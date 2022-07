Les avantages et les couvertures de l’assurance scolaire

L’assurance scolaire est une assurance qui couvre les enfants durant leurs activités scolaires, périscolaires et extrascolaires, ainsi que durant les trajets allez retour domicile-établissement d’enseignement.

Elle couvre :

Les conséquences financières des dommages matériels et immatériels directement consécutif causés à un tiers suite à un accident dont l’assuré serait reconnu responsable s’il est majeur ou pour lequel la responsabilité civile de ses représentants légaux serait engagée s’il est mineur en vertu des articles 1240 à 1243 du Code Civil. Les dommages corporels qu’il pourrait subir à l’occasion des activités de la vie privée : garantie « individuelle accident ».

A chaque rentrée scolaire il est demandé pour les élèves l’attestation d’assurance scolaire, périscolaire et extrascolaire. Il faut bien savoir que l’attestation n’est valable que sous réserve du maintien en vigueur du contrat concerné.

L’assurance scolaire est donc une garantie supplémentaire à celle de la responsabilité civile de l’assurance habitation.

La rentrée scolaire approche, et l’école de votre enfant vous demande de justifier de votre Responsabilité Civile (RC) scolaire. Faut-il souscrire un contrat à part? L’assurance habitation ne suffit-elle pas? Et comment obtenir cette attestation?

Sachez que votre assurance habitation couvre le risque Responsabilité Civile puisqu’il s’applique à l’ensemble des membres de votre foyer, mais qu’une assurance scolaire comprend également la Garantie Individuelle Accident (GIA), pour les dommages qu’ils pourraient subir, et même des garanties extra scolaire qui un peu plus chère offre une protection plus étendue au quotidien.

Tous les enfants doivent être couverts par une assurance scolaire, dans la mesure où ils sont inscrits à des activités facultatives à l’école.



Bon à savoir : Vous êtes libre de choisir votre contrat : Il peut s’agit de votre assureur habituel ou un nouveau mais aussi d’un contrat collectif proposé par une association de parents d’élèves ou par un établissement d’enseignement privé.

L’inscription d’un enfant dans un établissement scolaire, tout comme sa participation aux activités scolaires obligatoires, c’est-à-dire se déroulant dans le cadre des programmes et sur le temps scolaire, ne peut être subordonnée à la présentation d’une attestation d’assurance. L’assurance est toutefois vivement conseillée.

Les familles ont le libre choix de leur assurance. L’assurance est en revanche obligatoire pour les activités facultatives auxquelles participent les enfants, comme certaines sorties scolaires, pour couvrir à la fois les dommages dont l’enfant serait l’auteur (assurance de responsabilité civile) ainsi que ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle – accidents corporels)

L’assurance scolaire et la responsabilité civile

Responsabilité Civile (RC), pour les dommages causés à autrui : Si l’école vous demande de justifier de l’assurance scolaire pour votre enfant c’est avant tout pour s’assurer que les dommages causés à autrui sont bien pris en compte. En effet tout élève peut occasionner des blessures et des dommages matériels ou immatériels.

Cette couverture est notamment prévue pour le temps d’école, mais également lors des trajets domicile et établissement scolaire.

Aujourd’hui, il est essentiel pour les parents d’être attentifs à la sécurité de leurs enfants.

Il convient donc de faire preuve de vigilance et d’avoir toujours à l’esprit qu’il y a des risques possibles pouvant survenir lorsque les enfants sont au contact des dangers extérieurs. Toutefois, cela ne doit pas constituer une entrave pour les parents qui souhaitent que leurs enfants puissent avoir une scolarité normale et sereine.

L’assurance scolaire constitue un moyen efficace pour permettre aux élèves de fréquenter l’école sans crainte et dans la plus grande sérénité. Elle permet aux parents d’assurer la sécurité financière de leur progéniture durant son année scolaire si jamais il arrivait malheur à un ou plusieurs élèves de par leur fait, ou inversement en cas de blessures subies.

