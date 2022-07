Ce qu’il faut savoir avant d’installer des panneaux solaires photovoltaïques

Avant d’installer un panneau solaire, il est primordial de bien définir son projet. Pour quel usage voudriez-vous l’installer? Est-ce que votre emplacement favorise cette installation ? La disposition et la structure de votre maison sont-elles compatibles pour un panneau solaire? Pouvez-vous faire vous-même l’installation? En principe, ce sont les questions cruciales à se poser et on va tenter de les élucider dans cet article.

Le fonctionnement d’un panneau solaire photovoltaïque

Un panneau solaire photovoltaïque est un équipement utilisé pour alimenter une résidence de manière constante en termes d’électricité. Cet appareil capte les photovoltaïques du rayonnement solaire pour générer de l’électricité à consommer. Donc, si vous optez pour ce dispositif, vous allez bénéficier d’un courant électrique répondant à vos besoins tout en réduisant considérablement vos dépenses mensuelles en électricité.

Panneau solaire photovoltaïque et l’emplacement du toit

Les panneaux solaires photovoltaïques utilisent le rayonnement du soleil pour assurer la production d’électricité nécessaire pour une résidence. De ce fait, il faut déterminer si votre emplacement favorise cette installation. Autrement dit, si votre maison est ombrée par des forêts de grande hauteur, ces panneaux solaires ne peuvent pas garantir une production d’électricité satisfaisante. Donc, avant d’installer ces panneaux solaires, vous devrez considérer ces points.

La disposition des panneaux solaires sur la toiture d’une maison

Techniquement, un panneau solaire doit être orienté vers le sud-ouest ou sud-est. Ainsi, il peut assurer sa fonction correctement. Il est également indispensable de bien connaître l’état de votre toiture afin que vos panneaux solaires puissent être bien fixés avec les matériaux adéquats. Pour ce faire, vous devez préalablement consulter un professionnel dans le domaine de l’installation des panneaux solaires. Cela consiste à les questionner sur les panneaux solaires photovoltaïques appropriés pour la toiture de votre maison et surtout pour vos besoins en KW d’électricité.

Si vous désirez installer ces dispositifs, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des professionnels dans le domaine.

Panneaux solaires photovoltaïques et ses accessoires

Logiquement, un panneau solaire est livré avec les accessoires utiles, à savoir les fils électrique, clous, etc. Cependant, les fils offerts ne sont pas souvent suffisants pour votre projet. C’est généralement le cas de tous les accessoires des appareils vendus sur le marché. Par conséquent, il vous faudra effectuer certaines vérifications. Avant d’installer votre panneau solaire, déterminez d’abord l’emplacement idéal pour les panneaux solaires. Après quoi l’estimation de la longueur des files nécessaires s’en suit. En effet, cette démarche consiste à bien définir les accessoires et les éléments nécessaires pour l’installation d’électricité dans votre maison.

Les aides financières pour l’installation des panneaux solaires photovoltaïques

Avec les panneaux solaires photovoltaïques, il est possible de bénéficier d’une prime à l’autoconsommation. En cas de surplus de production d’électricité, vous pouvez également les vendre auprès d’un fournisseur d’électricité.

La prime à autoconsommation

Cet avantage peut vous être accordé si vous produisez et consommez de l’électricité par votre propre installation de panneaux solaires photovoltaïques. Cependant, il faut que ces derniers soient installés par un professionnel disposant d’une qualification RGE ou Reconnu Garant de l’Environnement. Vous devez évidemment installer ces panneaux solaires sur la toiture de votre maison. Et enfin, le plus important, vendre les surplus d’électricité à un fournisseur de la ville.

Le coût de l’aide varie en fonction de la puissance de vos panneaux solaires photovoltaïques à partir de 3KWc et plus; et il augmentera au fur et à mesure.

Dans la plupart des cas, cette prime est répartie pendant les 5 premières années de mise en marche des panneaux solaires photovoltaïques.

La vente de surplus d’électricité à un fournisseur

Pour bénéficier des primes d’autoconsommation, vous devez vendre les surplus de l’électricité générée par votre installation à un fournisseur d’électricité. Cette démarche vous permet d’éviter de gaspiller le courant produit par vos panneaux solaires. Ainsi, vous devez distribuer les surplus d’électricité au réseau public tout en étant rémunéré ; vous devez signer un contrat d’achat. D’habitude, ce contrat est souvent suivi d’une durée d’engagement d’environ 20 ans. En outre, vous devez raccorder votre compteur de consommation d’électricité au réseau et cela doit être fait pendant l’installation de vos panneaux solaires.

Les panneaux solaires à autoconsommation sont une source d’énergie écologique et rentable.

Budget à prévoir pour l’installation des panneaux solaires photovoltaïques

Avant d’installer les panneaux solaires, vous devez faire un devis détaillant tous les travaux nécessaires et le prix de chaque matériel à utiliser. En tous cas, l’installation de ce genre de panneaux solaires varie en fonction de sa puissance. Cela dit, plus la puissance de vos panneaux est élevée , plus le prix de leurs installations augmentera. Voici un petit aperçu des devis plus pratiqué pour cette installation :

Pour 3 kWc : environ 7500 à 15 000 euros ;

Pour 6 kWc : environ 15 000 à 20 000 euros ;

Pour 9 kWc : environ 24 000 et 30 000 euros.

Toutefois, une installation de 3 kWc est déjà suffisante pour un meilleur rendement en énergie, soit environ 10 panneaux solaires photovoltaïques sur votre toit.

Donc, si vous souhaitez installer des panneaux solaires photovoltaïques sur votre toit, confiez-vous à des professionnels qualifiés RGE. En cas de surplus d’énergie produite et que vous voulez, profitez des aides financières, partagez l’énergie sur le réseau d’électricité public via un fournisseur sur la ville. Et pour finir, élaborez un devis avant d’entamer ce projet.