Top 10 des plus grands bateaux de croisière au monde

Les plus grands bateaux de croisière au monde

Dans le classement du Top 10 des plus grands bateaux de croisières du monde, véritables immeubles flottants , 9 bateaux de croisière de Royal Caribbean International du groupe Royal Caribbean Cruise Line, compagnie maritime américano-norvégienne spécialisée dans les navires de croisières basée à Miami en Floride.

Quel est le plus grand bateau de croisière du monde ? De tous les « géants des mers » l e Symphony Of The Seas – Symphonie des mers – est le navire de croisière le plus long du monde , il dépasse d’une courte tête seulement 8 mètres ( 362,12 m pour 362,04 m ) l’Harmony Of the Seas – L’harmonie des mers



Top 3 des plus grands bateaux de croisières

Rang Nom Longueur 1 Harmony of the Seas 362,12 m 2 Wonder of the Seas 362,04 m 3 Symphony of the Seas 361,01 m

Les 3 premiers plus gros bateaux de croisière sont construits aux Chantiers de l’Atlantique à SAINT-NAZAIRE-44- !

1 – Harmony of the Seas

Longueur : 362,12 m – L’Harmony of the Seas est un navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean Cruise Line, construit aux Chantiers de l’Atlantique (alors nommés STX France) de Saint-Nazaire entre septembre 2013 et mai 2016. Depuis 2016, il est le plus grand paquebot au monde (en longueur) devant son sister-ship, le Wonder of the Seas. Il est également le troisième plus gros au monde (en tonnage) derrière ses deux sister-ship, le Symphony of the Seas et le Wonder of the Seas. Sa croisière inaugurale s’est déroulée le 29 mai 2016 au départ de Southampton en direction de Barcelone via Cherbourg-en-Cotentin (première escale française).

L’Harmony of the Seas appartient à la classe Oasis mais est légèrement plus volumineux (2 mètres de plus en longueur) que ses deux prédécesseurs (Allure of the Seas et Oasis of the Seas).

L’Harmony of the Seas est capable d’embarquer 6 360 passagers à son bord ainsi que 2 100 membres d’équipage. Il possède 2 700 cabines et 16 ponts pour accueillir ces passagers

2 – Wonder of the Seas

Longueur 362,04 m – Le Wonder of the Seas est un navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean Cruise Line, construit aux Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire entre octobre 2019 et novembre 2021.

Légèrement plus grand et gros que ses sister-ships Symphony of the Seas et Harmony of the Seas, il est au début 2022 le plus gros paquebot au monde. Le Wonder of the Seas propose également des nouveautés par rapport à ses prédécesseurs de la classe Oasis, à commencer par l’architecture de certains ponts.

Le Wonder of the Seas quitte Saint-Nazaire le 5 novembre 2021 pour rejoindre provisoirement la Méditerranée, et le port de Marseille, pour recevoir des dernières finitions. Il effectue ensuite sa saison inaugurale en Asie à partir de 2022. Son port d’attache est Shanghai.

Le paquebot comporte 2 867 cabines dont près de 1 800 avec vue sur mer. Quarante-six cabines seront adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR). La suite royale fait 142 m2.

3 – Symphony of the Seas –

Longueur 361,01 m – Le Symphony of the Seas est un navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean Cruise Line, construit aux Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire entre octobre 2015 et mars 2018.

Il est actuellement le deuxième plus gros paquebot au monde (en tonnage) derrière le Wonder of the Seas et devant son sister-ship Harmony of the Seas. Contrairement à ce dernier, le Symphony of the Seas possède une piscine supplémentaire située dans la verrière avant, derrière la passerelle de commandement. Il appartient à la classe Oasis.

Quelques chiffres : 2 745 cabines – Près de 1 800 cabines avec vue sur mer – 46 cabines adaptées pour PMR (Personne à Mobilité réduite)

La suite royale fait 142 m²

4 – Allure of the Seas

Longueur 360,05 m – L’Allure of the Seas est un navire de croisière, le plus grand paquebot du monde jusqu’en 2016. Il appartient à la Royal Caribbean Cruise Line.

Pouvant accueillir jusqu’à un maximum de 6 296 passagers et 2 165 membres d’équipage (soit un total d’environ 8 800 personnes), cela fit d’eux les plus grands paquebots au monde à leur lancement.

Il a été construit au chantier naval de Turku en Finlande (STX Europe, ex-Aker Yards). Son voyage inaugural a eu lieu le 30 octobre 2010.

Il a 4 sister ship : Harmony of the Seas, Oasis of the Seas, Symphony of the Seas et Wonder of the Seas.

