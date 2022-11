Les 3 garanties indispensables pour une assurance auto

En France près de 38 millions de voitures sont en circulation et elles doivent obligatoirement être assurées pour pouvoir rouler. En cas d’accident un conducteur non assuré devra payer lui-même pour réparer les dégâts matériels ou pire des dommages corporels. Oui il est obligatoire d’être assuré pour conduire une voiture mais quelles garanties souscrire ?

Les garanties indispensables pour une assurance auto : L’assurance auto est obligatoire en France depuis 1958. L’obligation d’assurance ne concerne que la garantie « responsabilité civile », c’est-à-dire les dommages causés aux tiers et aux passagers. (exigée par l’Article L211-1 du Code des Assurances).

Pourtant, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans les différentes offres de couverture proposées par les compagnies d’assurance. Quels sont les garanties indispensables que doit contenir votre contrat d’assurance auto ? Faut-il prendre une assurance au tiers, tous risques ? Quelles sont les 3 garanties indispensables pour votre auto ?

L’assurance automobile est obligatoire en France. Ce que dit la loi

Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule , à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance . Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité , dans les conditions fixées par décret en Conseil D’État. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur , c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

En résumé tous les propriétaires de véhicules terrestres à moteur doivent souscrire une police d’assurance auto à minima l’assurance en Responsabilité civile. Il s’agit de l’assurance obligatoire et la couverture minimum pour pouvoir circuler.

Ce niveau légal minimum de protection d’une assurance auto est inclus dans l’ensemble des contrats qu’il s’agisse de l’assurance au tiers ou de l’assurance tous risques.

Comme cette couverture est incluse par défaut dans tous les contrats, vous n’êtes pas couvert que si vous n’avez pas d’assurance automobile! Il s’agit alors d’un défaut d’assurance un délit routier entraînant pour tout véhicule circulant ou stationnant sur la voie publique une suspension de permis de conduire et une forte amende.

L’assurance en responsabilité civile indemnise les dégâts matérielles et corporels à autrui , on parle alors d’assurance auto au tiers. Elle ne couvre pas une indemnisation du conducteur responsable sauf en cas de prêt de la voiture (le conducteur étant alors considéré comme un tiers).

En détail elle protège

Il est obligatoire de posséder au minimum une assurance au tiers, pour bénéficier de la garantie Responsabilité Civile, même lorsque le véhicule reste immobilisé durant une longue période.

D’autres garanties d’assurance peuvent être souscrites et cela dépend notamment de l’âge de votre voiture et de sa valeur. Pour un véhicule de faible valeur vous pouvez prendre une garantie au tiers mais qui ne remboursera pas les réparations de votre voiture si aucun tiers n’est impliqué.

La garantie des accidents corporels du conducteur (GAC) est une garantie indispensable dans une assurance auto en France. Elle couvre les blessures corporelles subies par le conducteur et ses passagers en cas d’accident. Elle peut également couvrir les frais médicaux et les indemnités de perte de revenus.

A retenir la garantie collision ou tous risques est optionnelle mais couvre les dommages causés à votre voiture par un accident. La garantie vol est également optionnelle mais couvre les dommages causés par le vol de votre voiture. D’autres garanties comme la garantie bris de glace ou garantie incendie peuvent être également une option a envisager pour être bien assuré.

Pourquoi assurer mon véhicule – Les assurance obligatoires. En France, 38 millions de véhicules 🚗 sont en circulation et elles doivent être obligatoirement assurées pour rouler, c’est la loi. Mais au fait, l’assurance auto c’est quoi, et ça sert à quoi d’assurer sa voiture ? A travers ce premier épisode découvrez les enjeux de l’assurance auto et les différentes options qui s’offrent à vous pour assurer votre véhicule.

L’assurance responsabilité civile automobile est obligatoire et cela depuis 1958 sa finalité c’est d’abord de protéger les autres des dégâts qu’un conducteur pourrait involontairement causer mais c’est aussi de protéger de poursuites à son encontre si sa responsabilité est engagée dans un accident en cas de sinistre très grave mettant en jeu des sommes astronomiques.

Le fonds de garantie des assurances obligatoires peut intervenir et dédommager les victimes. En 2019 ce fonds a couvert plus de 28000 accidents.

Le bonus malus influe largement sur votre cotisation. Pour être à 50 % il faut 13 ans de conduite sans accrochage, et à chaque accident responsable c’est un malus de 25 % qui s’applique ! Si l’assurance auto peut être chère, être un bon conducteur permet de réduire les cotisations. Une bonne conduite c’est aussi rouler avec des papiers en règle c’est à dire avoir son certificat d’immatriculation avec son adresse de résidence, son certificat d’assurance et la vignette et la vignette du contrôle technique si on a un véhicule de plus de quatre ans.

Quelques astuces et conseils pour l’assurance automobile.

Vérifiez la couverture d’assurance en cas d’emprunt ou de prêt de véhicule. Ne pas prendre le volant après avoir pris de la drogue ou de l’alcool. Vérifier les limites territoriales de son contrat d’assurance avant de partir à l’étranger. L’assurance auto est obligatoire avec une couverture au tiers à minima qu’il est préférable de compléter avec une option de garanties personnelles du conducteur. Avant de signer son contrat d’assurance il est essentiel de s’informer sur les risques couverts les exclusions et les montants de franchise. Pour réduire sa facture d’assurance et payez moins chère sa cotisation d’assurance pensez assurance auto au km, assurance auto en ligne (faites des devis en ligne d’assurance auto) , comparateur d’assurance auto.

Ne pas avoir d’assurance est passible de 3750 euros d’amende d’une suspension de trois ans de permis et de la confiscation du véhicule