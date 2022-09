Le saut en parachute tout comme le parapente ascensionnel est une expérience unique à vivre. C’est une activité qui nécessite une bonne condition physique et un mental solide. Pour les amateurs de sensations fortes, d’adrénaline c’est un véritable défi à relever. L’expérience du saut en parachute est inoubliable et restera gravée dans votre mémoire.

Il est possible de réserver un saut en parachute directement auprès d’une école de parachutisme agréée, ou bien de faire l’acquisition d’un coffret cadeau auprès d’une entreprise spécialisée. Dans tous les cas, il est important de vérifier que l’entreprise choisie dispose d’une assurance responsabilité civile professionnelle et d’un agrément de l’État. Pour les coffrets cadeaux aucune inquiétude l’entreprise a déjà fait ces vérifications. Un coffret cadeau saut en parachute pas cher ou pas trop cher c’est désormais possible avec les offres disponibles par des sociétés spécialisées.



Coffret cadeau saut en parachute

La Box cadeau est devenu l’idée cadeau par excellence depuis quelques années. Originale, personnelle, ludique et même décoiffante, elle est sûre de faire plaisir à son destinataire. Vous pouvez opter pour une box saut en parachute pour 2 ou un saut en parachute en tandem (Le moniteur vous accompagne).

Pour un saut en parachute il faut être âgé de plus de 15 ans pour sauter en parachute et être muni d’un certificat médical dans la plupart des cas. Il y a également des contraintes de poids (<90kilos) qui dépendent de chaque moniteur.

Le coffret cadeau saut en parachute est le cadeau idéal pour les amateurs de sports extrêmes ! Il s’agit d’une expérience unique et inoubliable qui leur permettra de découvrir les joies du saut en parachute tout en faisant le buzz auprès de leurs amis. Le coffret cadeau saut en parachute, c’est l’assurance de passer un moment intense et mémorable !

Offrir un saut en parachute

Lorsque l’on fait un saut en parachute, on a l’impression de voler comme un oiseau. C’est une expérience unique à vivre au moins une fois dans sa vie ! Offrez à vos proches un moment inoubliable et une expérience unique en leur faisant découvrir les joies du saut en parachute. Grâce à un coffret cadeau saut en parachute coffret, ils pourront découvrir les sensations fortes de l’air libre et profiter d’une vue imprenable sur la ville, la mer ou la campagne selon le choix du spot. Pas d’inquiétude le saut en parachute est une activité accessible à tous, quel que soit son niveau en sport ou son âge. Il suffit de suivre les instructions du moniteur et de se laisser porter par l’adrénaline et le vent ! Alors n’attendez plus, offrez un coffret cadeau saut en parachute et faites vivre à vos proches une expérience inoubliable. À lire aussi Idées de voyage en Europe : les meilleures destinations Le cadeau idéal pour les amateurs de sensations fortes ! Le coffret cadeau saut en parachute est le cadeau idéal pour les amateurs de sensations fortes ! En effet, il s’agit d’un cadeau original qui permettra à la personne qui le recevra de vivre une expérience inoubliable. Ce coffret cadeau est composé d’un bon d’achat pour un saut en parachute, il suffit de choisir une ville proche de chez soi puis de prendre rendez-vous pour faire le grand saut. La box et souvent également accompagnée d’un livret explicatif détaillé afin que le destinataire puisse se préparer au mieux pour son saut. Les box cadeaux pour le saut en parachute choisissent les meilleurs moniteurs de parachutisme. Il est fait appel à des professionnels réputés pour leur sérieux et leur passion communicative qui sauront vous faire vivre une expérience inoubliable de bout en bout. Certaines box cadeaux comme celle d’ADRENACTIVE comprennent : la boîte avec une illustration de l’activité de chute libre (le moment le plus grisant lors d’une séance de parachutisme)

le bon cadeau bien sûr

le petit mot personnalisé que vous n’aurez pas manqué d’écrire à l’heureux bénéficiaire du cadeau

le reportage vidéo ou photos en option

un catalogue des activités du prestataire si le bénéficiaire voulait à son tour offrir une telle expérience unique. En option un sachet cadeau pour envelopper votre coffret

une assurance annulation / report pour pallier aux imprévus Un coffret cadeau est disponible dans plusieurs boutiques spécialisées dans les sports extrêmes ou dans les magasins de sport. Il est également possible de le commander directement en ligne. Le prix du coffret cadeau saut en parachute varie généralement entre 200 et 300 euros.

