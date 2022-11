Quand partir en Égypte ? : quelle est la meilleure saison ?

Découvrez la meilleure saison pour partir en Égypte !

L’Égypte est un grand pays rempli de merveilles, qu’on peut visiter à n’importe quelle période de l’année. Cependant, il faut savoir que l’Égypte possède un climat variable. En effet, le climat du nord n’est pas le même que celui du sud ni que celui de l’est ou de l’ouest. Vous devez donc choisir la date de votre voyage selon la région que vous voulez visiter.

Dans cette revue, nous allons vous donner nos meilleurs conseils pour bien choisir la période pour votre voyage en Égypte.

Quelle saison choisir pour un séjour en Égypte ?

Le climat en Égypte est très variable, ce qui signifie qu’il faudra consulter la météo de chaque région avant votre départ. En général, les températures sont en baisse à partir du mois de novembre jusqu’au mois de mars. Cette période est la meilleure si vous souhaitez visiter les pyramides, découvrir le désert ou faire des randonnées. Vous pourrez également profiter de votre séjour pour visiter les quartiers et vous rendre aux marchés, car le climat sera agréable pour se promener.

A partir du mois d’avril et jusqu’au mois d’octobre, les températures vont grimper de manière spectaculaire. En effet, la température peut aller jusqu’à 35 °C, notamment pendant les mois de juillet et d’août. Cette période est cependant parfaite si vous souhaitez vous rendre dans une ville côtière pour profiter de la mer. Ça sera donc à vous de décider de la date de votre séjour selon les activités que vous envisagez de faire, ainsi qu’en fonction de vos préférences en matière de climat.

Pour résumer, voici ci-dessous quelques critères à prendre en compte dans le choix de la date de votre séjour en Égypte, à savoir :

la région à visiter : le climat est différent dans les 4 coins de l’Égypte. Si vous partez au sud, évitez l’été. Cependant, si vous partez près de la mer, programmez votre voyage en été pour profiter de la plage et du soleil ;

les activités à faire : vous devez choisir votre date de départ selon les activités que vous allez faire. En effet, si vous souhaitez vous baigner, votre choix doit se porter sur les mois de juin, juillet et août, tandis que pour visiter les pyramides, cette période est déconseillée ;

le budget : si vous avez un petit budget, vous n’aurez d’autre choix que de visiter l’Égypte pendant la saison basse.

La meilleure période pour partir en Égypte est de mai à octobre. En effet, le climat égyptien est un climat tropical. Cela veut dire que le temps est chaud et humide, ce qui est parfait pour faire des activités en plein air. En outre, c’est une période idéale pour visiter les pyramides et les autres merveilles du pays, comme le temple de Louxor par exemple.

Le climat est différent selon les régions du pays. En effet, le climat égyptien peut changer d’une région à une autre et même au cours de la même journée.

Il est donc important de bien choisir les dates de votre séjour afin que vous puissiez profiter au maximum de votre séjour sur le territoire égyptien.

Pour visiter les pyramides, il faut savoir que le meilleur moment pour les visiter est entre le mois de mars et le mois d’octobre. C’est en effet la période où les températures sont les plus agréables. En outre, c’est aussi la saison où les prix sont les plus abordables.

Pour profiter des plages et du soleil, le meilleur moment pour partir en Égypte c’est entre avril et octobre. Les températures dans cette région sont très agréables et il fait moins chaud que durant les autres saisons. De plus, le climat en Égypte est favorable pour profiter des sports nautiques comme la plongée, la planche à voile et la plongée sous-marine.

En ce qui concerne le Caire, c’est une des plus belles destinations de l’Égypte. Il est situé sur la rive droite du Nil, au nord du pays. La capitale égyptienne est une ville qui se démarque par son architecture moderne et ses gratte-ciels.

La ville est aussi connue pour être un lieu de culture, notamment grâce à ses musées, ses monuments historiques ainsi que ses nombreuses galeries d’art. De plus, la capitale égyptienne est connue pour être l’une des villes les plus peuplées du monde et pour être une plaque tournante du transport. C’est aussi une ville cosmopolite et moderne qui abrite de nombreuses communautés.

