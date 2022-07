Se maquiller à 50 ans : les meilleurs conseils !

Savoir se maquiller à 50 ans

Vieillir peut s’accompagner de défis, être bien dans sa peau en fait partie aussi. Nous avons cherché à découvrir le secret d’un maquillage impeccable à plus de 50 ans, car notre peau change avec les années, tout comme nos besoins en matière de beauté. Nous avons compilé les meilleurs conseils pour perfectionner votre maquillage, quel que soit votre âge.

Les techniques de maquillage pour les femmes de plus de 50 ans

Des sourcils aux cernes, en passant par les taches de vieillesse et tout le reste, voici quelques conseils secrets à suivre en tant que femme de plus de 50 ans. Premier conseil : il est impératif de travailler son teint d’abord. Nettoyez-vous bien le visage, hydratez votre peau, puis commencez votre maquillage par un primer.

L’utilisation d’un primer est essentielle pour obtenir un look impeccable, il crée une base à maquillage lisse sur laquelle appliquer votre fond de teint et aidera à lisser les rides, tout en unifiant les pigments et les taches de votre peau, aussi, il aide votre maquillage à tenir plus longtemps. Des primers sont également disponibles pour les paupières.

Il existe une base pour chaque type de peau, donc bien choisir, vous donnera les meilleurs résultats. Vous pouvez bénéficier d’un produit qui minimise les pores ou qui convient aux peaux sèches. Il ne faut pas oublier que le vieillissement et la ménopause changent votre peau, ce qui convenait à votre peau de 40 ans pourrait ne plus lui convenir maintenant. Si vous n’êtes pas sûr de votre type de peau, cela vaut la peine de braver les comptoirs de beauté de votre grand magasin le plus proche et d’obtenir des conseils et des échantillons, gratuits, bien sûr !

Choisir le bon fond de teint pour les peaux matures

Une fois que vous avez préparé votre peau, vous pouvez passer à l’application de votre fond de teint. Un fond de teint léger, une BB crème ou une CC crème donneront un look plus naturel. Cela dit, si vous avez un problème avec des sueurs ménopausiques, vous voudrez peut-être choisir un fond de teint qui restera en place toute la journée. Si vous êtes confuse par la différence entre eux, vous n’êtes pas la seule, voici ce que fait chaque produit et comment les utiliser au mieux :

Les BB crèmes

Les BB crèmes contiennent plusieurs produits en un, tels que le correcteur et le SPF et sont parfaites pour celles qui n’ont pratiquement pas besoin de couverture, car elles sont principalement destinées à la prévention et à l’entretien. Elles hydratent et raffermissent la peau, la protègent des dommages environnementaux et couvrent légèrement les imperfections.

Les CC crèmes

Les CC crèmes, ou crèmes « correctrices de couleur », sont une version plus légère du fond de teint, tout en ayant une plus grande couvrance que les BB crèmes. Elles préparent et unifient le teint de votre peau et ont souvent des bienfaits hydratants, ce qui les rend idéales pour les peaux matures et celles concernées par les taches de vieillesse.

Les fonds de teint

Les fonds de teint sont plus épais que les crèmes BB ou CC et offrent plus de couvrance. Ils couvrent les petites imperfections, uniformisent le teint et ajoutent une légère chaleur à la peau. Ils viennent également dans une plus grande variété de nuances.

Si vous avez des imperfections ou des cernes sous les yeux que vous préférez ne pas voir, appliquez un peu de correcteur après avoir appliqué votre fond de teint, votre BB ou votre CC crème. Voici nos meilleurs conseils pour appliquer un correcteur :

Appliquez toujours après le fond de teint et pas avant.

Assurez-vous d’utiliser un produit spécialement conçu pour le contour des yeux.

Utilisez un primer pour les paupières. Il est conçu pour maintenir votre fard à paupières en place, mais convient également à la peau délicate sous vos yeux, il aide à lisser les rides.

Appliquez toujours votre anti-cernes en forme de triangle renversé, la pointe vers le bas, cela fournit une meilleure couvrance.

Autres astuces de maquillage

L’âge n’a pas d’importance lorsqu’il s’agit de cils foncés et définis, mais il y a certaines choses à considérer avant de choisir un mascara qui vous convient. Optez toujours pour un mascara waterproof, notamment si avez des paupières lourdes, en raison d’une élasticité réduite. Utilisez une brosse plus petite, une plus grande baguette fera des dégâts dans les mains tremblantes.

Pour des lèvres matures aussi pulpeuses que possible, optez pour un gloss ou un rouge à lèvres nude. Le blush crème est l’ami des peaux matures, par opposition au poudré qui peut coller aux zones sèches ou pénétrer dans les plis.