La hausse de la facture d’électricité pousse les consommateurs à s’orienter vers l’achat de panneaux solaires. Actuellement, la majorité des ménages prennent recours aux panneaux solaires photovoltaïques pour couvrir leur consommation en électricité. En même temps, le propriétaire des panneaux solaires photovoltaïques peut revendre le surplus d’énergie produite par le panneau solaire (calculée en kWh). Le coût de l’installation est ainsi amorti dans le long terme.

À part cela, l’installation d’un panneau solaire photovoltaïque permet la production d’énergie naturelle qui permettra à tendre vers l’autoconsommation ou de réduire votre facture électrique. Pour profiter de ces avantages, il faut un devis édité par un professionnel en installation de panneaux photovoltaïques.

Comment choisir le meilleur installateur de panneau photovoltaïque ? Voici quelques démarches à suivre pour vous aider à trouver l’installateur professionnel pour la mise en place de votre panneau solaire.

Évaluation du profil de l’installateur professionnel

Tout installateur professionnel de panneaux solaires doit disposer de certains critères qui vont prouver légalement son professionnalisme. Ce qui n’exclut, en aucun cas, l’aptitude de certains artisans à réaliser des travaux de grande envergure.

Sachez que les prix mentionnés dans les devis et les longues listes de travaux d’installation effectués ne sont pas une référence, jugez plutôt sur la capacité de l’installateur à s’acquitter de ses tâches comme l’installation de plusieurs panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture d’un bâtiment, la maîtrise des aléas du raccordement, une bonne notion sur le montage de circuits électriques, des connaissances sur la puissance enregistrée par chaque panneau solaire. Comment choisir l’installateur idéal ? Ci-après quelques astuces :

Vérifier que l’artisan effectue les travaux d’installation tout en respectant les normes environnementales

Évaluer le professionnalisme de l’artisan en vérifiant son profil : assurance décennale, cotisations, etc. ;

Connaitre l’expérience et l’année de la réalisation de chaque installation, car un projet d’installation de panneaux solaires photovoltaïques nécessite l’intervention de professionnels : inclinaison de la toiture, bonne orientation des panneaux, notion en circuit électrique (différence entre kWc et kWh)…

Avant de choisir le professionnel qui prendra en charge les travaux d’installation de vos panneaux solaires photovoltaïques sur votre toit, évitez de les évaluer par le prix. Avant tout, surfez sur Internet et faites quelques comparaisons parmi les installateurs de panneaux solaires sur le marché : garantie offerte, devis, références.

En parallèle, n’hésitez pas à comparer l’artisan avec ses pairs. Vous pouvez vous inspirer des retours de ses clients, visibles sur sa page web ou un comparateur en ligne. Vous pouvez également vous inspirer des listes de travaux proposés par EDF et en faire des références.

Évaluation des certifications de l’artisan professionnel

Choisir l’installateur idéal de panneau photovoltaïque : En France, la plupart des installateurs de panneaux solaires photovoltaïques n’ont pas de diplôme prérequis pour exercer ce métier. En effet, la loi n’a régi aucune règle qui oblige un artisan professionnel à avoir de diplôme pour faire le métier d’installateur de panneaux solaires photovoltaïques.

Cependant, des certifications sont requises pour garantir la qualité des travaux qu’ils effectuent. Cela aide justement à évaluer la compétence de l’artisan professionnel vu que l’obtention et la délivrance de ces certifications nécessitent l’approbation des centres de formation qualifiés. Le fait est que pour exercer le métier et pour obtenir des certifications, il faut que l’installateur professionnel obtienne ou réalise :

Une qualification RGE sous les sceaux de Qualifelec, Qualibat, et Qualit’EnR ;

Une première formation sur les aspects techniques des travaux d’installation de panneaux solaires photovoltaïques avec une prise en compte du respect de l’environnement ;

Une deuxième formation qui se focalise sur l’étude des panneaux de types photovoltaïques.

Pour la mise en place des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit de votre maison, vous devez recourir aux services des installateurs qui possèdent ces certifications.

Évaluation de l’équilibre financier de l’entreprise installateur de panneaux solaires

La stabilité financière aide à savoir si l’entreprise installateur peut assurer le service après-vente en cas de panne de vos panneaux solaires photovoltaïques. De ce fait, choisissez des installateurs qui enregistrent déjà plusieurs travaux d’installation de système de panneaux solaires photovoltaïques à leur actif. Priorisez les entreprises qui ont perduré sur le marché de l’installation de panneaux solaires photovoltaïques.

Pensez à suivre toutes les démarches nécessaires pour choisir votre installateur de panneaux solaires. Vérifiez auprès du service compétent les références. Vous ferez des économies en termes de temps et de dépenses au cas où vous rencontrez des problèmes.

Évaluation de son parcours professionnel

Être installateur de panneaux solaires requiert des compétences particulières. Et devenir professionnel dans le domaine exige encore plus de qualifications : le choix de la place pour installer le réseau électrique, une notion ou connaissance sur le mode d’utilisation des matériels (onduleur, panneau…), un savoir-faire en matière de raccordement. Une expertise qui s’acquiert avec le temps et l’expérience.

Aujourd’hui %currentday% vous disposez d’une installation électrique avec le maximum de puissance énergétique, mais un minimum de dépenses lorsque vous confiez à un installateur professionnel votre projet.