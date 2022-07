Comment choisir une pompe à chaleur de piscine ?

Pour une piscine hors-sol ou une piscine en dur, l’installation d’une pompe à chaleur vous permet de profiter d’une eau de piscine à la bonne température, aussi bien en été qu’en hiver. L’utilisation d’une PAC de piscine est d’ailleurs une alternative économique et écologique. Quelles sont les caractéristiques qu’il faut considérer pour choisir une pompe à chaleur de piscine ? Découvrons en détail les réponses.



Le COP – Coefficient de performance

Le COP d’une pompe à chaleur est le rapport entre l’énergie thermique qu’elle restitue et l’énergie électrique qu’elle consomme. Les pompes à chaleur sont généralement moins gourmandes en énergie, pourtant, le COP est un critère important au moment de l’achat d’une pompe à chaleur. En effet, plus le COP de la PAC est élevé, moins elle consomme en énergie. L’idéal est d’opter pour une PAC certifiée NF.

L’utilisation d’une pompe à chaleur avec un COP de 4 signifie que l’appareil va quadrupler l’énergie qu’elle consomme, soit 1 kW de consommé équivaut à 4 kW de chauffage.

La puissance

La puissance de la PAC joue un rôle essentiel sur sa performance. Trop faible par rapport au volume du bassin, le temps nécessaire pour le chauffage sera long. Trop puissante par rapport au volume du bassin, elle consommera beaucoup plus d’énergie électrique, même quand la température de la piscine sera stable.

Pour calculer d’une manière simple la puissance d’une pompe à chaleur pour piscine, on peut utiliser la formule : Puissance (kW) = V x C x E. V désigne le volume de la piscine, C désigne le coefficient de la montée ou de la diminution souhaitée de la température (environ entre 2 à 3 C°/jour) et E désigne l’indice d’ensoleillement de la région dans laquelle la piscine se trouve.

Le volume du bassin

Certes, une pompe à chaleur ayant une puissance plus élevée que celle adéquate au volume du bassin vous permettra un résultat plus rapide. Pourtant, en optant pour une pompe à chaleur trop puissante, vous allez constater que le prix de votre consommation électrique va se retrouver surdimensionné.

À titre d’indication, voici la puissance de la pompe à chaleur qui correspond à la taille de votre piscine :

PAC 5.5 kW : piscine 15 m 3 ;

PAC 7 kW : piscine 30 m 3 ;

PAC 8 à 9,8 kW : piscine 40 m 3 ;

PAC 9 à 12 kW : piscine 50 m 3 ;

PAC 12 à 15 kW : piscine 60 m 3 ;

PAC 15 à 18 KW : piscine 70 m 3 ;

PAC 18 kW : piscine 80 m 3.

Le modèle

Il existe 2 types de pompes à chaleur : verticale ou horizontale. Les modèles horizontaux disposent d’un ventilateur sur sa face avant et d’un tuyau d’évacuation à l’arrière. On l’installe à côté de la piscine et il se fixe au sol. Une pompe à chaleur horizontale est plus compacte et coûte moins cher. Au contraire, les modèles verticaux sont plus imposants. Étant donné que son ventilateur se trouve au-dessus de la pompe, une pompe à chaleur verticale émet moins de bruit. Pourtant, le ventilateur de l’appareil sera plus sensible aux débris qui tombent. Quel que soit le modèle, la performance de la pompe à chaleur reste égale.

Les autres critères à prendre en compte

Une PAC peut être réversible. Très pratiques, ces types de pompes à chaleur pourront non seulement chauffer l’eau de la piscine mais aussi rafraîchir l’eau pendant les saisons où la température externe est caniculaire.

Le prix des PAC, quant à lui, dépend notamment de sa puissance et de son modèle. En principe, le prix d’achat d’une pompe à chaleur piscine verticale est plus élevé que celui d’une pompe à chaleur pour piscine horizontale.

Pour une question de confort, considérez également les critères suivants en choisissant une pompe à chaleur :

Le bruit de la pompe à chaleur ;

La température minimale de fonctionnement ;

Le débit d’eau minimal ;

La matière de l’échangeur ;

Le type de compresseur.

Vous trouverez chez Amazon les meilleures pompes à chaleur de piscine : la mini-pompe à chaleur pour piscine hors-sol, la pompe à chaleur pour les piscines et spas NOVARDEN NSH35s ou encore la pompe à chaleur dédiée aux petites piscines hors-sol et spas (volume du Bassin de 10 à 21 m3), et bien d’autres encore ! Vous n’aurez qu’à choisir le produit qui convient à votre budget et selon l’espace disponible.