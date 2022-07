Le Yoga Vinyasa et la perte de poids !

Perdre du poids avec le Yoga Vinyasa

Prenez quelques cours de yoga Vinyasa et vous comprendrez rapidement les bienfaits de cette pratique ancienne. Vous vous sentirez plus souple et détendu après le cours, mais vous pourriez aussi commencer à remarquer que votre pantalon de yoga n’est plus aussi confortable qu’avant. Les changements ne se produiront pas du jour au lendemain, mais le dévouement à des séances d’entraînement régulières de Vinyasa peut vous aider à construire un corps plus mince et plus en forme. Le vinyasa est un style de yoga caractérisé par un enchaînement de postures où l’on passe de l’une à l’autre, en utilisant la respiration.

Les calories brûlées

Une étude rapporte qu’une personne de 70 kg brûlera 920 calories pendant un cours de yoga Vinyasa de 90 minutes, tandis qu’une personne de 84 kg brûlera 1 100 calories pendant le même cours. Bien que de nombreux studios offrent des cours de Vinyasa de 90 minutes, certains offrent plutôt des cours de 60 et 75 minutes. Pour brûler autant de calories que possible, optez pour un cours plus long.

Les considérations de temps

Un avantage de considérer le yoga Vinyasa comme un moyen efficace de brûler les calories est la durée de ses cours. Bien qu’une séance d’entraînement de natation de 90 minutes à un rythme vigoureux aiderait une personne de 70 kg à brûler plus de 1 000 calories, beaucoup de gens ne peuvent soutenir une séance d’entraînement aussi intense. Ainsi, vous pourriez nager pendant seulement 30 minutes, ce qui signifie que vous brûleriez plus de calories en faisant du yoga Vinyasa que la natation.

Les autres types de yoga

Chaque type de yoga vous aide à brûler des calories à un rythme différent, mais le Vinyasa aide à brûler plus rapidement les calories. Une personne de 70 kg brûlera 293 calories dans un cours de yoga Hatha de 90 minutes. Dans un cours de yoga de puissance de 90 minutes, d’Ashtanga ou de yoga chaud, la même personne brûlera 544 ou 739 calories, respectivement.

La perte de gras

Perdre de la graisse est le résultat de brûler plus de calories que vous consommez, et ajouter plusieurs cours de yoga Vinyasa à votre programme d’entraînement hebdomadaire peut aider à créer le déficit calorique dont vous avez besoin pour voir des changements à votre corps. Vous devez brûler un excédent de 3 500 calories pour perdre 1/2 kg. Si vous voulez perdre 1/2 kg par semaine et prévoyez faire de l’exercice quotidiennement, vous devez créer un déficit calorique quotidien de 500 calories.

Les derniers articles de Ouest Médias