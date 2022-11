Vos panneaux solaires sont précieux, ils alimentent toute ou une partie de votre maison en électricité. Il est donc dans votre intérêt de les entretenir pour qu’ils offrent toujours le meilleur rendement et qu’ils durent dans le temps. La première chose que vous pouvez faire pour bien entretenir vos panneaux solaires c’est tout simplement de les nettoyer. Pourquoi ? Comment ? Avec quel équipement ? Voyons cela ensemble.

Pour quelle raison, quand et comment nettoyer panneau solaire ?

Comme dit plus haut, il est important de prendre soin et de nettoyer vos panneaux solaires.

En effet, en plus de leur donner un aspect peu ragoûtant, une couche de saleté lui fait perdre en performance. La perte est relativement minime (aux alentours de 5%), mais il serait tout de même dommage de laisser la crasse s’installer.

Quels types de résidus retrouve-t-on sur les panneaux solaires ?

Par exemple, en ville, le CO2 et les particules fines peuvent s’accumuler à la surface de votre panneau photovoltaïque et le salir. En campagne, ce sont plutôt les pollens et poussières qui seront en cause.

Si vous habitez sur le littoral, le sel et le sable vont encrasser vos panneaux.

Une attention particulière est nécessaire si vous habitez dans le sud de la France. En effet, le vent chargé de sable venant du Sahara (bien connu pour jaunir nos pare-brise) affectera votre panneau solaire.

Ce sont autant de facteurs environnementaux qui devront vous encourager à nettoyer vos panneaux solaires de façon régulière. Mais à quel point ?

Quelle fréquence de nettoyage ?

Concernant la fréquence de nettoyage, vous n’avez pas besoin de grimper sur votre toit tous les 2 jours. Il existe un moyen simple de savoir si vos panneaux ont besoin d’être nettoyés : regardez votre taux de production d’électricité ! Si celui-ci est plus faible que d’habitude, c’est sûrement que vos panneaux sont encrassés.

De plus, en fonction de votre zone d’habitation, l’encrassement peut être plus ou moins rapide. Avec le temps, vous parviendrez également à repérer le délai habituel entre 2 nettoyages.

Il est ainsi recommandé de les nettoyer au moins 2 fois par an avec un nettoyage supplémentaire possible en automne, déjà une période de moindre ensoleillement, lorsque les feuilles peuvent venir obstruer le panneau.

Comment nettoyer les panneaux solaires ?

Attelez-vous au nettoyage de vos panneaux de préférence le matin, avant qu’ils aient eu le temps de chauffer à cause de la lumière du soleil, ainsi, vous serez plus en sécurité.

Il est également fortement conseillé d’utiliser un balai télescopique ou de faire appel à un professionnel si vos panneaux sont trop hauts, ne vous mettez pas en danger.

Pour la suite, vous n’avez pas besoin de beaucoup d’équipement : un chiffon doux pour ne pas rayer le panneau et de l’eau, de préférence tiède pour éviter tout choc thermique.

Attention, si votre eau est calcaire, cela risque de laisser une pellicule sur les panneaux solaires. Vous pouvez filtrer l’eau pour éviter cela.

✖

Nettoyer les panneaux solaires sans eau avec l’électricité statique

Les panneaux photovoltaïques doivent être maintenus propres. Sinon, la poussière bloque les rayons du soleil et perd très vite son efficacité. En un seul mois, la poussière peut rendre une personne trois fois moins efficace, selon des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT). En général, dans les fermes solaires massives (notamment en Chine, en Inde et aux États-Unis), de l’eau sous pression est utilisée pour nettoyer les panneaux solaires. En outre, dans les régions désertiques, l’eau est transportée par camion. Le nettoyage représente 10 % des dépenses d’exploitation de ces fermes solaires. Au total, l’eau utilisée dans le monde pour nettoyer les panneaux solaires équivaut chaque année à la consommation d’eau de 2 millions de personnes. Cela vous donne une idée de l’ampleur du gaspillage.

Le futur est peut-être l’électricité statique : L’idée est de charger en électricité la poussière accumulée sur le panneau, ça se fait grâce à une électrode qui passe au-dessus du panneau solaire. Puis les chercheurs appliquent au panneau solaire, une autre charge électrique. Et d’un coup, les poussières se déplacent, s’envolent toutes seules, par un effet de répulsion électrostatique. La technique permet de récupérer une efficacité des panneaux de 95% assurent les chercheurs dont les travaux ont été publiés dans la revue Sciences Advances.

C’est une découverte prometteuse car l’énergie solaire devrait atteindre 10% de la production mondiale d’électricité d’ici 2030. Soit cinq fois plus qu’aujourd’hui. En France, on fait moins bien que l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne ou l’Autriche mais la production d’électricité solaire a atteint un nouveau record, l’année dernière : + 12% en un an. Le solaire couvre aujourd’hui 3% de la consommation d’électricité en France, contre presque 8% pour l’éolien.

Comment nettoyer ses panneaux solaires ? Vidéo.