Croisière de luxe : notre top 5 des bateaux de croisières les plus luxueux

Les bateaux de croisières sont des navires qui permettent de naviguer sur les mers et océans. Ils peuvent accueillir un grand nombre de passagers, et leur confort est souvent très luxueux. Nous allons voir dans cet article les 5 bateaux de croisières les plus luxueux du monde.

Top 5 des bateaux de croisières les plus luxueux

Seven Seas Splendor

Le navire de croisière le plus luxueux jamais construit : Le navire le plus luxueux au monde est aussi le plus grand paquebot jamais construit : il s’agit du Seven Seas Splendor construit par les chantiers navals de Saint-Nazaire, en France. Le Seven Seas Splendor est le plus grand paquebot de croisière au monde successeur du Seven Seas Explorer. Il peut accueillir 750 passagers et propose uniquement des suites.

Le Seven Seas Explorer® est spacieux et intime, d’une élégance à couper le souffle et parfaitement équipé pour offrir la marque spéciale de luxe tout compris de Regent Seven Seas Cruises. Le lancement du navire le plus luxueux à naviguer sur les sept mers.

Ce navire est le fruit d’un partenariat entre la compagnie Royal Caribbean International (RCI), une filiale de Royal Caribbean Holdings PLC, basée aux Bermudes, et l’armateur français Louis-Dreyfus. Le navire est commandé par la compagnie américaine Carnival Cruise Lines , une filiale du groupe américain Carnival Corporation & PLC.

Ce paquebot de luxe a été construit en trois ans et demi pour un coût total de 3,4 milliards de dollars américains (1,9 milliard d’euros). Le navire est actuellement en service entre Southampton et les Bermudes.

Les croisières sur ce navire se déroulent dans le cadre de la plus grande croisière au monde, baptisée « Seven Seas Cruises ». Les passagers peuvent ainsi profiter de l’une des plus importantes offres hôtelières au monde et de l’une des expériences gastronomiques les plus raffinées au monde.

Le Seabourn Quest

Un des plus beaux navires également. Ce navire de croisière de luxe, conçu par les chantiers navals italiens Fincantieri, a été livré en 2010 à Seabourn Cruise Line. Long de 260 mètres pour une largeur de 40 mètres, ce bateau offre une capacité de 450 passagers, répartis sur 11 ponts, dont la plupart bénéficient d’un balcon privé ou d’une terrasse privative. Les cabines sont confortables, bien équipées et dotées de la climatisation et d’une connexion WiFi. Le navire est aussi doté de deux piscines extérieures, une à l’avant du pont supérieur et une autre à l’arrière. Il propose aussi un spa, un centre d’affaires et des espaces de détente sur le pont principal, ainsi qu’un restaurant.

Le Seabourn Odyssey

Ce yacht de luxe a été conçu par les chantiers navals italiens Fincantieri en 2012.

Long de 198 mètres pour une largeur de 25 mètres, ce navire offre un espace habitable de 450 passagers répartis sur 11 ponts, dont la plupart bénéficient d’un balcon privé ou d’une terrasse privative. Les cabines sont confortables, bien équipées et dotées de la climatisation et d’une connexion WiFi. Le bateau est aussi doté de deux piscines extérieures, une à l’avant du pont supérieur et une autre à l’arrière. Il propose aussi un spa, un centre d’affaires et des espaces de détente sur le pont principal, ainsi qu’un restaurant, le Seabourn Odyssey. Ce navire de croisière est un modèle d’élégance et d’originalité : ses lignes sont épurées, son intérieur très design et ses finitions sont de haut de gamme.

A l’image des autres navires de la compagnie Seabourn, le service et la gastronomie sont les points essentiels de la compagnie Seabourn.

Le Celebrity Edge

Ce paquebot de luxe est le fruit de la collaboration de l’architecte italien Fincantieri et des chantiers navals américains Meyer Werft. Le bateau a été construit en 2011 pour le milliardaire américain John Paul Getty III, qui en avait fait l’acquisition auprès de la compagnie italienne AIDA. Long de 333 mètres et large de 42 mètres, le Celebrity Edge est doté d’installations de pointe et peut accueillir 1.780 passagers répartis dans cinq classes, ainsi que 1.500 membres d’équipage. Il est équipé de deux piscines, l’une à l’avant et l’autre à l’arrière du pont principal, ainsi que d’une piscine à l’eau de mer et d’un spa. Le paquebot possède également un cinéma, un théâtre, une salle de spectacle et une salle de sport.

Le Queen Mary 2

Le Queen Mary 2 est un paquebot transatlantique britannique, mis en service en 2006. Il est le deuxième plus grand navire construit dans les chantiers navals de St Nazaire, après le France. Long de 362 mètres et large de 43 mètres, il peut accueillir jusqu’à 6.500 passagers, servis par 1.200 membres d’équipage. Son pont supérieur est accessible depuis un escalier extérieur, et il dispose de deux piscines à l’arrière du pont principal et à l’avant. Le Queen Mary 2 peut également être loué pour des séminaires d’entreprise, des événements sportifs ou culturels. Il est équipé d’un cinéma, de deux théâtres et d’une salle de théâtre, ainsi que d’une discothèque pouvant accueillir jusqu’à 2.800 personnes.

Les paquebots de luxe sont aussi des symboles d’une certaine puissance économique : le France, le Queen Mary 2 ou encore le Queen Victoria (ex Britannia) en sont de parfaits exemples. Ils sont aussi des symboles de réussite sociale pour les propriétaires des compagnies maritimes qui les possèdent, comme la Compagnie générale transatlantique (CGT), dont le président est l’ancien Premier ministre français Michel Rocard, ou la compagnie Cunard Line, dirigée par Lord Kyte

Le top 5 des meilleures compagnies de croisières