L’assurance scolaire offre une couverture complète contre les accidents dont peuvent être victimes les écoliers, notamment ceux qui pratiquent certains sports à risques tels que : football, rugby, basket-ball… Mais aussi ceux qui effectuent des activités comme : natation, judo, escalade…

L’assurance scolaire et la Garantie Individuelle Accident

L’assurance scolaire permet aussi de prendre en charge les frais médicaux et chirurgicaux engagés par l’enfant, y compris ceux occasionnés par un accident survenu durant son trajet domicile-domicile ou pendant ses activités extrascolaires. Elle peut également couvrir les conséquences financières si l’enfant est hospitalisé plus de 5 jours consécutifs à la suite d’un accident ou bien s’il doit se faire opérer dans l’urgence (hors urgence vitale).

L’assurance extra-scolaire

L’assurance scolaire peut-être étendue avec des garanties supplémentaires. Cette formule peut être étendue afin d’offrir aux bénéficiaires différentes formules telles que : assistance, assurance 24h/24 à l’école comme à la maison

Les coûts varient considérablement en fonction du type de contrat choisi par chaque parent et selon l’âge des enfants concernés. Pour obtenir un devis personnalisé n’hésitez pas à consulter différents devis des assureurs, ou a faire des simulations via un courtier en assurance.

Comment obtenir l’attestation d’assurance scolaire ?

Avant la rentrée surveillez votre boîte à lettres. Souvent l’assureur vous envoie avant celle-ci durant l’été l’attestation qu’il faudra remettre à l’établissement. Plus pratique encore, vous pouvez souvent télécharger celle-ci dans votre espace abonné de l’assurance.

Combien coûte une assurance scolaire ?

Les tarifs d’assurance scolaires débutent aux environs de 10 € par an et par enfant. Toutefois pour la souscription d’un contrat spécifique, le coût libre est fixée par la compagnie d’assurance.

Les accidents scolaires : comment l’assurance scolaire peut aider

Les accidents scolaires représentent des dangers qui peuvent survenir à l’école, mais aussi à la maison et dans le cadre de loisirs ou de vacances.

Il existe des assurances scolaires pour ce genre de risques. Elles ont généralement une portée limitée et ne couvrent pas tous les accidents : elles couvrent les blessures physiques des enfants, mais pas celles liées aux chutes, aux brûlures ou au noyade par exemple.

En cas d’accidents scolaires, les parents doivent faire face à une facture relativement élevée (hospitalisation, frais médicaux et dentaires). Ces frais peuvent être très onéreux.

Si vos enfants sont blessés suite à un accident scolaire, il sera difficile pour eux de reprendre leurs cours le lendemain et une aide pour la garde peut-être proposée par contrat.

L’assurance scolaire : une protection efficace contre les risques scolaires

La rentrée scolaire des enfants est souvent un moment de stress et d’angoisse pour les parents.

Les risques scolaires sont nombreux : accidents, violences, racket… L’assurance scolaire est la solution idéale pour vous protéger en cas de sinistres. Elle offre une protection complète à votre enfant, afin qu’il puisse profiter pleinement de sa rentrée sans se soucier du lendemain.

Votre assureur a pris soin d’étudier différents paramètres, tels que l’âge de votre enfant ou encore son activité sportive, afin de vous proposer une assurance scolaire adaptée à ses besoins. Par exemple, si votre enfant pratique une activité sportive régulière et qu’il est victime d’un accident sur le chemin entre son domicile et l’école, il sera couvert par l’assurance scolaire qui prendra alors en charge les frais médicaux et pharmaceutiques liés au traitement des blessures subies.

Avec l’assurance scolaire, vous pouvez également bénéficier d’une indemnisation directe correspondant aux pertes financières subies durant la période d’arrêt temporaire des cours (jusqu’à 100 % du montant assuré).

À quoi sert l’assurance scolaire ?

L’assurance scolaire protège votre enfant contre les dommages causés ou subis à l’école, au collège ou au lycée. En principe, l’assurance scolaire est facultative. Toutefois, elle peut être obligatoire dans certains cas. Ainsi l’assurance scolaire est facultative pour toutes les activités scolaires obligatoires, mais elle est exigible pour toute activité facultative comme par exemple la cantine ou un séjour linguistique. Faute d’assurance scolaire votre enfant serait exclu de certaines activités comme les autres élèves !

En conclusion, si l’assurance scolaire n’est pas obligatoire en France, elle est vivement recommandée pour tous les élèves. Elle permet de couvrir les risques liés à la vie scolaire et aux activités extrascolaires. L’étendue des garanties dépend du type d’assurance choisie.