Vermifugation chez les chats : procédure pour préserver sa santé !

Pourquoi est-il si important d’éliminer les parasites intestinaux chez les félins ?

La Vermifugation chez les chats est l’action de leur donner un vermifuge : Les parasites intestinaux vivent dans le tractus gastro-intestinal. La chose la plus commune à laquelle les gens pensent est le ver. Et ce sont des parasites que l’on peut parfois trouver sur une flottaison fécale ou que l’on peut envoyer au laboratoire pour un test enzymatique ou PCR. Mais ce ne sont que ces vilaines crottes de nez qui vivent dans le tractus gastro-intestinal de tous les animaux.

Comment les vers intestinaux influent-ils sur la santé et le bien-être de votre chat ?

Ce sont des parasites, et la raison en est qu’ils se tiennent là et qu’ils mangent les aliments que votre chat est censé recevoir. On peut constater une perte de poids, parce qu’il ne reçoit pas tous ses nutriments, mais ces parasites peuvent également provoquer une irritation et une inflammation du tractus gastro-intestinal, et nous observons donc de nombreux signes gastro-intestinaux, comme des vomissements, des maux d’estomac, une réticence à manger, et même des selles molles ou liquides, menant à la diarrhée. Parfois, elles contiennent même du sang.

Quels sont les signes et les symptômes de parasites intestinaux chez votre chat ?

Certains propriétaires voient des parasites sur leur chat. Si vous avez déjà vu ce qui ressemble à un minuscule grain de riz collé à leur derrière, il s’agit d’un parasite intestinal. De temps en temps, vous pouvez voir les puces ou les tiques sur leur pelage, surtout s’ils sortent à l’extérieur, bien que nous en voyions aussi sur les chats d’intérieur. Vous pouvez aussi observer certains de ces symptômes, alors, perdre du poids ou avoir des vomissements ou de la diarrhée constituent une raison de faire vérifier les parasites de votre chat.

Les vétérinaires effectuent généralement une flottaison fécale pour les parasites intestinaux afin de voir s’ils peuvent trouver des œufs de ces parasites. C’est ce qu’ils recherchent. Et ensuite, en fonction des œufs qu’ils voient, ils peuvent diagnostiquer les parasites qui s’y trouvent. Parfois, ils doivent les envoyer au laboratoire pour faire des tests plus spécifiques, car ils ne peuvent pas toujours voir les œufs sur la flottaison fécale de chaque parasite.

Quelles sont les affections pouvant être causées par des parasites intestinaux ?

Les vers intestinaux les plus courants chez les chats sont les ascaris et les ténias. La plupart des chats infectés ne montrent pas de signes d’avoir des vers, toutefois, il y a beaucoup de maladies gastro-intestinales engendrées par l’infestation parasitaire :

une perte de poids ou un pelage peu soigné ;

ulcères gastro-intestinaux ;

diarrhée ;

diminution de l’appétit ou anorexie.

Quand mon chat doit-il consulter un vétérinaire pour être vermifugé ?

Nous recommandons de garder le chat sous la prévention mensuelle qui couvre tout : les acariens, les vers du cœur, les puces, les tiques et les parasites intestinaux. Dans la plupart des cas, c’est tout ce que vous devez faire.

Si vous ne restez pas sur la prévention mensuelle tout-en-un et que votre animal va à l’extérieur, nous vous recommandons de vermifuger le chat, au moins, tous les trois mois, surtout s’il est un chasseur.

Comme nous le savons, certains chats sont des chasseurs à l’extérieur, car ils peuvent attraper des parasites intestinaux sur des souris, des lapins, des grillons ou des insectes. Les choses de ce genre qu’ils ont tendance à chasser peuvent transmettre ces parasites.

Nous recommandons une vermifugation, au moins, tous les trois mois. S’ils chassent des insectes, des rongeurs, etc., ils peuvent attraper des parasites intestinaux en chassant et il est conseillé de les vermifuger tous les trois mois s’ils ne suivent pas déjà un programme mensuel.

Que se passe-t-il si mon chat n’est pas vermifugé ?

Votre chat pourrait développer une charge parasitaire intestinale, entraînant des signes gastro-intestinaux, une possible perte de poids et d’autres choses encore. Les parasites profitent d’un bon repas et ils se reproduisent. C’est ce qu’ils font.

Et donc, on peut arriver à un point où la charge est si importante qu’on peut avoir une obstruction du tractus gastro-intestinal. Cela peut conduire à une telle déplétion que votre chat devient très malade. On peut même arriver au point où il y a une charge si terrible chez un animal de compagnie, et c’est vrai, c’est très rare, mais cela a causé une anémie si sévère, que cet animal aura besoin d’une transfusion sanguine.

