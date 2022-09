Agence SEO WordPress : Comment obtenir des résultats ?

Agence SEO WordPress



Le référencement naturel ou SEO (Search Engine Optimization) est un outil qu’il faut à tout prix maîtriser si l’on veut réussir à faire du commerce sur le web. Il faut savoir que tout passe par Google, donc vous devez être référencé sur le moteur de recherche pour que la vente des produits ou services sur votre site web puisse se multiplier.

Cependant, vous devez savoir que la concurrence est omniprésente et assez rude sur internet, surtout si vous utilisez WordPress pour la conception de votre site. Cela dit, comment faire pour obtenir des résultats et atteindre vos objectifs en utilisant un site WordPress ?

Pourquoi utiliser un site WordPress optimisé pour lancer un commerce en ligne ?

La maîtrise du référencement naturel ou optimisation de contenu pour les moteurs de recherche est essentielle pour que votre site web puisse survivre dans le monde digital. Le fait est que pour réussir à vendre des produits sur internet, parfaire votre classement sur le moteur de recherche Google est la première chose à faire. Cela va permettre d’augmenter le nombre de visiteurs sur votre site internet.

Le référencement naturel ou SEO (Search Engine Optimization) est un moyen qui permet à votre site web de se positionner dans les premiers résultats des moteurs de recherche tels que Google, Bing et Yahoo. En effet, il est important d’optimiser votre site web afin de le rendre visible et accessible par les internautes. Cela vous permet d’augmenter le trafic de votre site, et donc les ventes.

Il faut savoir que Google a tendance à pénaliser les sites qui n’ont pas de stratégie SEO. Il faut aussi noter que le SEO est un moyen qui permet d’améliorer les ventes et la visibilité de votre site. Pour cela, vous devez adopter une bonne stratégie de référencement naturel, et vous devez utiliser les bons outils.

Pour ce qui est de créer un site web à partir de WordPress, cela va vous permettre de mieux l’optimiser vu le nombre de plugin comme Woocommerce et de fonctionnalités du CMS.

L’optimisation de ce type de site est assez facile surtout si vous vous faites accompagner par une agence SEO WordPress. En effet, si votre activité principale est la vente, vous allez pouvoir créer un site e-commerce avec le CMS WordPress et étaler vos articles (site vitrine). L’agence de référencement pourra par la suite effectuer l’optimisation de votre site internet pour augmenter votre visibilité sur le web.

Comment utiliser les outils de référencement naturel avec un site WordPress ?

Moins compliqué que les anciens types de sites, WordPress a été conçu pour faciliter l’optimisation SEO à l’aide de ses fonctionnalités. Cela peut se faire dès la conception du site internet. L’utilisation de WordPress, avec l’accompagnement d’une agence SEO, pourra vous aider à :

Choisir le thème adéquat pour votre site vitrine afin d’attirer le plus de clients possible ;

Choisir le titre de votre site WordPress en se basant sur les mots clés (audit sémantique), qui se réfèrent sur l’un de vos articles ou services, tapés sur la barre de recherche de Google ;

Optimiser le poids des images intégrées dans votre site web pour réduire le temps de chargement de la page où vos articles sont exposés ;

Créer des contenus optimisés pour augmenter le trafic organique sur votre site web WordPress.

Comment avoir des résultats rapides avec un nouveau site WordPress ?

Il est assez logique qu’un tout nouveau site internet qui vient d’être mis en ligne soit inconnu du moteur de recherche Google. Même avec une bonne optimisation et une stratégie marketing SEO efficace, il est nécessaire d’attendre au moins 1 mois pour que Google indexe un tout nouveau site.



Il est important de comprendre le fonctionnement du moteur de recherche Google. C’est lui qui va décider si votre site internet est pertinent par rapport au sujet que vous proposez.

Si Google considère que votre site internet n’est pas pertinent, alors il ne sera pas indexé. Vous pouvez aussi faire des erreurs dans vos mots-clés, dans le choix de vos URL ou encore dans l’optimisation de votre site, cela peut avoir des répercussions sur la position de votre site internet dans le classement Google.

Pour améliorer le positionnement de votre site internet sur les moteurs de recherche, vous pouvez suivre les conseils d’une agence SEO experte pour le CMS WordPress.

Avec le CMS WordPress, il existe une option qu’il faut cocher pour que le moteur de recherche Google puisse indexer votre site internet. Il faut en effet signaler la présence de votre nouveau site WordPress pour que les robots de Google puissent vérifier votre cas et effectuer la mise en ligne. Vous pouvez aussi utiliser GSC (Google Search Console) pour que le crawl soit effectué de manière plus rapide.

Le CMS WordPress est-il fait pour le référencement naturel ?

WordPress facilite grandement le travail d’une agence de référencement naturel, car le CMS peut générer de façon automatique les métadonnées. De ce fait, il sera possible de faire apparaître une description en dessus du lien de votre site web sur les résultats de recherche de Google.

En même temps, les extensions qui sont disponibles avec le CMS permettent de faciliter l’optimisation SEO d’un site WordPress. On utilise, par exemple, YOAST SEO pour l’audit sémantique via mots clés.

De plus, il est possible d’appliquer une stratégie marketing SEO via les métadonnées. L’agence de référencement naturel pourra ainsi utiliser de façon optimale les techniques et outils SEO avec un site fait à partir du CMS WordPress.

Est-ce que l’utilisation de l’extension Woocommerce aide à l’optimisation d’un site WordPress ?

Avec l’extension Woocommerce, il est devenu plus aisé de parfaire la création des sites e-commerce ou site vitrine sur internet. Le fait est qu’il peut projeter et adapter les pages selon votre activité commerciale. Woocommerce est une extension gratuite, propre à WordPress, cependant, il existe une version payante pour aider l’automatisation de la facturation de vos services ou encore de la livraison de vos produits par exemple.

Avec le CMS WordPress, vous pouvez utiliser des plugins qui peuvent servir d’outils SEO vu qu’ils sont capables d’accroître la visibilité de votre site web.

Même si la création de sites avec WordPress est assez aisée, il est cependant conseillé de faire appel à une agence de référencement naturel pour avoir des résultats satisfaisants.

Vidéo Une agence WordPress, c’est quoi ? 🚀

En 2015, il y a encore le préjugé que WordPress, c’est pour les petits sites, ou les blogs. En 2022, WordPress c’est 50% des sites internet ! Il y a énormément de grandes marques qui ont des sites WordPress (L’Oréal, Renault, Urgo, BNP Paribas, Adecco, Panzani…)

Comment on arrive à définir comme agence WordPress ? 👇 – C’est se positionner en expert et ne faire QUE du WordPress – C’est connaître les limites du CMS – C’est penser WordPress dès le devis – C’est avoir une équipe complète qui pense WordPress, avant pendant et après la conception du site web – C’est adopter les bonnes pratiques propres à WordPress – C’est penser maintenance – C’est être prêts pour Gutenberg ❌ Plutôt qu’avoir des métiers qu’on trouve dans toutes les agences web : webdesigner / dev front / dev back ✅ On implémente ces métiers dans notre agence WordPress : theme designer / theme developer / plugin developer / contributor

Les bénéfices clients de passer par une agence WordPress : – Être conseillé – Avoir un site stable et maintenable – Avoir un site de qualité Comment se distinguer des autres agences WordPress ? 🧐 Savoir écrire WordPress (la base), les références, la taille de l’agence, les types de profils, la contribution…