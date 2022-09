Filtre à eau bien le choisir ! En ce moment, d’innombrables systèmes de filtration d’eau sont disponibles sur le marché. L’installation d’un système de filtration sur le robinet consiste à éliminer les polluants et les bactéries présents dans l’eau, pour améliorer la qualité et le goût du liquide. Sur le marché, les carafes filtrantes et les autres systèmes de filtration d’eau sont disponibles en plusieurs modèles. Comment choisir un bon système de filtration d’eau ? Découvrez les critères de choix ci-dessous.

Filtre à eau : pourquoi l’installer sur le robinet ?

En premier lieu, veuillez noter que le filtre à eau est un petit système de filtration qui filtre l’eau directement sur le robinet. En général, le but des filtres à eau, une fois installés sur le robinet, est de retenir les polluants et les bactéries visibles dans l’eau telles que :

Poussière ;

Sable ;

Fragments de métaux ;

Etc.

Souvent, les filtres sont capables de modifier l’eau, mais ils ont pour but ultime d’améliorer le goût de ce dernier. Sur le marché, il existe des filtres à eau à petit prix spécialement conçus pour extraire le calcaire et le chlore. Comme mentionné, les filtres à eau sont disponibles en plusieurs modèles et vous pouvez choisir entre :

Filtres à charbon actif ;

Filtres à osmose inversée ;

Filtres anti-sédiments.

En premier lieu, la praticité est l’un des avantages importants offerts par l’installation d’un filtre à eau pour le robinet. Contrairement à une carafe filtrante, le filtre à eau est conçu en petites dimensions et ceci est un système de filtration facile à installer. Nul besoin de remplir un réservoir pour la filtration, car l’eau sera filtrée une fois que le robinet sera ouvert.

Contrairement à un purificateur d’eau, le fonctionnement de ce système de filtration permet efficacement de filtrer les résidus. En installant un filtre sur votre robinet, vous pouvez boire de l’eau potable sur le long terme et préserver votre santé. En effet, selon les médecins, boire de l’eau filtrée présente beaucoup d’avantages sur la santé humaine. Les filtres à eau peuvent efficacement extraire le chlore, le calcaire et les autres minéraux contaminants.

Souvent, en raison du chlore et des autres produits contaminants, l’eau du robinet que vous buvez peut produire une mauvaise odeur et un goût amer. Contrairement à un purificateur, le filtre permet d’enlever la mauvaise odeur de l’eau et d’offrir un meilleur goût. Que ce soit un filtre à charbon, à osmose inversée ou un modèle anti-sédiment, installer ce système de filtration sur le robinet est la meilleure solution pour acquérir une eau de qualité.

Filtre à eau : quel modèle choisir ?

Vu ces avantages, il faut à tout prix boire de l’eau filtrée pour rester en bonne santé.

Afin d’acquérir une eau parfaitement potable, vous devez impérativement choisir un filtre approprié pour votre robinet.

Pour distinguer le meilleur filtre à eau qui correspond à votre robinet de cuisine, voici les critères d’achat que vous devez vérifier :

Le modèle approprié ;

L’emplacement ;

L’écologie du filtre.

En effet, vous pouvez faire votre choix entre les filtres à charbon, les filtres à osmose inversée et les modèles anti-sédiments. Parmi eux, le filtre à charbon actif est le meilleur pour retenir les produits chimiques et les particules nocives. Effectivement, vous aurez la possibilité de mettre ce système sous pression pour que le débit d’eau filtrée soit tout à fait correct. Que ce soit du charbon actif ou du charbon végétal, ces produits contiennent des propriétés médicinales. Dans ce cas, n’hésitez pas à choisir un filtre à charbon actif pour l’eau de votre robinet.

En outre, veuillez noter que l’emplacement d’un filtre à eau sur votre robinet peut se faire de manières différentes. Vous aurez la possibilité d’installer le filtre à eau directement sur la bague de votre robinet ou sous l’évier. Si vous avez l’habitude de voyager fréquemment et que vous souhaitez boire de l’eau potable à l’étranger, vous devez choisir un filtre à eau que vous pouvez installer directement sur la bague d’un robinet. Cependant, les filtres à installer sous l’évier offrent un système de filtration performant, mais une fois mis en place, ils sont difficiles à désinstaller.