5 – Oasis of the Seas

Longueur : 360 m – L’Oasis of the Seas est un navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean Cruise Line. Son sister-ship, l’Allure of the Seas, a été livré en 2010. Il fut, de sa construction jusqu’à la livraison de l’Harmony of the Seas en 2016, le plus gros et grand paquebot au monde. Il a 4 sister-ships : l’Allure of the Seas, l’Harmony of the Seas, le Symphony of the Seas et le Wonder of the Seas.

Il fut le plus grand paquebot au monde jusqu’à la mise en service de l’Harmony of the Seas en mai 2016.

6 – Ovation of the Seas

Longeur : 348 m – Le Ovation of the Seas est un navire de croisière appartenant à la compagnie Royal Caribbean International, qui a été mis en service le 14 avril 2016. Il peut accueillir à son bord jusqu’à 4180 voyageurs, pour 1550 membres d’équipage.

7 – Quantum of the Seas

Longueur : 347,70 m – Quantum of the Seas est un navire de classe Quantum de la Royal Caribbean Line. Le Quantum of the Seas est un des plus grands paquebots au monde avec ses 348 mètres de long, ses 40 mètres de large, ses 5 400 passagers et ses 2 115 membres d’équipage. Seuls les navires de la Classe Oasis le surclassent. Le Quantum of the Seas est une véritable révolution technologique avec sa cabine d’observation suspendue à plusieurs dizaines de mètres au dessus du reste du navire, tenue seulement par un rigide mat mobile.

8 – Spectrum of the Seas

Longueur : 347,11 m – Le Spectrum of the Seas est un navire de croisière appartenant à la compagnie Royal Caribbean International, qui a été mis en service le 11 avril 2019. Il peut accueillir à son bord jusqu’à 4246 voyageurs, pour 1550 membres d’équipage.

9 – Anthem of the Seas

Longeur : 347,06 m – Anthem of the seas est un navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean. C’est un bateau de classe Quantum. Il a été mis à l’eau en avril 2015. Sa longueur est de 350 m, pour une largeur de 40,8 m1.

10 – Queen Mary 2

Longueur : 345,03 m – Le RMS Queen Mary 2 (« QM2 ») est un paquebot transatlantique britannique de la Cunard construit en France dans les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire et mis en service en 2004 pour assurer la ligne régulière Europe-Amérique du Nord. Il fut à sa mise en service le plus grand paquebot au monde (en longueur et en tonnage). Il est parfois surnommé « le dernier transatlantique », étant le dernier paquebot à effectuer des traversées reliant l’Europe à l’Amérique.

Devant le succès renaissant des traversées transatlantiques, la Cunard projette toujours d’augmenter la fréquence de ces voyages, avec la desserte systématique et conjointe des deux ports de Southampton et du Havre, réalisée grâce à la mise en service des Queen Elizabeth et Queen Victoria aux côtés du Queen Mary 2.

En 2004, le cinéaste Rob Rombout sort son documentaire intitulé « Queen Mary 2 », reine des mers. Ce documentaire de 85 minutes retrace l’aventure de la conception de ce bateau aux dimensions records. Son prédécesseur est le Queen Elizabeth 2, construit 40 ans plus tôt. Rob Rombout, qui a aussi fait un documentaire sur ce navire, a prolongé l’aventure avec son film sur le QM2.

Combien de passagers sur le plus grand paquebot du monde ?

Les plus grands bateaux de croisières du monde peuvent accueillir jusqu’à 7000 passagers ! Long de 362 m pour une largeur maximale de 63 m et 16 étages de hauteur, le « Wonder of the Seas » peut embarquer jusqu’à 6 988 passagers, répartis dans 2 867 cabines ou suites. Les membres d’équipage, eux, sont environ 2 300.

Classement des paquebots les plus lourds en services

Le classement est un peu différent : On retrouve dans le top 5 les compagnies de croisières Royal Caribbean International puis Costa Croisières en position 6 et 7 , en 8 P&O Cruises et 9 AIDA Cruises et en dernier Carnival Cruise Lines

Wonder of the Seas Symphony of the Seas Harmony of the Seas Oasis of the Seas Allure of the Seas Costa Toscana Costa Smeralda P&O Iona AIDAnova Mardi Gras

Quels sont les équipements d’un grand bateau de croisière ?

Piscine, bains bouillonnants, jacuzzis, restaurants, bars, clubs, salle de détente et de fête, salle de bal, théâtre, cinéma, casino, boîte de nuit, chenil, centre de thalasso les équipements des bateaux de croisières sont pléthoriques !

10 plus grands navires de croisière du monde – Vidéo

