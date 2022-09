Différentes catégories de croisières sont proposées dans les agences ou sur les sites de voyage, des formules adaptées à tout un chacun, que vous soyez en famille, en couple, entre amis, ou seul. Pour passer le temps sur un bateau de croisière, diverses activités sont proposées sur des plateformes de jeux et de loisirs. Des soirées et diverses animations sont également comprises dans la formule pour divertir les passagers. Dans ce cas, comment s’habiller sur un bateau de croisière ? À travers ce guide, découvrez les différents types de critères et le dress code sur un bateau de croisière pour répondre à vos interrogations sur le code vestimentaire à bord des bateaux de croisières.

Différents types de croisières

Nombreuses sont les compagnies qui proposent des croisières, avec diverses formules. Afin d’avoir une petite idée, et pour pouvoir définir quels vêtements sont les plus adaptés, voici quelques types de croisières :

Les croisières populaires : la formule la mieux adaptée pour un voyage en famille. Ce type de croisière propose diverses activités pour petits et grands.

Les croisières Premium : destinée également pour les familles, ce type de croisière est la version luxueuse des croisières populaires en proposant des services plus haut de gamme, et des espaces de vie plus grands.

Les croisières de luxe : ces croisières proposent des services personnalisés, le personnel est au petit soin des passagers. Certains services sont disponibles à la demande.



Les croisières fluviales ou polaires : ce type de croisière propose un voyage exotique, en parcourant les plus grands fleuves du monde. Ce type de croisière, plus calme, est idéal pour les amoureux, et/ou pour se retrouver soi-même.



Style vestimentaire sur un bateau de croisière

Un voyage en bateau de croisière permet à la fois détente et découvertes. Pour se sentir à l’aise et profiter du voyage, il est important de choisir des tenues dans lesquelles vous vous sentez à l’aise. Aussi, prévoir des tenues de soirée est nécessaire, cela dépend des événements prévus par l’organisateur, au cours du voyage. Voici quelques idées sur les différents styles vestimentaires à porter sur un bateau de croisière :



Pour un bateau de croisière populaire

MSC, Costa, Royal Caribbean Cruise Line (RCCL) comptent parmi les bateaux de croisières populaires. À bord, l’équipage est assez indulgent et n’exige aucun code vestimentaire ou tenue particulière. Toutefois, il convient d’éviter d’aller au restaurant en tenue de plage (en maillot de bain) ou de vous rendre à la salle de sport en pantoufles, par exemple. Lors des escales, des excursions sont souvent proposées. Lors de ces occasions, porter une tenue de sport, des shorts et un haut léger est conseillé puisque vous allez sûrement beaucoup marcher. Portez également des chaussures adaptées à la marche, sans oublier les lunettes de soleil, et un sac pour votre bouteille d’eau. Évitez de porter des robes ou des jeans, qui peuvent vous mettre mal à l’aise.



Souvent, des soirées à thèmes sont organisées sur le bateau. Si vous n’avez pas connaissance à l’avance du thème, adoptez une robe sobre et chic. De coutume, une soirée de rencontre avec le commandant de bord est également au programme. Optez pour une tenue décontractée, une chemise hawaïenne et des claquettes pour les hommes, et une robe simple pour les femmes.

Pour un bateau de croisière de luxe

Les compagnies qui organisent ces croisières de luxe sont strictes sur le dress code à bord. Ces compagnies demandent aux passagers de porter des pantalons et des chemises en lin ou en coton, des robes de couleurs vives, etc., durant la croisière. Les T-shirts sont à éviter à bord. Pour les soirées sur le bateau, les tenues classes et sombres sont à privilégier, et les smokings.

Renseignez-vous auprès de la compagnie sur les soirées prévues durant la croisière.

Pour un bateau de croisière polaire

Pour une croisière polaire, préparez-vous au froid et munissez-vous de vêtements adaptés à un climat polaire, comme les vestes, les pulls, les manteaux, etc. Il est conseillé de porter un T-shirt thermique avec un pull polaire et un pantalon imperméable, pour vous protéger, sans oublier vos bonnets, vos gants et vos écharpes. Il est important de vous protéger, car le changement de température peut entraîner de graves conséquences sur votre état de santé. La compagnie prévoit des cabines chauffées et/ou climatisées, avec des couvertures adaptées, pour votre confort. Toutefois, pour éviter une mauvaise expérience, prévoyez une couverture ou deux.



Afin de profiter au maximum de leurs vacances, nombreux sont ceux qui choisissent de partir en croisière, que ce soit en famille, en couple, entre amis, voire en solo. Les croisières sont des voyages des plus dépaysants et récréatifs, pour sortir de l’ordinaire durant les périodes de vacances. En effet, les croisières permettent de se divertir tout en découvrant de nouveaux horizons, et vivre de nouvelles aventures.