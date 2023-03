© Les meilleurs services proposés par les applications de VTC

De nos jours, une des solutions de transport personnel les plus populaires sont les voitures de tourisme avec chauffeur (VTC). Cette forme de transport offre une variété de services pour satisfaire tous les types de besoins de déplacement. Découvrons ensemble comment les différentes applications de VTC peuvent vous aider dans vos trajets.

Le principe des applications de VTC

Avant même de passer en revue les services disponibles, expliquons rapidement le fonctionnement général des applications de VTC. Les clients créent un compte sur l’application de leur choix et indiquent où ils veulent aller et quand. Lorsqu’un chauffeur accepte leur demande, ils reçoivent des informations sur le véhicule qui se rend à leur emplacement, comme sa marque et son numéro de plaque d’immatriculation. Les clients obtiennent également le nom et la photo du chauffeur, ce qui permet aux usagers de reconnaître facilement leur chauffeur lorsque celui-ci arrive. Une fois le trajet terminé, le client paie directement via l’application grâce à une carte bancaire préenregistrée. Cela signifie que le paiement n’a pas à se faire en espèces et que le montant total est visible avant que le voyage ne commence.

Quel type de service propose-t-on avec un VTC ?

Le principal avantage des applications de VTC est que leurs services sont très personnalisables. En effet, elles offrent une variété de services différents, qui répondent à presque tous les besoins de déplacement. Voyons ce que les applications de VTC proposent le plus souvent.

Des services à court terme

L’une des options les plus populaires est celle pour des trajets à court terme. Les applications de VTC permettent aux utilisateurs de voyager entre deux points sans se soucier de trouver un stationnement. Elles peuvent être utilisées pour des trajets quotidiens courts, tels que rentrer chez soi après une longue journée de travail, aller au restaurant, aller à la salle de sport, etc.

Des services à long terme

Les services à long terme sont conçus pour les week-ends ou les vacances, lorsque les trajets deviennent plus longs ou plus complexes. Les applications de VTC peuvent être utilisées pour des destinations exotiques où un taxi classique ne serait pas disponible. Elles peuvent également être utilisées pour des trajets interurbains, qui prennent généralement plus de temps et comportent plusieurs arrêts. Le chauffeur restera avec le client pendant toute la durée du voyage et se chargera de planifier la route la plus efficace possible.

Transport de groupes

Les applications de VTC offrent également des services pour le transport de groupes, ce qui est très pratique lorsque plusieurs personnes doivent se déplacer ensemble à un endroit commun. Cela peut être pour une visite touristique, une sortie entre amis ou un déplacement professionnel. Les clients peuvent réserver un véhicule pouvant accueillir jusqu’à 8 passagers, ce qui est beaucoup plus pratique et moins cher qu’une limousine.

Services VIP

Certaines applications de VTC offrent également des services VIP. Ces services incluent des transferts vers et depuis des aéroports et des gares, ainsi que des services de conciergerie. Un chauffeur peut offrir des services supplémentaires tels que des rafraîchissements pour le voyage et des conforts tels que des sièges plus larges et des divertissements supplémentaires. Certains chauffeurs offrent même des services personnels tels que des réservations de restaurants ou de spectacles. Par exemple Backsafe VTC à Pornichet propose à ses clients réguliers une carte de fidélité pour les destinations proches comme Saint-Nazaire, Guérande et La Baule.

Comparez les tarifs des principales plateformes de VTC

Pour trouver les meilleures offres pour votre prochain trajet, comparez les tarifs des principales plateformes de VTC telles que Uber, Free Now et Allocab. Chacune de ces plateformes propose un large éventail de services adaptés à différentes circonstances et budgets. Par exemple, Uber propose des services low cost ainsi que des forfaits hebdomadaires pour des trajets fréquents.

Uber : le service de base est appelé UberX et coûte environ 3€/km. Il existe également des services premium tels que UberBLACK et UberVIP.

Free Now : le service standard coûte environ 2,50 €/km. Il propose également des services haut de gamme tels que Lux et Van.

Allocab : le service de base est appelé Allocab Standard et coûte environ 4€/km. Allocab propose également des services haut de gamme tels que Allocab Premium et Allocab VIP.

Enfin, lorsque vous choisissez votre application de VTC, faites attention aux frais supplémentaires et aux tarifs minimums appliqués par chaque plateforme. Assurez-vous également de vérifier les frais de bagage, car certains services peuvent facturer des frais supplémentaires pour le transport des bagages.

Les applications de VTC peuvent faciliter vos déplacements

Les applications de VTC offrent une variété de services pour répondre à la plupart des besoins de déplacement. Elles peuvent être utilisées pour des trajets à court et à long terme, ainsi que pour le transport de groupes. Elles offrent également des services VIP pour ceux qui cherchent une expérience plus luxueuse. Comparez les tarifs des principales plateformes de VTC afin de trouver le service qui convient le mieux à votre budget et à vos besoins.