Adaptateur universel : comment le choisir ?

Comment bien choisir son adaptateur universel ?

Les prises varient selon chaque pays. Par exemple, celles utilisées en France sont différentes de celles utilisées aux États-Unis. En effet, il y a plusieurs types de prises et leurs caractéristiques varient d’un pays à un autre de même que les normes électriques. Ainsi, si vous êtes un voyageur, vous devez vous munir d’un adaptateur universel afin d’éviter toute mauvaise expérience durant votre séjour.

Découvrez, dans cet article, comment choisir un adaptateur universel qui peut répondre à vos besoins avec une sélection des meilleurs adaptateurs universels disponibles sur le marché.

Que devez-vous savoir sur l’adaptateur universel ?

L’adaptateur universel, également connu sous le nom d’adaptateur de voyage, est un accessoire qui vous permettra de relier plusieurs appareils différents avec des prises internationales différentes. C’est un accessoire indispensable dans ce monde où les gens sont toujours en train de voyager !

Et pour répondre à votre question, l’adaptateur universel n’est pas dangereux ! Cependant, il faut choisir celui qui respecte les normes de sécurité telles que la bonne taille et le bon voltage ! De plus, il est conseillé d’éviter les produits bas de gamme qui n’inspirent pas du tout confiance !

Comment choisir un adaptateur universel ?

Pour bien choisir un adaptateur universel, celui-ci doit répondre à certains critères. Le premier critère que nous allons voir est le type de prise utilisée dans le pays dans lequel vous allez voyager, car beaucoup de personnes ont pris le mauvais adaptateur et ont vécu une expérience désagréable, donc, pour vous éviter cela, il faut voir les types de prises.

A cet effet, nous avons préparé pour vous une liste des types de prises dans 13 pays, à savoir :

Les prises de type A et type B , vous les trouverez aux États-Unis, au Canada, à Cuba et au Japon, les prises de type C en Inde, en Union européenne et à Cuba ;

, vous les trouverez aux États-Unis, au Canada, à Cuba et au Japon, les prises de type C en Inde, en Union européenne et à Cuba ; La prise de type D en Inde et en Grande-Bretagne, type E en France, type F à Cuba et en Union européenne, type G à Singapour, aux USA et en Grande-Bretagne ;

en Inde et en Grande-Bretagne, type E en France, type F à Cuba et en Union européenne, type G à Singapour, aux USA et en Grande-Bretagne ; La prise de type I en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie et en Australie ;

La prise de type J est utilisée en Suisse, de type K au Danemark, de type L en Italie et à Cuba ;

De type M en Afrique du Sud et la prise de type N est utilisée au Brésil.

Mis à part le type de prise sur laquelle vous brancherez l’adaptateur universel, il y a d’autres critères à prendre en compte comme le sens dans lequel vous voulez que l’adaptateur fonctionne. Il y a aussi le nombre d’appareils que vous branchez. Si vous branchez plusieurs équipements en même temps, préférez les adaptateurs universels munis d’un hub qui a de multiples ports USB.

Et dernièrement, il y a le nombre d’Ampères qu’il faudra vérifier.

Les meilleurs adaptateurs universels en 2022

Lors d’un voyage, vous serez surpris de ne pas pouvoir charger vos appareils électroniques, ceci étant dû à la différence des prises électriques. Compte tenu de cela, il est important d’avoir durant son séjour un adaptateur universel pour pouvoir recharger vos gadgets électroniques.

À cet effet, nous vous présentons les meilleurs adaptateurs universels à avoir en 2022 !

Adaptateur universel LENCENT®

C’est un adaptateur de voyage tout-en-un, il possède une prise secteur et 2 ports USB, vous pourrez donc grâce à cet adaptateur charger 3 appareils en toute sécurité.

Il est parfait pour brancher vos appareils comme les tondeuses, une batterie externe, son iPhone, etc.

Cet adaptateur a un bon rapport qualité/prix, et est vendu à partir de 16,99 euros sur Amazon.

Adaptateur universel Uppel

Cet adaptateur est compatible dans plus de 150 pays, il est doté d’un système de sécurité FCC CE et RoHS, un fusible de 6.0 Ampères qui a pour rôle d’assurer la protection de vos appareils.

C’est un adaptateur qui a 2 ports USB avec une tension d’entrée de 100-240VAC, ce qui veut dire que vous pouvez l’utiliser dans le monde entier pour charger vos appareils en un seul temps.

Adaptateur universel Oyfel 16 A

C’est un adaptateur idéal pour les prises de type C, E et F, il est compact et ne dépasse presque pas la prise murale.

De plus, il offre une protection pour vos enfants, votre famille ainsi que vos appareils, sans oublier la mise à la terre, ce qui évite les dysfonctionnements.