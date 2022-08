Assurance habitation : choisir la sienne en colocation étudiant

Comment choisir son assurance habitation en colocation étudiant ?

Assurance habitation pour une colocation étudiante : Souscrire à un contrat d’assurance a pour objectif de protéger vos biens, mais aussi vous éviter d’avoir à débourser de grosses sommes d’argent, pour rembourser les dégâts dans votre logement de location.

Et comme ce genre de police d’assurance peut se révéler être assez coûteux, les différentes entreprises d’assurance, prévoient des formules spéciales pour les étudiants, notamment en ce qui concerne l’assurance habitation en colocation étudiant.

C’est d’ailleurs le thème du jour. Le temps d’une lecture, nous allons vous expliquer comment bien choisir son assurance habitation en colocation étudiant, et ce, sans trop se perdre la tête à chercher.

Assurance habitation en colocation étudiant : ce qu’il faut savoir

Si vous êtes un étudiant, vous devez absolument souscrire à un contrat d’assurance, qui va vous permettre de :

protéger votre responsabilité civile aux yeux de la loi ;

protéger votre habitation des nombreux risques qui peuvent la toucher ;

vous protéger vis-à-vis du propriétaire de votre habitation.

L’assurance habitation n’est pas obligatoire pour les propriétaires, qui peuvent cependant se protéger en prenant une assurance multirisque habitation mais tout locataire et donc également les étudiants en colocation doivent être assurés.

Les garanties d’une assurance pour la location étudiante

L’assurance habitation est obligatoire dans le cadre de la location d’un logement meublé ou non meublé. Elle peut aussi vous être imposée dans le cas d’un logement de fonction ou si vous êtes locataire.

L’assurance habitation couvre les risques que vous pouvez courir en louant à plusieurs un appartement.

Voici les garanties de base que vous pouvez trouver dans votre contrat d’assurance en colocation étudiant

La garantie responsabilité civile ; La garantie incendie ; La garantie dégâts des eaux ; La garantie vol ; La garantie bris de glace.

En fonction de vos besoins et de votre situation, il est possible de souscrire à d’autres garanties. Par exemple, si vous avez un jardin, vous pouvez souscrire à une assurance habitation spéciale.

Il est important de bien comprendre les garanties qui vous sont offertes afin de choisir la formule d’assurance habitation la plus adaptée à vos besoins.

En tant que locataire, il faut savoir qu’il est obligatoire de souscrire à une assurance habitation. En effet, vous devez obligatoirement assurer votre logement contre les risques locatifs. Cette obligation s’applique à tous les locataires et concerne les logements vides ou meublés.

Les garanties d’une assurance habitation pour locataire varient en fonction des contrats. Il faut savoir que la plupart des assureurs proposent des contrats multirisques habitation.

Évidemment, il vous est possible de souscrire à un tel contrat sous une formule de colocation étudiant.

Mais qu’est-ce que c’est ?

C’est un contrat d’assurance, destiné à faire profiter les étudiants, de la meilleure couverture possible en matière d’assurance d’habitation, et ce, avec la possibilité de bénéficier de l’option de couverture étendue aux colocataires.

Cette assurance est donc une manière de protéger son habitation en groupe, même si une seule personne signe le contrat.

Il y va de soi que cette option de couverture étendue n’est pas disponible chez tous les assureurs. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons décidé de vous aider, par le biais de cet article, en vous expliquant comment choisir son assurance habitation en colocation étudiant.

Pourquoi souscrire à une telle assurance ?

Plusieurs raisons peuvent vous motiver à souscrire à une assurance habitation en colocation étudiant, parmi lesquelles nous pouvons citer :

l’assurance habitation est une manière de vous couvrir sur le plan juridique ;

l’habitation en colocation vous permettra de profiter de tarifs imbattables auprès des assureurs ;

vous allez protéger votre habitation des différents risques : incendie, dégâts des eaux, etc. ;

vous n’aurez pas de compte à rendre au propriétaire, l’assurance s’occupe de tout ;

enfin, vous allez pouvoir vivre votre vie d’étudiant sans vous inquiéter pour la sécurité de votre habitation.

