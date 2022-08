Hébergement web écologique : un investissement rentable à long terme

Pourquoi choisir un hébergement web écologique ?

Hébergement web écologique : L’hébergement web est un service qui permet de stocker des données sur un serveur. Ces données sont ensuite accessibles à distance via une connexion internet. Dans cet article, nous allons voir comment trouver un hébergeur web écologique.

Le choix de l’hébergeur constitue une étape importante lorsqu’on souhaite réaliser un site web respectueux de l’environnement.

Un site Internet génère des consommations électriques (Alimentation des serveurs, des routeurs, des ordinateurs… ) liées à son hébergement et à son audience. Les consommations électriques du secteur informatique génèrent 2% des émissions de gaz à effet de serre de la planète.

Ces consommations ont un impact significatif sur l’environnement, en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de préservation des ressources naturelles, de gestion des déchets.

Le saviez-vous ? Une simple recherche sur Google consomme l’équivalent de la quantité d’énergie nécessaire pour éclairer une ampoule à économie d’énergie pendant une heure.

Aujourd’hui, il est impératif de respecter l’environnement. Pour cette raison, il existe une multitude d’alternatives pour les entreprises qui souhaitent se lancer sur le marché. De nouveaux produits sont disponibles à la vente et peuvent être utilisés par toutes les sociétés.

Lorsqu’il est question d’hébergement web écologique, il existe un grand choix de solutions.

Les entreprises qui souhaitent avoir recours à ce type de service doivent prendre en compte certains critères essentiels afin de faire le bon choix. Elles doivent notamment prendre connaissance des différents défis auxquels elles seront confrontées au quotidien. Cela peut aller du changement fréquent des serveurs à la gestion du personnel travaillant sur un site internet écologique ou encore la nécessité d’opter pour un logiciel adapté aux exigences des clients.

Les avantages d’un hébergement web écologique

Un hébergement web écologique comporte généralement de nombreux avantages, mais parfois ces derniers ne sont pas suffisamment mis en avant.

Le premier avantage d’un hébergement web écologique est qu’il vous permet de réduire votre empreinte écologique.

Des plans adaptées à vos besoins, sans surconsommation .

Une empreinte carbone nulle, et bientôt négative.

Les différentes solutions d’hébergement web écologique

Vous avez décidé de créer votre site web et vous souhaitez choisir une solution d’hébergement écologique. Cependant, il existe plusieurs solutions pour héberger votre site web.

Quelques hébergeurs web écologique

Hébergement vert Planethoster

Depuis 2009, PlanetHoster porte ses couleurs en VERT, son logo est une planète et ses valeurs sont tournées vers un hébergement futuriste plus vert et plus écologique.

Chef de file en hébergement web info-géré à travers la francophonie, nous recherchons sans relâche à réduire notre empreinte carbone. Nous adhérons à une vision évolutive de l’hébergement, plus performante, plus sécuritaire et plus écologique.

Énergie

Les infrastructures canadiennes de PlanetHoster utilisent de l’énergie verte provenant à 100 % de barrages hydroélectriques. Le système de refroidissement de nos installations écologiques est alimenté naturellement à l’énergie verte grâce au climat du Canada.

L’approche d’infogérance est en fonction de l’optimisation des serveurs et des ressources techniques favorisant l’économie énergétique, évitant les gaspillages. Nous respectons les cycles de vie des serveurs en fonction d’un usage plus écologique.

Hébergement écologique Infomaniak

L’écologie et le climat sont des enjeux majeurs de notre temps. Sur ce terrain, l’engagement et l’ambition d’Infomaniak dépassent de loin les standards habituels. Si bien que nous compensons l’intégralité de nos émissions de CO2 et élaborons notre propre charte éthique et environnementale depuis 2007. Elle nous incite à réduire notre impact au maximum.

