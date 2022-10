Jeune permis : Première assurance auto pas cher

Comment trouver une assurance auto pas cher ?

En tant que jeune conducteur, on souhaite choisir une première assurance auto pas cher. Il existe plusieurs astuces pour trouver la meilleure offre un prix raisonnable. Quelle assurance auto choisir pour un jeune conducteur ?

Première assurance auto pas cher : quelles astuces quand on est jeune conducteur ?

Vous venez d’obtenir votre permis et votre premier véhicule. Comme la majorité des jeunes conducteurs, vous optez pour un véhicule d’occasion pour faire des économies. Au niveau de l’assurance auto, nous vous recommandons de choisir une assurance au tiers. Elle couvre la responsabilité civile et est amplement suffisante. Généralement, une première voiture est choisie en fonction de son prix et de sa puissance. On ne mise pas forcément sur l’esthétique, puisque l’objectif est de faire une bonne affaire. Sachant qu’acheter une voiture nécessite un fort budget (carte grise, contrôle technique, assurance) nous vous invitons à faire le point sur vos besoins en termes de garanties. En outre, voici 3 points importants pour souscrire à une première assurance auto pas chère :

Choisissez un véhicule peu puissant (maximum 7 CV).

Demandez une franchise plus élevée pour réduire le coût de vos mensualités.

Optez pour une assurance au tiers et ajoutez une couverture vol et dommages (s’il s’agit d’une voiture récente ).

Combien coûte une assurance auto pour les jeunes conducteurs ?

Le jeune conducteur est considéré comme un profil à haut risque, il encourt donc des surprimes. Le prix moyen de l’assurance jeune conducteur est de 1 347 € par an (112,25 € par mois). Cette étiquette de profil à risque vous sera attribuée pendant 3 ans. Cependant, il faut savoir que si vous n’avez jamais eu d’assurance auto, mais que vous possédez votre permis depuis plus de trois ans, vous serez tout de même considéré comme un jeune conducteur.

C’est pourquoi il est préférable d’assurer votre véhicule à votre nom le plus rapidement possible, une fois le permis en poche. Cela vous permet d’acquérir de l’expérience et des bonus, pour payer votre assurance moins chère une fois le cap des trois ans passé. En effet, au-delà de trois ans d’expérience, vos cotisations mensuelles vont baisser et vous paierez seulement 50 e à 70 € par mois en moyenne, en fonction des garanties et de votre véhicule.

Comment assurer une voiture quand on est jeune conducteur ?

Les démarches pour assurer sa voiture sont simples. Voici ce qu’il faut savoir :