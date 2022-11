Quand partir en Polynésie ? : quelle date choisir ?

Quelle est la meilleure date pour partir en Polynésie ?

La Polynésie est un magnifique pays qui vaut la peine d’être visité. Cependant, il n’est pas toujours facile de trouver la meilleure période pour vous y rendre. Vous devez faire votre choix en fonction de la météo, de votre budget, ainsi que des activités que vous souhaitez faire une fois sur place.

Quel est le meilleur moment de l’année pour partir en Polynésie ?

Il n’existe pas de réponse définitive à cette question car chaque saison a ses avantages et ses inconvénients. La meilleure période pour visiter la Polynésie est l’été, de juin à septembre. Cette période s’étend sur les mois de juillet, août et septembre. C’est pendant cette période que les températures sont les plus chaudes de l’année. En outre, c’est aussi à partir de juin que les pluies deviennent plus rares, et que les alizés soufflent de plus en plus.

Si vous avez l’intention de partir à Tahiti pendant la saison des pluies, il est préférable d’y aller en octobre. En effet, cette période est la moins pluvieuse et la plus sèche. De plus, le soleil se couche de plus en plus tard.

Si vous souhaitez visiter la Polynésie en dehors de la saison touristique, vous pouvez y aller entre avril et décembre. C’est une période moins fréquentée par les touristes, mais qui reste encore très agréable pour profiter du climat tropical.

Dans cette revue, nous allons vous donner nos meilleurs conseils pour choisir le meilleur moment pour partir en Polynésie.

Comment choisir sa date pour partir en Polynésie ?

Si vous êtes sur le point de partir en Polynésie pour la toute première fois de votre vie, alors, vous allez devoir bien vous renseigner à propos du climat de la région avant votre départ.

Il faut savoir que la Polynésie possède deux saisons pendant l’année : la saison humide et la saison sèche. Pendant la saison humide, le risque de pluie et d’orage est élevé. Celle-ci se caractérise aussi par des températures plus chaudes et un temps lourd. La saison humide s’étend de novembre à avril. Quant à la saison sèche, qui va du mois d’avril au mois d’octobre, celle-ci se caractérise par une température douce et agréable, un ciel ensoleillé et très peu de pluie.

Cependant, il faut savoir que le climat peut être différent d’un mois à un autre pendant la même saison.

A noter également que les prix des billets d’avion pour la Polynésie varient en fonction des saisons. Si vous avez un petit budget, mieux vaut partir à la fin de la basse saison ou au tout début, pour profiter d’un bon climat tout en payant moins cher votre vol.

Pour résumer, voici ci-dessous les différents points à prendre en compte dans le choix de votre date de voyage pour la Polynésie, à savoir :

le prix des billets : c’est bien connu, en saison haute, le prix des billets est élevé. Si vous avez un petit budget, optez pour la période où les billets seront moins chers ;

le soleil : si vous souhaitez profiter pleinement du soleil, choisissez une date entre juillet et septembre ;

la pluie : pour éviter la saison de la pluie, choisissez une date pour votre voyage entre avril et novembre ;

la température : la température est de 26 à 27 °C pendant la haute saison, tandis qu’elle atteint les 29 °C en saison basse.

Quelle est la période la moins chère pour aller en Polynésie ?

Pour les petits budgets, le moyen le plus intelligent pour partir en Polynésie à un prix raisonnable sera de réserver votre billet en dehors de la haute saison. Il faut savoir que même pendant la basse saison, vous allez pouvoir faire toute sorte d’activités dans la région, telles que des randonnées.

Pendant les journées où il ne pleuvra pas, vous pourrez même profiter de la mer et vous baigner, même si vous n’aurez pas droit au soleil. De plus, le climat est très agréable pendant certains mois de la saison basse. Il faudra donc bien vérifier la météo avant votre départ pour trouver la meilleure date.

Nous sommes heureux de vous présenter notre vidéo de notre voyage en Polynésie Française où nous avons visité les îles de Bora Bora Moorea Tahiti et Huahine ! 😎 De belles rencontres avec les baleines, les requins et les raies! 🐳🐋