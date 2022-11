Partir aux îles Canaries : découvrez la meilleure saison !

Quelle est la meilleure saison pour partir aux îles Canaries ?

Les îles Canaris sont connues pour avoir l’un des meilleurs climats au monde. En effet, il fait bon toute l’année dans la région, le soleil brille en toute saison et les pluies sont rares. Cependant, il faut savoir que certaines saisons sont plus agréables que d’autres pour votre séjour.

Quelle est la meilleure période pour aller aux îles Canaries ?

C’est bien connu, aux îles Canaries, il fait bon et beau tout au long de l’année. Cependant, certaines périodes sont moins agréables que d’autres pour visiter la région. Le choix de la date de votre séjour va également dépendre des activités que vous envisagez de faire dans la région. Par exemple, si vous souhaitez vous baigner et bronzer, optez pour la saison estivale. Cependant, cette période de l’année regorge de touriste aux îles Canaries, ce qui peut devenir très désagréable pour les visiteurs qui sont à la recherche du calme et de la solitude.

Néanmoins, si vous souhaitez découvrir le fameux festival des îles Canaries, faire la fête et danser jusqu’au petit matin, la meilleure période pour votre séjour se situe entre octobre et décembre. Si vous recherchez plutôt le calme, programmez votre séjour pour la période entre mars et juin, car cette période est très peu prisée par les touristes. Pourtant, les mois de mars, avril, mai et juin sont parfaits pour se baigner aux îles Canaries. Vous pourrez même bronzer et découvrir la ville, faire des randonnées, ainsi qu’un tas d’autres activités, car le climat sera fort agréable.

Pour mieux vous aider à choisir la période de votre séjour aux îles Canaries, voici ci-dessous les critères les plus importants à prendre en compte dans votre choix, à savoir :

le prix du séjour : si vous avez un petit budget, privilégiez les périodes pendant lesquelles le billet d’avion ne sera pas cher pour faire des économies ;

les activités à faire : si vous souhaitez assister au carnaval ou aux fêtes de fin d’année, programmez votre séjour en décembre. Cependant, si c’est pour se détendre et profiter de la mer, évitez la période de fin d’année ;

les touristes : pour mieux profiter de la région, nous vous recommandons fortement d’éviter les périodes où les îles Canaries seront remplies de touristes afin d’être plus à l’aise.

Quelle est la période idéale pour éviter les touristes aux îles Canaries ?

Si vous souhaitez profiter de la région sans qu’elle soit encombrée de touristes, il faudra choisir la période pendant laquelle les îles Canaries sont vides. Cette période se situe entre septembre et novembre. La plage sera très calme, le climat sera doux et le soleil sera étincelant, de quoi profiter d’un séjour agréable seul à la plage. Vous pouvez également programmer votre séjour entre mars et mai, qui est également la période parfaite pour éviter les touristes.

Évitez cependant l’été et le mois de décembre, car ce sont les deux périodes où les îles Canaries seront bien remplies de touristes. Ce sont également les périodes les plus chères pour visiter la région.

