème solaire pour une protection parfaite.

Vous avez une liste non exhaustive des équipements importants à emmener pour une croisière en bateau. Toutefois, notez qu’avant le départ vous devez effectuer une check-list des équipements pour ne rien oublier. La trousse de secours doit contenir des pansements et des antiseptiques, juste pour les cas où un imprévu se passe.