C’est important l’intelligence.L’intelligence, c’est le seul outil qui permet à l’homme de mesurer l’étendue de son malheur.L’intelligence c’est comme les parachutes, quand on n’en a pas, on s’écrase.

Textes de scène, Pierre Desproges, éd. Seuil, 1988 (ISBN 2-02-010383-4 ) , « C’est quand même vrai que je ne suis pas n’importe qui », p. 66

Mes conseils pour bien choisir votre coffret cadeau saut en parachute.

N’oubliez pas de vous renseigner sur les différentes offres proposées par les coffrets cadeaux saut en parachute afin de trouver celle qui correspond le mieux à vos attentes et à votre budget.

Lorsque vous envisagez de faire un saut en parachute, il est important de vous assurer que vous faites le bon choix de coffret cadeau. Il y a beaucoup de choses à considérer, mais l’une des plus importantes est l’expérience du personnel.

Vous voulez vous assurer que le personnel en charge de votre saut est expérimenté et qualifié. Demandez combien de temps ils ont été en affaires et combien de sauts ils ont effectués. Vous voulez également vous assurer qu’ils ont un bon historique de sécurité.

Une autre chose à considérer est le prix du coffret cadeau. Il y a beaucoup de différents forfaits disponibles, mais assurez-vous de comparer les prix avant de faire votre choix. Vous voulez vous assurer que vous obtenez ce que vous payez.

Une autre considération importante est la qualité du matériel utilisé pour votre saut. Vous voulez vous assurer que le parachute et le harnais sont en bon état et qu’ils sont fabriqués par une entreprise réputée. La plupart des entreprises offriront une garantie sur leurs produits, alors assurez-vous de vérifier avant de faire votre achat.

Une dernière chose à considérer est l’emplacement du saut. Vous voulez vous assurer que l’endroit où vous allez sauter est sûr et qu’il n’y a pas de danger potentiel. Certains endroits sont plus dangereux que d’autres, alors assurez-vous de bien comprendre les risques avant de prendre votre décision.

En suivant ces conseils, vous devriez être en mesure de choisir le bon coffret cadeau pour votre saut en parachute. Si vous prenez le temps de bien comprendre ce que vous cherchez, vous devriez être en mesure de trouver un forfait qui répond à toutes vos exigences.

Les conditions météorologiques

Prenez en compte les conditions météorologiques avant de réserver votre saut – Les conditions météorologiques sont un élément important à prendre en compte avant de sauter en parachute. En effet, il est important de choisir un jour où il y a peu de vent et de nuages, car cela peut rendre le saut plus difficile et dangereux. Il est également important de vérifier la météo avant de sauter, afin de s’assurer qu’il n’y aura pas de changements brusques de temps qui pourraient vous surprendre en plein vol.

Le prix

Comparez les prix des différents coffrets cadeau saut en parachute pour trouver le meilleur rapport qualité/prix. Les coffrets cadeaux saut en parachute sont une excellente idée pour les amateurs de sensation forte ! Mais comment choisir le bon ? Il y a plusieurs points à prendre en compte, dont le prix. En effet, les prix des différents coffrets cadeau saut en parachute peuvent varier considérablement. Il est donc important de comparer les prix avant de faire votre choix.

Il y a deux principaux types de coffrets cadeaux saut en parachute : les coffrets individuels et les coffrets groupés. Les coffrets individuels sont généralement plus chers, mais ils offrent une expérience plus personnalisée. Les coffrets groupés sont moins chers, mais ils peuvent être moins satisfaisants si vous avez des attentes élevées.

