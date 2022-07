© L'application Bankin' : les avantages de cette application

Quels sont les avantages de l’application Bankin’ ?

Gérer plusieurs comptes bancaires en même temps peut très facilement virer au cauchemar. Entre les mots de passe, les échanges et les frais bancaires, il peut être difficile de se retrouver. Heureusement, Bankin’ a pensé à régler tout ça. Avec l’application Bankin’, la gestion des comptes bancaires devient beaucoup plus simple.

Dans une seule et même interface, vous pouvez gérer tous vos comptes bancaires et faire des économies. Aussi, vous avez à votre disposition un coach pour mieux gérer votre argent et vous pouvez classer vos dépenses en plusieurs catégories distinctes. Bankin’ est une application qui peut faciliter la vie, tout en étant peu chère et facile à utiliser.

L’application Bankin’ : qu’est-ce que c’est ?

Bankin’ est une application FinTech (abréviation de finance et technologie) qui permet d’agréger des comptes bancaires dans un seul et même endroit. C’est l’une des premières applications de ce genre en France. Elle a été créée en 2011. Même si les comptes bancaires sont créés dans diverses banques, Bankin’ permet de gérer la totalité de ceux-ci sur son interface uniquement.

C’est une application qui est utilisée aussi bien par les entreprises que par les particuliers. Elle possède une interface assez intuitive permettant de l’utiliser très facilement. Bankin’ propose différentes fonctionnalités beaucoup plus pratiques que celles d’une banque classique.

Quelles sont les fonctionnalités de l’application Bankin’ ?

Les fonctionnalités que propose la FinTech Bankin’ sont nombreuses :

un coach est mis à la disposition des utilisateurs pour les aider dans la gestion de leur argent et de leur budget ;

la possibilité de suivre son épargne. Cette application permet d’avoir des graphies très utiles ;

les virements bancaires peuvent se faire très facilement avec Bankin’ ; les utilisateurs de l’application peuvent faire des virements vers des comptes tiers et vers les comptes qui sont disponibles sur l’application ;

Bankin’ permet de trier les dépenses des utilisateurs en plusieurs catégories. Les clients de cette application peuvent avoir accès aux détails de leurs dépenses : factures, loisirs, transport, etc.

le client peut, à tout moment, connaître son solde de fin du mois. En effet, il peut consulter un prévisionnel pour en savoir plus sur la position de ses comptes bancaires à la fin du mois.

Il existe trois offres différentes proposées par l’application Bankin’ et les trois possèdent des fonctionnalités très intéressantes.

Les différentes offres de l’application Bankin’

En plus de l’offre classique qui est gratuite, l’application de Bankin’ propose deux formules premium. Il existe la version premium plus, à 2,49 euros par mois et la version Pro, à 8,33 euros par mois. L’offre gratuite n’a pas grand-chose à envier aux offres premium, tout simplement parce qu’on peut faire beaucoup de choses avec. D’ailleurs, plusieurs fonctionnalités sont communes aux différentes offres proposées.

C’est le cas par exemple :

De la visualisation graphique des comptes bancaires ;

Des alertes par e-mail ;

De la catégorisation des opérations de façon automatique ;

Des virements bancaires ;

Du budget multi-compte ;

De la sécurité optimale ;

Du coach financier personnel ;

De la recherche des opérations illimitées dans le temps.

Ensuite, nous avons les fonctionnalités qui sont propres aux deux versions premium comme la possibilité de créer des sous-catégories personnalisables et d’exporter des données. Par contre, la visualisation graphique des comptes professionnels est réservée exclusivement à la version premium pro.

Les avantages de l’application Bankin’

Si beaucoup de personnes ont un avis très positif sur Bankin’, c’est principalement grâce aux nombreux avantages de cette application FinTech.

Parmi les avantages de cette application, nous avons :

le répertoriage des dépenses fait qu’on peut vérifier s’il n’y a pas de prélèvement superflu sur le compte ;

il est possible d’ajouter des banques étrangères en plus des banques françaises. Il faut tout de même vérifier que la version qu’on a choisie propose ce type de service ;

la version gratuite est très complète. Il n’est pas nécessaire de passer à une version premium.

l’agrégation de comptes sur Bankin’ se fait facilement et l’application est très facile à utiliser. On peut agréablement naviguer sur cette application de façon intuitive.

Comme pour beaucoup d’applications FinTech, Bankin’ présente certains inconvénients.

Les inconvénients de l’application Bankin’

Beaucoup d’utilisateurs s’accordent à dire que Bankin’ est une très bonne application FinTech pour gérer tous les comptes simultanément. Cela ne l’empêche pas d’avoir des points faibles. On peut citer quelques inconvénients de cette application, comme :

les sous-catégories de l’application ne sont pas complètes. On ne peut pas diviser certains postes en différentes sous-catégories ;

on ne peut pas classer un achat de voiture ou un achat immobilier. Ceci a tendance à fausser les comptes ;

il est impossible de renommer son compte.

Les utilisateurs de Bankin’ se retrouvent à avoir plusieurs comptes courants sans avoir de précisions supplémentaires. Ceci peut rendre l’identification des différents comptes beaucoup plus compliquée que prévu. Cependant, on peut distinguer les banques très facilement.

Qu’en est-il de la sécurité de l’application Bankin’ ?

Avec Bankin’, vous pouvez être sûr que vos informations seront bien protégées. D’ailleurs, cette entreprise est agréée par l’autorité administrative adossée à la Banque de France. L’algorithme de chiffrement de Bankin’ fait que les identifiants bancaires ne peuvent pas être visibles dans l’application et l’accès à celle-ci est protégé par un code PIN.

Des audits sont souvent mis en place par des spécialistes pour vérifier que la protection des données fonctionne correctement. L’application de Bankin’ est encadrée par des lois françaises et européennes et respecte les règles de la CNIL. Elle insiste aussi sur le fait que les données de ses clients ne sont pas échangées ou vendues.