Quelle est la meilleure voiture électrique ? En ce moment, les voitures électriques inondent le marché de l’automobile. En effet, les constructeurs d’automobiles ont conçu les voitures électriques en divers modèles pour répondre aux besoins de chaque conducteur. Que ce soit de la marque Tesla Model, Renault, Audi e-tron, Volkswagen, Hyundai ou encore Mercedes, vous devez choisir votre voiture électrique en fonction de vos besoins.

En raison des marques diversifiées sur le marché, il semble être compliqué pour certaines personnes de choisir une voiture électrique appropriée. En revanche, chaque marque possède sa propre performance. En ce moment, beaucoup hésitent encore à investir dans l’achat d’une voiture électrique.

Vous souhaitez vous lancer dans l’achat d’une voiture électrique ? Vous devez en premier savoir pourquoi choisir ce modèle avant de vous lancer dans l’achat du meilleur véhicule.

Pourquoi choisir une voiture électrique au lieu d’un véhicule à moteur thermique ?

Que ce soit de la marque Tesla Model, Renault, Audi e-tron, Volkswagen, Hyundai ou encore Mercedes, conduire une voiture électrique est souvent plus avantageux que l’usage d’un véhicule à moteur thermique. En effet, l’élément de base qui fait fonctionner la voiture électrique est la batterie. Innombrables sont les raisons qui peuvent vous pousser à choisir une voiture électrique, car ce véhicule :

respecte l’environnement ;

économique en termes de consommation ;

facile à entretenir.

Écologique

En premier lieu, le respect de l’environnement est l’une des premières raisons qui peuvent vous pousser à conduire une voiture électrique. Lorsque ce véhicule roule sur l’autoroute, il ne diffuse aucun gaz carbonique et émet moins de produits chimiques que les voitures à moteur thermique. Le fonctionnement avec la batterie permet à une voiture électrique d’être 100 % propre. De plus, les voitures électriques sont des véhicules écologiques, car la batterie de ces derniers est parfaitement recyclable.

Économique

En termes de consommation, veuillez noter que les voitures électriques sont vendues plus cher que les véhicules à moteur thermique classique, car la batterie est plus économique. Au lieu de se rendre dans une station pour faire le plein de carburant, la voiture électrique vous offre la possibilité de charger la batterie de votre auto à la maison à l’aide d’un câble de recharge. Que ce soit de la marque Tesla Model, Renault, Audi e-tron, Volkswagen, Hyundai ou encore Mercedes, la batterie de l’auto peut vous fournir plus d’autonomie afin de vous permettre de parcourir des centaines de kilomètres. Grâce à cette batterie, la durée de vie du moteur d’une voiture électrique est plus longue.

Facile à entretenir

Contrairement aux véhicules thermiques, la voiture électrique ne nécessite aucune vidange, car elle ne comporte pas de filtre, ni de courroie de distribution. Que ce soit de la marque Tesla Model, Renault, Volkswagen, Audi e-tron, Mercedes ou encore Hyundai, les voitures électriques sont équipées d’un moteur résistant et robuste. Afin d’acquérir une autonomie de 120 km, vous n’aurez qu’à charger votre voiture électrique à l’aide du câble de recharge sur une borne de recharge. En outre, noter qu’il existe aujourd’hui des bornes de recharge publiques qui peuvent offrir une autonomie de 250 à 400 kilomètres à votre auto électrique.

Comment distinguer la meilleure voiture électrique sur le marché ?

En premier lieu, sachez que chacun a sa façon de distinguer le meilleur véhicule électrique parmi les différents modèles.

Vous devez à tout prix choisir votre voiture électrique en fonction de votre usage quotidien.

Quotidiennement, si vous envisagez de ne faire que de petits trajets avec votre voiture électrique, vous devez choisir un véhicule qui offre une autonomie moyenne. Dans ce cas, le meilleur véhicule électrique pour vous est celui qui est doté d’une batterie de 40 à 50 kWh.

Toutefois, si vous souhaitez acquérir une autonomie de 200 kilomètres et plus, vous devez à tout prix choisir parmi les véhicules électriques possédant la même performance que les voitures thermiques. Dans ce cas, vous devez à tout prix opter pour une voiture électrique proposant une autonomie de 450 km en ville et 350 km sur l’autoroute.

Combien coûte la meilleure voiture électrique du marché ?

Que ce soit de la marque Tesla Model, Renault, Audi e-tron, Volkswagen, Hyundai ou encore Mercedes, le prix d’une voiture électrique peut varier en fonction du modèle.

En général, vous aurez la possibilité de choisir entre trois types pour votre voiture électrique :

modèles citadins ;

modèles utilitaires ;

modèles « luxe ».

Le prix des véhicules électriques citadins débute à 23 000 euros et peut aller jusqu’à 40 000 euros. Pour les véhicules utilitaires, le prix se situe entre 16 000 et 46 000 euros. Enfin, les modèles de luxe semblent être les plus chers, car ces voitures électriques sont disponibles à un prix se situant entre 25 000 et 93 000 euros.

Toutefois, que ce soit de la marque Tesla Model, Renault, Audi e-tron, Volkswagen, Hyundai ou encore Mercedes, l’achat d’une voiture électrique vous permet de réaliser un investissement sur le long terme. En termes de consommation, l’auto électrique est assez économique contrairement aux voitures thermiques.

Ainsi, vous savez comment distinguer la meilleure voiture électrique.

Le Top 10 des meilleures autos électriques