Construire des datacenters efficaces et revaloriser la chaleur des serveurs

Dans le monde virtuel, un datacenter produit du calcul. Dans le monde réel, un datacenter produit de la chaleur. Boris Siegenthaler

Pendant que des acteurs construisent des datacenters qui chauffent les océans ou des installations de 53 hectares, nos datacenters sont exclusivement refroidi avec de l’air extérieur filtré, sans climatisation. Dès 2022, nous poserons des panneaux solaires sur nos centres de données et fin 2023, nous mettrons en production un datacenter qui valorisera la totalité de la chaleur produite par les serveurs pour chauffer des habitations en hiver et de l’eau chaude en été. Cette implantation correspond à notre vision d’un parc de datacenters intégrés à des écoquartiers et à échelle humaine.

Hébergeur vert Ex2

Hébergement vert – Green Hosting : Chez Ex2, nous sommes profondément engagés dans le monde dans lequel nous vivons.

Nous travaillons quotidiennement pour rendre Ex2 écologique et socialement responsable.

Aujourd’hui, les centres de données représentent 2% des émissions mondiales de carbone, soit autant que l’industrie aéronautique ! Et le problème est de plus en plus grave. En 2040, les centres de données produiront 14% des émissions mondiales de carbone, soit autant que les Etats-Unis. Il est temps de se retrousser les manches pour faire quelque chose !

En achetant un plan d’hébergement chez nous, vous êtes certain d’avoir un hébergement propulsé à l’énergie renouvelable et ce sans coût supplémentaire pour vous. Pourquoi ne pas faire parti de la solution plutôt que du problème ?

Et pour ceux qui souhaitent s’impliquer davantage nous nous sommes associés à Solar Aid pour offre, en complètement de notre hébergement vert, un geste pour les populations déjà démunies et qqui subiront les conséquences du réchauffement climatique bien avant nous.

En 2021, Ex2 a fait don de plus de 250 lampes solaires, atteignant 1349 personnes, économisant près de 50 000 € aux familles, permettant aux enfants 251,400 heures d’étude supplémentaires à la lumière de ces lampes, réduisant les émissions de CO2 de 265,3 tonnes et permettant à 655 personnes de mener une vie plus saine. Aidez-nous à changer le monde !

Le service en ligne www.wattImpact.com propose aux entreprises qui ont un site web de compenser son impact environnemental en achetant des certificats RECS (Renewable Energy Certificate System), le système européen de certification de l’énergie renouvelable.

Comment choisir la bonne solution d’hébergement web écologique ?

L’hébergement web écologique est une solution qui permet de réduire l’impact environnemental des sites Internet. Pourquoi choisir un hébergement web écologique ? L’hébergement web écologique a de nombreux avantages, tels que la réduction des coûts d’exploitation et d’entretien, le contrôle de ses consommations d’énergie et le respect de l’environnement.

Pourquoi privilégier l’hébergement web écologique ?

L’hébergement web écologique a pour but de promouvoir une économie verte.

Il s’agit d’un enjeu important, car l’impact de notre activité sur la planète est préoccupant.

Il faut savoir que le réseau informatique mondial consomme beaucoup d’électricité et qu’il génère des déchets.

Lorsque vous utilisez un ordinateur, il faut alimenter cet appareil et faire fonctionner son système d’exploitation.

Votre navigateur doit être chargé et connecté à Internet au moment où vous lisez cette page. Pour toutes ces raisons, il est intéressant de privilégier les hébergeurs qui prennent soin de la planète et qui limitent leur impact environnemental. Cela signifie qu’ils recyclent leurs déchets électroniques et qu’ils utilisent une source d’énergie renouvelable pour faire tourner leurs serveurs.

Les avantages d’un hébergement web écologique ? En choisissant un hébergeur vert, vous faites un geste pour l’environnement :

Vous contribuez à diminuer votre empreinte carbone

Vous participez à la conservation des ressources naturelles

Vous aidez les entreprises locales

Pour conclure, si l’hébergement web est en effet une part importante du budget d’un site web, il faut tout de même savoir que cela ne représente qu’une infime partie du budget total de création et de gestion d’un site. De plus, un hébergeur écologique permet à la planète d’aller mieux. C’est aussi une manière pour les entreprises qui utilisent des serveurs énergivores de montrer leur engagement pour la protection de l’environnement.