Assurance et sécurité enfant : tout savoir sur l’assurance scolaire

Beaucoup de parents se posent encore la question de la nécessité et de l’importance de souscrire leur enfant à une assurance scolaire. Il faut dire qu’un grand nombre de ces parents ne savent pas exactement ce que c’est. En fait, c’est un type d’assurance qui garantit la sécurité de l’enfant au sein de l’école contre les accidents pouvant survenir. Voici quelques informations indispensables pour aider les parents à maîtriser tout ce qu’il y a à savoir sur l’assurance scolaire pour son enfant.

Souscrire un enfant à une assurance scolaire : est-ce obligatoire ?

L’assurance scolaire est une sorte de protection pour l’enfant en cas d’accident au sein de son école, sur le trajet entre son domicile et son école, lors de ses activités parascolaires, etc., et même à la maison, selon la nature de la souscription et des termes convenus dans le contrat. En tout cas, le type de souscription d’un enfant à une assurance scolaire dépend de ses activités à l’école.

Quand est-ce que l’assurance scolaire n’est pas obligatoire ?

Si l’enfant pratique des activités scolaires inscrites sur son emploi du temps, même si elles se déroulent en dehors de l’école, l’assurance scolaire n’est pas obligatoire, car c’est l’école qui prend la responsabilité.

Cas où l’assurance scolaire est obligatoire

Si l’enfant participe à des activités extrascolaires, comme des sorties ou des vacances, l’assurance scolaire est obligatoire. En effet, l’assurance scolaire va prendre la responsabilité et couvrir tous les accidents et les dommages pouvant survenir durant l’activité extrascolaire comme un vol.

Il faut noter que ces points ne s’appliquent qu’à des écoles publiques. Les établissements privés fixent leurs propres règles et possèdent leurs propres assurances scolaires pour les enfants qui sont scolarisés dans leurs établissements. Dans tous les cas, le gouvernement recommande aux parents de toujours souscrire leurs enfants aux assurances scolaires pour s’assurer de leur sécurité en cas d’accident grave.

Que couvre une assurance scolaire ?

En général, une assurance scolaire garantit deux choses :

l’assurance couvre les dommages corporels dont l’enfant est victime, comme une casse de lunettes, d’appareils dentaires, ou un vol dans la classe ; Une garantie responsabilité civile : l’assurance couvre les dommages provoqués par l’enfant envers les autres.

Quels sont les types d’assurances qu’un assureur propose ?

Il existe deux types d’assurances pour la protection des enfants.

c’est un contrat qui assure l’enfant durant les activités inscrit dans son emploi de temps, et durant son trajet de son habitation à l’école ; L’assurance scolaire et périscolaire : c’est un contrat qui assure l’enfant partout où il va sauf s’il pratique une activité où il gagne un salaire.

Les parents doivent toujours s’assurer que l’activité (non rémunéré) de l’enfant soit bel et bien couverte et incluse dans le contrat de l’assurance scolaire.

L’enfant n’est-il pas déjà assuré par l’assurance habitation ?

Si la famille est déjà en contrat avec une assurance habitation, alors, il est normal que l’enfant soit déjà couvert incluant l’école. Toutefois, il est primordial de savoir que l’assurance habitation ne garantit que la responsabilité civile de l’enfant, c’est-à-dire une protection notamment dans le cadre de dommages corporels envers autrui. Mais dans le cas inverse (c’est l’enfant qui subit des dommages corporels), l’assurance habitation n’est pas en mesure de couvrir votre enfant. Le seul moyen de garantir une meilleure couverture d’un enfant est de le souscrire à une assurance scolaire.

Comment faire pour souscrire un enfant à une assurance scolaire ?

Afin que l’enfant soit pleinement assuré durant son année scolaire, il faut que les parents le souscrive dès le début de l’année scolaire.

Il faut en premier lieu se renseigner auprès de votre assureur pour voir si l’enfant n’est déjà pas couvert par une autre assurance de la famille, comme votre domicile. Ensuite, vous pouvez remplir les formulaires et faire des contrats afin que votre enfant soit garanti et protégé.

Vous pouvez aussi souscrire votre enfant auprès d’un autre assureur que celle de la famille. Il est également possible de faire une souscription d’assurance scolaire via une association composée de parents d’élèves dans l’école de votre enfant. Renseignez-vous auprès de l’établissement.

Au cas où votre enfant change d’école au milieu de l’année scolaire, il faut informer l’assurance qui le couvre.

Comment choisir une assurance scolaire ?

Il est primordial de considérer les besoins de l’enfant avant de choisir une assurance scolaire. Si l’enfant porte, par exemple, des lunettes ou un appareil dentaire, il faut que le contrat inclue une garantie de remplacement ou de réparation. Il faut donc bien vérifier les prestations que proposent les assureurs avant de faire un choix.

Bien choisir l’assureur

Vous pouvez souscrire votre enfant auprès de votre assureur qui couvre votre habitation, ou bien via une association de parents d’élève dans l’école ou auprès de l’assurance qui couvre l’école.

Bien vérifier les diverses prestations de l’assurance

Il faut que les parents vérifient les prestations qu’offre l’assurance pour voir s’ils correspondent aux besoins de l’enfant. En effet, chaque assurance scolaire propose des couvertures et des dédommagements avec divers montants : il est donc important de connaître la situation de votre enfant et de regarder celle qui lui est la plus adaptée.

Le montant versé auprès de l’assureur

Le montant versé dépend du niveau de couverture de votre enfant. Cependant, si vous avez plusieurs enfants qui étudient dans un seul établissement, certaines assurances proposent une réduction intéressante, à partir du troisième enfant. Dans ce cas, les cotisations d’assurance scolaires sont en général réduites.

Une souscription auprès des différents types d’assurances est très importante si l’on veut être protégé et dédommagé en cas d’accidents, en particulier pour les enfants. N’oubliez pas qu’une assurance digne de ce nom délivre toujours une attestation pour prouver que votre enfant est bien assuré et protégé.