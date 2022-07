Soigner le corps et l’esprit avec une thérapeute à Feurs

Le cabinet de psychothérapie à Feurs

Le Cabinet de Psychothérapie à Feurs est un espace privé et confidentiel où vous pouvez venir parler de vos problèmes et de ce qui vous tracasse. C’est un endroit sûr où vous pouvez exprimer ce que vous avez sur le cœur et obtenir des conseils avisés d’un professionnel de la psychothérapie.

Le cabinet accueille femmes, hommes, séniors, femme enceinte, jeune maman, et adultes pour soulager le stress, l’anxiété, le mal-être et la dépression.

Découverte d’un cabinet de psychothérapie à Feurs

Après mon initiation au Yoga, Marine thérapeute psycho-corporelle m’a proposé de visiter son cabinet de psychopraticien dans cette jolie petite commune de 8500 habitants. Au coeur de la Loire, à Feurs (42) dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, toujours dans une quête du bien-être intérieur j’ai pu bénéficier d’une présentation des prestations de son cabinet de psychothérapie Forézien le bien nommé CENTRE DE BIEN-ÊTRE FEURS.

Ce que j’en ai retenu :

Le cabinet de psychothérapie pour soigner le corps et l’esprit

Le cabinet de psychothérapie à Feurs permet de guérir de ses blessures affectives, se débarrasser des émotions négatives pour retrouver l’amour de soi et des autres, le bien-être, mais également de soigner le corps par la pratique douce du Yoga.



Les cinq blessures fondamentales sont à l’origine de nos maux qu’ils soient physiques, émotionnels ou mentaux à savoir :



Le rejet L’abandon L’humiliation la trahison l’injustice



L’approche thérapeutique individualisée tient compte des blessures évoquées par le patient et des besoins spécifiques. Marine est expérimentée et qualifiée (licence de psychologie) et s’est formée à de nouveaux outils thérapeutiques avant d’ouvrir son cabinet de thérapeute psycho-corporelle en plaçant l’éthique au cœur de son activité.

Venez retrouver le bien-être au sein d’un espace favorisant la relaxation où vous pourrez profiter de massages, d’étirements et de séances de yoga, ainsi que d’un accompagnement par la méditation et des conseils en naturopathie.

En effet la grande force d’une praticienne de la psychothérapie, de la pratique de cette médecine douce est qu’elle peut intervenir sur l’aspect psychologique d’une part mais également corporelle. Il est vrai que les deux sont souvent liés en cas de traumas, blessures ou stress !

Ma séance au Cabinet de psychothérapie à Feurs

J’ai particulièrement pu apprécier l’écoute attentive sans parti pris en toute bienveillance. Marine a une approche holistique de la thérapie pour soigner ou apaiser le corps, l’esprit et l’âme.

Elle est très à l’écoute fait preuve de psychologie et sait trouver les mots pour vous faire comprendre et ressentir ce que vous ne savez pas encore. Elle a également un bon sens de l’humour qui me fait toujours beaucoup rire !

J’ai pu découvrir un autre aspect de ma personnalité grâce au travail que j’ai fait sur moi-même. J’ai appris à m’accepter et à m’aimer telle que je suis. J’ai également appris à mieux me connaître et à faire face à mes démons qui ont été mis au jour.

Je suis fière d’avoir pu avancer et d’avoir su me libérer de certaines croyances limitantes et des schémas répétitifs que j’avais mis en place.

Je suis maintenant plus confiante en l’avenir et je me sens bien avec moi-même.

La thérapie sert avant tout à identifier et à explorer les causes profondes des difficultés, à développer de nouvelles stratégies pour favoriser leur bien-être global.

Une thérapie psychologique ou corporelle permet de gérer le stress et les symptômes et à améliorer la qualité de vie. Que ce soit dans nos relations de couple, familiales (parents, enfants…), amicales ou professionnelles, nous répétons tous sans en avoir conscience des schémas comportementaux qui nous sont nuisibles et il peut être alors nécessaire de se faire aider par une thérapeute.

Le but de la psychothérapie-corporelle est de permettre à la personne de mieux se comprendre elle-même et de mieux gérer ses émotions et de soigner les blessures qu’elles soient psychologiques ou corporelles notamment par la pratique de la méditation.

Que peut soigner une thérapeute psycho-corporelle ?

Pour contourner les barrières du mental en passant par le corps l’approche psychothérapeutique est complétée par :

le yin yoga , un yoga doux et lent,

, un yoga doux et lent, la sonothérapie , avec notamment, l’utilisation de bols tibétains et de bols en cristal,

, avec notamment, l’utilisation de bols tibétains et de bols en cristal, le breathwork, une technique de respiration consciente.

L’accompagnement axé sur le bonheur, le bien-être et le développement personnel, s’effectue en complément d’un traitement médical pour soigner les conséquences des :

De quels moyens concrets dispose-t-on pour guérir nos souffrances ? Comment apprendre à reconnaître nos blessures et mieux appréhender quand celles-ci se réveillent ?

A propos du titre de psychothérapeute

Les personnes formées à la psychothérapie ne peuvent se prévaloir du titre de psychothérapeute qui est réservé aux psychologues, aux médecins et aux psychanalystes.

C’est pourquoi vous trouverez différentes appellations comme psychopraticien, praticien de la psychothérapie, thérapeute centré sur la personne mais aussi psy-thérapeute ou encore thérapeute psycho-corporelle.