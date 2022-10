© Quel équipement est obligatoire pour le float tube ?

Entre la barque et la bouée le float tube permet de rejoindre des lieux inacessibles. La pêche en float–tube se pratique généralement dans les lacs d’eau douce, les étangs et les rivières. Sachez que le float tube est devenu populaire sinon incontournable auprès des amateurs de pêche. Considéré comme étant le meilleur moyen de se déplacer en toute autonomie sur l’eau, le float tube requiert tout de même un minimum d’équipements de sécurité.

En fait, la pêche fait partie des activités pratiquées par les amoureux de la nature, adeptes des moments de calme et surtout ceux qui apprécient les moments de détente en famille ou entre amis.

Avec un float boat, vous pouvez partir à la pêche avec votre enfant, vous lancer des défis à attraper le plus gros poisson, et pourquoi pas faire une petite course. Toutefois, pour votre sécurité et celle de vos proches, une journée de pêche paisible prime avant tout. Aussi, l’usage de quelques équipements reste indispensable sur un float tube. Lesquels ? Les réponses, dans l’article qui suit.

Petit rappel sur les float tubes

Les float tubes sont des dispositifs qui permettent de vous déplacer sur l’eau en toute sécurité et sans trop se fatiguer. La forme du float tube vous permet à la fois d’être assis pour naviguer calmement sur l’eau et pêcher en toute sécurité. C’est un appareil sans moteur et vous vous déplacez avec des palmes. Ce qui facilitera vos déplacements dans toutes les directions. Comme le float tube est un équipement gonflable, il est disponible sous diverses formes.

Chaque modèle permet de flotter sur l’eau tout en assurant la sécurité de son utilisateur. Entre autres, comme modèle de float tube, nous pouvons citer :

Le sit on top ;

Le ponton ;

Le kayak.

Chaque modèle vous permet de vous tenir correctement sur le siège, sans se tordre le dos et sans trop de fatigue à la fin de vos journées de pêche. Si certains modèles sont conçus pour les grandes eaux, d’autres vous permettent de vous déplacer dans des eaux peu profondes et plus calmes.

De plus grands modèles sont également proposés pour profiter pleinement de la pêche.

Les accessoires indispensables sur un float tube

Pour assurer votre sécurité à bord du float tube, quelques équipements sont requis, voire indispensables. La liste suivante est non exhaustive et comprend le strict nécessaire à bord d’un float tube, soit :

Le gilet de sauvetage : accessoire de sécurité qui doit primer sur un float tube. Le port d’un gilet de sauvetage vous permet de rester hors de l’eau en cas de ballotage sur le float tube. Il vous évitera de vous laisser submerger par l’eau et vous maintient dans une position de sécurité. Vous pouvez vous en procurer facilement dans les commerces halieutiques ou en supermarché. Veillez à choisir la bonne taille, celle qui vous va, pour que votre gilet de sauvetage tienne bien sur vous ;

La ceinture de natation ou le flotteur : parfois négligée par les adeptes de pêche en float tube, pourtant la ceinture de natation est fortement recommandée. En cas d'accident, elle vous permet de vous maintenir hors de l'eau, et vous protège également des frottements sur le petit bateau gonflable. Disponible à un prix abordable, une ceinture de natation ou un flotteur servira à vous protéger des éventuels accidents. Avec une ceinture flotteur, vous pouvez facilement vous accrocher à votre float tube pour remonter. Pour vous procurer des ceintures de natation ou flotteur, rendez-vous dans un magasin halieutique ;

Les cuissardes : indispensables pour protéger vos pieds et vos jambes, elles sont disponibles en deux types. Au choix, vous avez une cuissarde en caoutchouc et une autre en tissu. La paire de cuissardes en caoutchouc vous permet de vous protéger du froid et de la variation de température de l'eau, en fonction de vos déplacements. Cet accessoire vous protège également des rayons de soleil lors de vos séances de pêche. Le modèle de cuissarde en tissu laisse, quant à lui, permet à votre peau de respirer tout en vous protégeant dans l'eau. Le choix entre les deux types de cuissardes vous revient, adoptez celle qui vous semble la mieux adaptée à vos besoins ;

La pompe à float tube : généralement livré avec le matériel principal, soit le float tube. La pompe est indispensable au cours de votre séance de pêche pour remédier à des pertes d'air, bien que ce phénomène ne puisse se manifester que rarement. En effet, il est toujours préférable de rester prévoyant pour éviter tout type d'accidents. Si votre float tube est mal rempli avant d'être mis à l'eau, vous pouvez vaciller et tomber. Avoir une pompe à portée de main est alors fortement recommandé pour maintenir un bon niveau d'air pour votre float tube.

En partant à la pêche, n’oubliez pas les accessoires relatifs à votre activité : un filet de pêche, un bon hameçon, les appâts, et un récipient pour conserver vos poissons. Choisissez ces accessoires en fonction du type de poisson que vous souhaitez attraper, et bien sûr de leur taille. Veillez à ne pas surcharger le float tube pour le garder en équilibre. Pour l’épuisette et le filet, choisissez un filet de bonne qualité pour éviter qu’elle se déchire en laissant vos prises s’échapper.

Salut ✌️ pêcheurs pêcheuses. Aujourd’hui, nouvelle vidéo. Je vous dit tout sur le float tube et je vous explique les différentes caractéristiques des float tubes. Il y a plusieurs marques qui en fabriquent ( Decathlon,Sakura ,Pacific pêche ,JMC, 7 seven bass ,rapala , Savage Gear…) Bien-sûr, à différents prix qui commencent de 89€ à 1000€ 😳. Avec un float tube, vous pouvez pêcher tout types de poissons comme le brochet la perche le black bass le sandre la truite ou encore lesilure.