Comment choisir son assurance habitation en colocation étudiant ?

Il existe deux méthodes pour choisir son assurance habitation en colocation étudiant.

La première est de souscrire directement chez une société d’assurance spécialisée dans les assurances pour étudiants. La seconde, et c’est selon nous la plus pratique, consiste à souscrire un contrat chez une société d’assurance qui propose à la base, une assurance habitation avec l’option de couverture étendue aux colocataires.

Évidemment, toutes les assurances ne proposent pas forcément ce genre de service, voilà pourquoi il n’est pas facile de trouver la bonne assurance, mais c’est aussi pour vous, une occasion de profiter de notre sélection d’assurances, citées un peu plus loin dans cet article.

Nos propositions d’assurance habitation en colocation étudiant

Nous arrivons à l’essentiel de notre article : si vous souhaitez souscrire à une assurance habitation en colocation étudiant, et que vous ne savez pas comment faire, ou à quel endroit chercher, il ne vous reste plus qu’à piocher dans l’une des deux propositions suivantes.

La formule AXA

La toute première offre est celle de l’assureur AXA. Destinée à faciliter la tâche aux étudiants, cette assurance offre plusieurs avantages, à savoir :

d’abord, la fameuse option de couverture étendue aux colocataires ;

des tarifs pas chers qui commencent à 35 € par an ;

un accompagnement tout au long de la période d’assurance ;

une assistance disponible 7 jours/7 ;

la possibilité de bénéficier de plusieurs offres, selon le type de contrat signé ;

plusieurs types de contrats habitation sont possibles.

La formule StudyAssur

Ayant obtenu le prix Selecta de la meilleure assurance habitation 2021, StudyAssur est l’une des rares assurances qui proposent des offres taillées sur-mesure pour les besoins des étudiants.

En effet, l’entreprise propose plusieurs types de contrats d’assurance habitation, y compris ceux pour les étudiants en colocation, et ce, à partir de 20.70 € /an.

Évidemment, le tarif risque d’augmenter en fonction de nombreux facteurs, tels que :

la nature de l’habitation : entre maison, appartement ou logement ;

le nombre de personnes qui vont souscrire en colocation ;

la nature des options à ajouter au contrat ;

la liste des sinistres que doit comporter la police d’assurance ;

enfin, le choix du pack, car l’entreprise offre la possibilité de choisir entre plusieurs packs.

Les différents types de colocation étudiant

La colocation est un mode de logement très en vogue chez les étudiants. Il faut dire que c’est une formule assez économique, qui permet de vivre en communauté avec d’autres étudiants, tout en ayant un toit sur la tête.

En effet, il existe plusieurs formes et types de colocation étudiant. Nous pouvons par exemple citer les colocations classiques, ou encore celles dites en cohabitation intergénérationnelle.

Colocations classiques

Il s’agit de la formule la plus classique. Elle permet à des étudiants de louer un logement à plusieurs, tout en ayant leur propre chambre.

Ce type de colocation est généralement le plus prisé des étudiants. Les raisons sont simples. Il permet aux locataires de vivre dans une maison ou un appartement avec un loyer modéré, tout en ayant leur propre chambre. De plus, ce genre de colocation est souvent très économique, puisque les charges y afférentes sont moins chères.

Colocation en cohabitation intergénérationnelle

La colocation en cohabitation intergénérationnelle est une forme de colocation qui permet à des étudiants de louer une maison ou un appartement à plusieurs, tout en ayant leurs propres chambres.

Ce mode de colocation permet aux étudiants de vivre dans une maison ou un appartement avec un loyer modéré, et ce, tout en étant en présence d’autres étudiants, tout aussi âgés qu’eux.

Colocation entre amis ou colocation entre étudiants

La colocation entre amis ou la colocation étudiante est une formule qui permet à des étudiants de louer une maison ou un appartement avec un loyer modéré, tout en ayant leurs propres chambres.

Cette formule est très prisée, car elle offre aux étudiants la possibilité de vivre dans une maison ou un appartement avec leurs propres amis, tout en ayant la compagnie des autres étudiants, qui sont souvent très jeunes. De plus, cette formule est très économique pour les étudiants.