Offrir un coffret cadeau saut en parachute

Un saut en parachute coûte entre 200 et 300€.

Des suppléments sont souvent proposés, comme la vidéo, qui peut coûter jusqu’à 100€.

Pensez à réserver votre saut en parachute à l’avance, les utilisateurs de box ne sont pas prioritaires.

La box cadeau saut en parachute à La Baule d’Adrenactive

A un peu plus d’une heure de Nantes et à moins de 15 minutes de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, le centre de parachutisme de l’aérodrome de La Baule-Escoublac vous attend sur sa zone de saut pour votre premier saut en parachute dans la région Pays de la Loire.

Pour s’initier au parachutisme, le saut en tandem est la meilleure option. Un harnais à deux places vous relie en toute sécurité à un moniteur qui s’occupe de tout. Le moniteur est un parachutiste professionnel qui ouvre le parachute au moment opportun et vous fait atterrir en douceur sur la zone de saut.

Votre expérience du parachutisme sera inoubliable à La Baule.

L’activité commence par un briefing d’environ 15 minutes dans l’école de parachutisme. Votre instructeur vous expliquera comment vous installer en chute libre ainsi qu’à l’atterrissage, et vous donnera les règles de sécurité à respecter. Ensuite, vous serez équipé d’une combinaison de plongée, de lunettes de protection et d’un harnais qui vous reliera à votre instructeur.

L’embarquement dans l’avion se fait au moment où les conditions météorologiques le permettent. Pendant le vol au sol, qui dure environ 20 minutes, vous pourrez observer par le hublot la baie de La Baule ainsi que l’estuaire de la Loire et les marais salants de Guérande. La tension augmente au fur et à mesure que le moment d’une vie approche. Lorsqu’il atteint 3000 ou 4000 mètres, l’avion ouvre ses portes pour le largage. Trois, deux, un… C’est parti ! C’est parti pour le grand saut !

En chute libre, au-dessus de la côte

La descente en chute libre se fait à une vitesse de 200 km/h pendant 40 à 50 secondes. Vous allez ressentir beaucoup d’adrénaline ! Les instructeurs déploient le parachute à 1500 mètres du sol (il est équipé d’un altimètre qui indique l’altitude en temps réel). Le temps de vol sous voile est compris entre 5 et 8 minutes. Profitez de la chance de regarder le littoral de la Loire-Atlantique d’en haut. Si la météo le permet, vous pourrez également prendre les commandes pour un court moment afin de piloter le planeur.

Le moniteur se chargera de l’atterrissage qui est extrêmement facile sur la zone de largage grâce à son expertise. Une fois de retour au sol, il se chargera de plier la voile, tandis que vous rejoindrez votre groupe.

Le film de votre saut en tandem

Vous souhaitez immortaliser votre exploit ? L’option « photo et vidéo » est disponible sur le site. Dans ce scénario, votre instructeur se munira d’une caméra embarquée qui sera pointée vers vous. Vous pourrez visionner une vidéo d’environ 15 minutes sur les moments mémorables que vous venez de passer.

Après votre aventure en parachute, vous aurez probablement envie de répéter le saut après avoir été impressionné par le frisson de la chute libre. Les parachutistes expérimentés de La Baule seront ravis de revenir pour votre prochain saut en parachute dans la vallée de la Loire. Si vous souhaitez offrir une expérience de parachutisme, nos coffrets cadeaux personnalisés sont parfaits pour toutes les occasions (Noël et graduations, Halloween, cadeaux pour avoir peur, EVG, EVJF,…).

On apprécie la livraison rapide, le paiement qui peut être échelonné, la centrale de réservation ainsi que la possibilité d’échange.

En pratique un saut en parachute est une activité qui se déroule sur une demi-journée et qui se décompose de la manière suivante :