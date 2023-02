La France s’éveille à l’électrique : les avantages et inconvénients de la mobilité verte

Les voitures électriques commencent à sortir sur les routes et les autoroutes, actuellement, notamment en France. Leur performance et fonctionnalité fascinent le grand public. Depuis quelques années, la vente de ces véhicules s’est considérablement diversifiée et les Français se tournent de plus en plus vers cette technologie.

Malgré cet engouement, certains Français restent sceptiques face à ces nouveaux modèles de véhicules, aussi innovants et surprenants soient-ils. Sont-ils réellement réceptifs à ce type de motorisation ? Quels seraient les arguments qui les attirent le plus ? Réponse dans cet article dédié aux véhicules électriques.

Qui sont les clients des voitures électriques ?

En 2017, l’agence nationale pour la transition énergétique a donné son avis concernant les principaux candidats à s’acquérir de ces véhicules. En France, la clientèle des voitures électriques est majoritairement composée de jeunes actifs entre 25 et 44 ans. Ces clients sont situés dans des zones urbaines, possèdent un permis de conduire et ont une bonne connaissance sur cette nouvelle technologie. Cependant, ils sont très peu nombreux à posséder eux-mêmes une voiture électrique ou hybride.

La plupart d’entre eux louent ou font l’acquisition d’un véhicule électrique neuf via un crédit auto. Les véhicules haut de gamme sont particulièrement prisés par cette catégorie.

Pourquoi les Français choisissent-ils une voiture électrique ?

Selon l’agence nationale pour la transition énergétique, ce sont principalement des raisons environnementales qui motivent les clients à s’acheter des voitures électriques en France. Parmi celles-ci, notons principalement la volonté de limiter les rejets de CO2 (responsables du réchauffement climatique) et le souhait de conduire une voiture sans produire trop de bruit.

En outre, le fait que certaines voitures électriques soient exonérées de taxe permet également aux acquéreurs potentiels de gagner quelques centaines d’euros à l’achat. Grâce aux aides publiques, l’investissement initial est généralement rentabilisé en quelques années.

Enfin, le confort offert par un véhicule électrique n’est pas à négliger. Grâce au silence du moteur, l’intérieur d’une voiture électrique est calme et reposant. Également, puisque la consommation est moindre, le prix à l’usage est généralement inférieur à celui d’une voiture thermique.

Acheter une voiture électrique ou investir dans un véhicule thermique ?

En France, la plupart des particuliers préfèrent en ce moment réaliser l’achat d’une voiture électrique au lieu d’opter pour un véhicule thermique. Selon l’avis de ces particuliers, contrairement à une auto thermique, un véhicule électrique est :

Plus écologique ;

Plus rentable ;

Plus durable.

Conduire un véhicule électrique permet de limiter les rejets de dioxyde de carbone. Contrairement à une voiture thermique, un véhicule 100 % électrique fonctionne sans la nécessité de s’approvisionner en carburant. Pour rouler avec ce véhicule, le conducteur doit simplement le brancher sur des bornes de recharge pour qu’il puisse acquérir de l’énergie électrique.

En France, en se référant aux avis des automobilistes, l’acquisition d’un véhicule électrique est un investissement plus rentable plutôt qu’une voiture thermique. Les frais d’entretien d’une voiture électrique sont en effet moins cher que ceux d’un véhicule thermique. Que ce soit une nouvelle voiture ou un véhicule d’occasion, une auto électrique est plus facile à entretenir qu’un modèle thermique.

En France, les automobilistes affirment qu’un véhicule électrique est beaucoup plus durable qu’une voiture thermique. Dans le pays, les voitures thermiques qui dépassent les 200 000 km au compteur sont rares. En revanche, certains modèles dépassent déjà les 700 000 km au compteur, lorsqu’il s’agit d’un véhicule électrique.

Les points d’amélioration des voitures électriques

Si les Français sont conquis par les voitures électriques, certains aspects peuvent encore être améliorés. Pour commencer, le prix demeure trop élevé pour la majorité de la population. Ce qui explique pourquoi les ventes se concentrent essentiellement sur des véhicules haut de gamme.

De plus, la distance d’autonomie est limitée et la recharge de la voiture doit principalement se faire chez soi. Il serait donc intéressant de mettre en place des bornes de recharge rapides sur les principaux axes routiers, afin que les personnes qui empruntent les longues distances puissent recharger leur véhicule électrique plus aisément.

Vers un avenir plus durable

Lorsqu’elles sont utilisées correctement, les automobiles électriques constituent un moyen très pratique pour une mobilité plus durable. Elles permettent de réduire les émissions de carbone et contribuent à la protection de l’environnement. En France, ces véhicules peuvent même constituer un investissement judicieux, notamment grâce aux aides gouvernementales dont elles bénéficient.

Enfin, il faut admettre que les Français commencent à entendre les avantages des voitures électriques et manifestent leur intérêt pour ce type de véhicule. Affaire à suivre !