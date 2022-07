Quel est le prix d’un vélo électrique pour femme ?

Le principal avantage d’un vélo électrique est sa praticité et sa facilité d’utilisation. Elles sont prisées pour leur fonctionnalité pratique et celle de pouvoir faire du sport en même temps que d’avoir un moyen de transport économique. Tout comme les vélos classiques, les vélos électriques sont disponibles pour toutes les tailles et tous les âges. Il existe également des vélos électriques dédiés uniquement pour les femmes, pour les enfants et aussi pour les hommes.

L’achat d’un vélo électrique se fait donc en fonction de la personne qui va l’utiliser. Le prix de l’accessoire est souvent un critère déterminant pour le choix d’un vélo électrique. Pour le modèle pour femme, l’écart de prix entre les différents types et marque peuvent surprendre, voyons pourquoi.

Pourquoi le prix d’un vélo électrique peut-il être élevé ?

Le VAE ou Vélo à Assistance Électrique fonctionne à l’aide d’une batterie. C’est la batterie et son moteur qui se chargent du bon fonctionnement du vélo. L’autonomie du vélo est aussi liée à la batterie. C’est-à-dire que plus la puissance de la batterie du vélo est grande, plus son autonomie augmente. C’est ce qui le différencie d’un vélo classique, car ce dernier nécessite une force physique pour qu’il puisse fonctionner.

L’utilisation d’un vélo électrique vous permet ainsi d’économiser votre énergie. Pratique et facile d’utilisation, les vélos électriques peuvent être utilisés par toutes les femmes ayant 14 ans et plus.

Les nombreux avantages qu’offrent les vélos électriques aux femmes valent son prix parfois un peu élevé.

Entre autres, les vélos électriques pour femme sont dotés d’un mode d’assistance d’arrêt automatique lorsque la vitesse du vélo dépasse les 25 km/h. Cette fonction est avantageuse pour éviter tout risque d’accident, mais encore un vélo électrique est pratique pour :

Faire du sport

Pour les femmes qui veulent garder leur forme, les vélos électriques sont votre solution. Ils sont le meilleur moyen pour ceux qui souhaitent faire de l’activité physique douce.

Celles qui ont des problèmes articulaires

Conduire un vélo électrique est conseillé pour ceux qui ont des problèmes d’articulation. Ce vélo est bénéfique pour les personnes diabétiques qui ont besoin de faire du sport sans pour autant se fatiguer, car il dispose d’un moteur avec batterie.

Un moyen de transport économique

Que ce soit pour un long ou court trajet, le vélo électrique se montre toujours efficace. Il existe des vélos électriques pour femme qui sont dédiés à une utilisation en ville. La vitesse d’un vélo électrique est réglable. Cette vitesse dépend de la puissance du moteur et celle de la batterie.

Un déplacement tranquille et confortable

Les vélos électriques permettent d’accomplir de longs trajets sans se fatiguer. En effet, vous n’avez pas besoin de pédaler pour conduire votre vélo électrique. C’est son moteur qui se charge de son fonctionnement. C’est la batterie du vélo électrique qui assure l’alimentation de son moteur. Le vélo électrique assure le confort de son utilisateur.

Prix d’un vélo électrique selon sa gamme

Différents types, modèles et gammes de vélo électrique existent sur le marché. Chaque modèle a ses propres utilités et fonctionnalités, et leur prix change aussi en fonction de celles-ci. Parmi les modèles de vélo électrique existants, vous pouvez choisir :

Un VTT électrique pour une utilisation fréquente : prévoir entre 4000 et 6000 € ;

Un vélo électrique de ville pour une utilisation en ville et occasionnelle : à partir de 500 jusqu’à 1000 € pour les gammes inférieures et jusqu’à environ 1700 € pour les vélos de meilleure qualité ;

Un vélo électrique pour course : les modèles adaptés à une utilisation extrême sont à partir de 4000 € ;

Un vélo électrique de type pliant ou avec des fonctionnalités plus sophistiquées : il faut prévoir un budget à partir de 6000 € pour ce type de modèle ;

Un vélo électrique d’occasion, mais de bonne marque : vous pouvez en trouver entre 1000 et 1700 €.

VTT et VTC électrique

Si vous devez rouler sur des chemins accidentés, le VTT électrique est le vélo qu’il vous faut. Le VTC électrique est, par contre, utilisé pour les routes plus calmes.

Le VTT électrique nécessite moins d’efforts physique, donc plus avantageux si vous avez à parcourir un trajet de longue distance, que ce soit en ville ou à la campagne.

Vélo électrique de ville

Les vélos électriques de ville offrent plus de confort. Ils sont destinés pour les balades en ville et urbaines. La puissance de son moteur vous permet d’ajuster la vitesse du vélo.

Vélo électrique pour course

Ce type de vélo se caractérise par sa puissance et l’autonomie de la batterie. C’est, par ailleurs, pour cela qu’il est destiné pour les courses et qu’ils peuvent coûter cher.

Vélo électrique pliant, compact ou sophistiqué

C’est le type de vélo qui peut avoir un prix très élevé puisqu’il est à la fois pratique, idéal pour une utilisation en ville et facile à transporter et à ranger. Les vélos électriques de ce modèle peuvent être équipés d’accessoires ou d’équipements comme la gourde, le siège pour enfant, un système antivol, etc.

Les vélos électriques pour femme se caractérisent par l’absence de barre au centre de leur cadre.

Le prix du vélo électrique pour femme

Le prix des vélos électriques dépend du modèle, du type d’utilisation et de la gamme du vélo choisi. Le prix d’un vélo électrique pour femme est en moyenne entre 500 € et 3000 €.

Le prix d’un vélo électrique haut de gamme peut aller jusqu’à 3000 €. Ce modèle se caractérise par sa vitesse qui peut atteindre jusqu’à 45 km/h. Le poids maximal supporté par ce modèle est 90 kg. À ce prix, les équipements de ce modèle de vélo électrique sont de qualité imbattable.

Si votre budget est plus large, vous pouvez opter pour un modèle de vélo électrique équipé des accessoires et des équipements sophistiqués et performants (cadre). Ce modèle de vélo électrique s’adapte à tout type de terrain. À ce niveau de prix, le vélo électrique propose plusieurs choix sur le modèle et le type de VAE. Avec ce budget, vous pouvez avoir un vélo électrique de ville ou un vélo de course.