Enfin, afin de choisir un filtre à eau approprié pour votre robinet, vous devez à tout prix vérifier le caractère écologique du modèle. Pour ce faire, n’hésitez pas à faire le choix d’un filtre à eau qui possède des cartouches filtrantes à base de produit 100 % naturel. Dans ce cas, la meilleure solution est de faire le choix du filtre à charbon actif, voire végétal, car ce dernier est doté de diverses cartouches qui peuvent extraire de manière efficace le chlore et les autres minéraux contaminants de l’eau.

Pour améliorer le goût et la qualité de l’eau, l’installation d’un filtre sur le robinet est une bonne alternative par rapport à l’usage d’une carafe filtrante. Ainsi, pour enlever les polluants et les bactéries dans l’eau que vous buvez, vous devez à tout prix installer un filtre à eau en choisissant un système de filtration approprié.

Les différents types de filtres sur les systèmes de filtration d’eau

Sur les systèmes de filtration d’eau, il existe des modèles avec ou sans cartouches. Les modèles avec cartouche filtrent l’eau par gravité, tandis que les modèles sans cartouche filtrent l’eau grâce à la pression de l’air. Les cartouches peuvent être à l’achat ou à la location. Les modèles sans cartouches peuvent être plus économiques, mais ils sont plus chers. Il y a également les filtres en céramique, qui sont les moins chers et les plus efficaces. Les filtres en céramique peuvent être utilisés avec les systèmes de filtration d’eau à base de charbon actif.

Les avantages d’utiliser un filtre sur un système de filtration d’eau

Les filtres sur les systèmes de filtration d’eau sont très utiles car ils aident à éliminer le chlore. Les systèmes de filtration d’eau avec filtres éliminent les impuretés et améliorent la qualité de l’eau. En utilisant un filtre sur le système de filtration d’eau, vous pouvez améliorer considérablement le goût et la couleur de l’eau.

TOP 3 des meilleurs filtre à eau pour robinet

GEYSER EURO

Filtre à eau pour robinet de cuisine, purificateur d’eau avec matériau ultra-absorbant, filtre de robinet à montage longue durée avec commutateur, système de purification de l’eau- purificateur d’eau qui grâce à son filtre à sable élimine les particules de chlore actif, composés organochlorés et organiques en excès, de cations et d’anions de métaux lourds, de virus et de bactéries dangereuses –

Convient aux robinets de 22 et 24 mm! INSTALLATION FACILE: L’installation du filtre ne vous prendra que quelques instants. Il suffit de monter une buse sur le robinet et vous obtiendrez au moins 0,5 litre d’eau savoureuse et purifiée par minute grâce à un système de filtration d’eau potable

Waterdrop WD-CTF-01

Waterdrop WD-CTF-01 Système de Filtration de Comptoir en Acier Inoxydable à 5 Etapes, Filtre à Eau de Robinet de Longue Durée –

Système de filtration en plusieurs étapes: le système de filtration en 5 étapes peut réduire efficacement les contaminants couramment trouvés dans l’eau du robinet tels que les colloïdes, les sédiments et le chlore. Il peut également réduire les métaux lourds, le sulfure d’hydrogène, le fluor, vous fournissant une eau potable sûre, savoureuse et fraîche.

Infusion de minéraux bénéfiques: Ajout de minéraux tels que le calcium, le magnésium et le potassium qui sont bénéfiques pour votre santé. ⭐Remarque : Ce système ne réduit pas la valeur TDS. En raison des minéraux bénéfiques ajoutés à l’eau, elle peut augmenter au début. Si vous préférez une valeur TDS basse, veuillez choisir le système Waterdrop RO.⭐

Débit rapide et longue durée de vie: lorsqu’il est connecté à l’eau du robinet municipale, la durée de vie peut aller jusqu’à 12 mois ou 8 000 gallons. (Cela peut varier en fonction des conditions de l’eau). En utilisant une technologie de filtration avancée, le débit d’eau peut atteindre jusqu’à 1,6 gallons par minute.

eut basculer rapidement entre l’eau brute et l’eau pure, Et peut être facilement installé sans outils XNTONG – Filtre eau robinet, Filtre à eau robinet à charbon actif, pour La maison, La cuisine, Filtre eau du robinet, Réduit le plomb, le chlore, le calcaire, les métaux lourds et autres polluants – P

Ce filtre à eau du robinet est rempli de carbone réactif 100% naturel de noix de coco, Qui élimine efficacement Le sable,Plomb,Chlore,Métaux lourds et autres polluants,Adoucissent la qualité de l’eau et réduisent le calcaire, Vous permettant ainsi qu’à votre famille de profiter en toute sécurité d’une eau pure, Saine et nutritive.