Les sites à visiter en Égypte

L’Égypte est un pays qui abrite de nombreux sites touristiques qui valent vraiment le détour. En voici quelques-uns :

Le temple d’Abou Simbel : ce temple est l’un des plus célèbres de tout le pays. Il a été construit à la fin du 19e siècle par l’Égyptien Chérif Pacha pour commémorer sa femme. Le monument est constitué de trois temples et d’une immense porte.

Le temple d’Hatchepsout : ce site est l’un des plus importants sites touristiques du pays. Il a été construit à l’origine au 15e siècle avant notre ère, puis reconstruit sous Thoutmosis III en 1479 avant J.-C.

Le temple d’Edfou : ce temple a été construit en l’an 8 avant notre ère par Ptolémée III. Il se distingue par sa façade de style égyptien et son pylône.

Le temple de Kom Ombo : ce temple a été construit par Ptolémée II en l’an 29 de notre ère. Le monument est célèbre pour ses sculptures et ses peintures murales qui datent de plus de 2 000 ans.

Le temple de Karnak : ce site est le plus grand temple dédié au dieu Amon de l’Égypte ancienne. Il est situé à Louxor. Il a été construit par l’un des pharaons les plus célèbres de l’Égypte, Ramsès II. Le site est constitué d’un vaste ensemble de temples dont le temple de Karnak.

Le temple d’Héliopolis : le temple de Héliopolis était l’un des plus importants sites religieux en Égypte antique. Le site a été construit par le pharaon Thoutmosis III en l’an 14 du règne de ce dernier.

Le temple d’Isis : ce lieu de culte dédié à la déesse Isis était situé à Philae en Égypte. Il a été construit par le pharaon Nectanébo II au IIIe siècle avant Jésus-Christ sous la forme d’un temple à trois terrasses et d’un sanctuaire souterrain pour le culte.

Le temple d’Abou Simbel : ce site est situé dans le delta du Nil, sur la rive droite du Nil. Il a été construit par Ramsès II. Il est dédié à la déesse Hathor et a été bâti avec le temple de Louxor, le temple d’Amon-Rê et le temple de Ptah. Le temple d’Abou Simbel est un lieu incontournable à visiter lors d’un séjour en Égypte. En effet, le temple est situé au cœur du complexe archéologique d’Abou Simbel, un lieu qui a été construit à l’époque de Ramsès II, le pharaon de la XIXe dynastie. Ce temple est l’une des 7 merveilles du monde antique.

Quelle est la meilleure saison pour se baigner en Égypte ?

En Égypte, la saison estivale peut s’étendre de mai à septembre compte tenu des fortes températures. En effet, la température est de 28 °C à partir du mois d’avril et peut aller jusqu’à 35 °C en été. De ce fait, avant de programmer votre voyage, vous devez tout d’abord savoir quelles sont les activités que vous souhaitez faire. Si vous voulez visiter le Sahara, puis vous arrêter dans une station balnéaire pour la suite de votre séjour, il faudra opter pour les mois de septembre, avril ou mai. Evitez l’été où il fera trop chaud pour se promener. Par contre, si le but de votre voyage est seulement de profiter de la mer, alors réservez vos billets entre juin et septembre.

Tour d’horizon des merveilles d’Égypte, en 5 minutes top chrono. Le Caire, Louxor, Assouan, la vallée des rois… Plongez au cœur d’un patrimoine millénaire à la richesse culturelle absolument fascinante ! Le + : les emplacements géographiques et les temps de visite sont indiqués pour chaque lieu d’intérêt. Chapitres : 0:00 : Intro 0:11 : Le Caire 0:37 : Alexandrie 1:02 : Saqqarah et l’oasis du Fayoum 1:27 : Louxor 1:54 : La vallée des Rois 2:20 : Assouan 2:47 : Edfou et la vallée du Nil 3:10 : Abou Simbel et lac Nasser 3:29 : La région du désert occidental et des oasis 4:00 : La région du Sinaï 4:23 : La côte de la mer Rouge