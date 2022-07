Comment créer un tampon encreur personnalisé ?

L’usage d’un tampon encreur personnalisé est indispensable dans une société. Cela représente un réel avantage pour une entreprise. Il s’agit, en effet, d’un accessoire essentiel qui différencie d’un tampon encreur standard par son transfert de communication. Autrement dit, le tampon encreur personnalisé vous permet de fournir à vos clients des informations importantes tout en se démarquer de vos concurrents. Pourtant, comment fait-on pour le personnaliser ? Zoom sur la création d’un tampon encreur personnalisé.

Quel l’intérêt de personnaliser un tampon encreur ?

L’usage tampon encreur est essentiel notamment pour une entreprise ou une association.

Cet outil servira effectivement à :

Écrire votre texte ou information personnelle ;

; Effectuer une authentification et une signature de tout type de document d’entreprise : il peut être le contrat de travail ou commercial, la facture, le document comptable, le bon de commande, le bon de livraison ou le devis. La personnalisation du tampon encreur permet de mettre en valeur les documents de votre société en plus de la signature du responsable ;

il peut être le contrat de travail ou commercial, la facture, le document comptable, le bon de commande, le bon de livraison ou le devis. La personnalisation du tampon encreur permet de mettre en valeur les documents de votre société en plus de la signature du responsable ; Procurer une communication entre la société et client et/ou fournisseur : le tampon encreur personnalisé permet de présenter votre image auprès de vos clients et/ou de vos fournisseurs. Les clients peuvent contacter facilement l’entreprise en vérifiant les informations de contact sur le tampon ;

le tampon encreur personnalisé permet de présenter votre image auprès de vos clients et/ou de vos fournisseurs. Les clients peuvent contacter facilement l’entreprise en vérifiant les informations de contact sur le tampon ; Se démarquer : votre modèle d’empreinte et/ou votre logo sur le tampon encreur vous permettent de la faire la différence avec les concurrents ;

: votre modèle d’empreinte et/ou votre logo sur le tampon encreur vous permettent de la faire la différence avec les concurrents ; Effectuer un marquage de produits ;

; Gagner de temps non négligeable : l’usage des tampons encreurs limite considérablement l’écriture à plusieurs reprises des informations essentielles sur un bon nombre de papiers.

Il est d’ailleurs possible de mettre le tampon encreur sous forme de publicité à la fin de n’importe quel document, tel qu’une brochure, un magazine ou un catalogue.

L’usage d’un tampon encreur personnalisé est une bonne stratégie marketing qui ne demande pas beaucoup d’investissement, mais qui est efficace et simple.

En outre, cet outil convient à toutes vos demandes. Vous avez la possibilité de choix de texte, de couleur d’encre, de forme, de type de tampon et de format.

Par ailleurs, on peut trouver des modèles tampons spéciaux, à savoir le modèle textile ou encore le produit avec une empreinte grand format.

Tampon encreur personnalisé : comment le créer ?

Pour le mécanisme de création d’un tampon encreur personnalisé, il est conseillé de consulter une entreprise spécialisée.

Il convient de savoir que les tampons encreurs d’entreprise ne sont pas obligatoires et ne représente pas une valeur juridique. Cela vous permettra donc d’y inclure tout type d’information en toute liberté.

Le tampon encreur est couramment utilisé principalement pour indiquer l’identité d’une entreprise. Pour sa création, il doit contenir des données importantes suivantes :

Le nom de l’entreprise ;

; Votre contact : cela inclut votre adresse, votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse mail ;

: cela inclut votre adresse, votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse mail ; Votre forme juridique : il peut s’agir du SA, EURL, SARL, etc. ;

: il peut s’agir du SA, EURL, SARL, etc. ; Le capital social ;

; L’adresse de votre site web ;

La mention RCS ;

; Les numéros d’identification : c’est notamment le code SIREN, NAF, SIRET ou code APE ;

: c’est notamment le code SIREN, NAF, SIRET ou code APE ; Le numéro de TVA intracommunautaire.

Selon le modèle de tampon encreur personnalisé, le nombre de lignes est de 3 à 6, voire 10 lignes de texte pour mettre davantage de données. Assurez-vous toutefois que le contenu soit parfaitement lisible, et que le lecteur ne soit pas dans une masse de texte. Pour cela, misez sur du format de qualité comme le AI, PDF ou encore JPG. Par ailleurs, il vous serait possible d’intégrer le logo d’entreprise ou d’autres éléments graphiques de votre choix. Notamment, la pose du logo sur un tampon encreur personnalisé vous permet de faire la différence à vos concurrents. Il est conseillé de faire le fichier en noir et blanc pour le logo.

Le contenu varie selon le type d’activité professionnelle. De ce fait, si vous êtes un professionnel de la santé ou vous avez un travail libéral, vous pouvez marquer votre spécialité ou le type de votre diplôme. Pour une grande entreprise, il est possible d’adapter les données du tampon encreur personnalisé aux spécificités de tous les services.

Le prix d’un tampon encreur personnalisé est essentiellement basé sur le nombre de lignes de texte.

Comment choisir le tampon encreur personnalisé ?

Ci-après les principaux points à évaluer avant l’achat d’un tampon encreur personnalisable.

Le type de tampon

Vous pouvez choisir parmi différents types de tampons encreurs, selon vos besoins. En effet, ils sont disponibles en bois, en métal et en plastique. Vous trouverez aussi un tampon de poche dans le commerce. De plus, vous pouvez faire le choix sur la couleur d’encre. En outre, le nombre de lignes dépend de la gamme que vous allez choisir.

Tampon encreur en bois

Plus classique et couramment utilisé, les tampons encreurs en bois sont maniables et peu encombrants. Néanmoins, ils requièrent l’usage d’un encreur séparé.

Pour ce modèle de tampon, vous pouvez choisir la couleur d’encre classique telle que de la noire, de la bleue, du rouge et de la verte. Aussi, la couleur d’entre peut être spéciale à l’usage d’un coloris textile, fluorescent ou alimentaire.

En ce qui concerne, le nombre de lignes, il varie de 1 à 4 selon les modèles.

Le tampon encreur en métal

Un marquage plus rapide, l’utilisation des tampons encreurs en métal est plus bénéfique. Ils sont parfaits pour les professionnels nécessitant un rendu intensifs. Ce type de tampon ne nécessite pas d’utiliser un encreur en plus du fait qu’il dispose d’une cassette d’encrage intégrée. De plus, il offre 10 lignes de texte au maximum selon la gamme choisie.

Pour l’encre de votre tampon en métal, vous aurez la possibilité de choisir parmi les couleurs classiques (noir, bleu, rouge ou vert).

Tampon encreur en plastique

Plus léger, le tampon encreur en plastique est peu encombrant et très maniable.

Vous pouvez opter pour non seulement la couleur d’encre (vert, rouge, bleu ou noir), mais également la couleur du tampon comme le bleu, le noir, le rouge, le blanc ou le gris.

Le nombre de lignes de texte des tampons encreurs en plastique peut aller jusqu’à 9 lignes.

Le tampon de poche personnalisé

Très tendance, le tampon de poche est très pratique et facile à ranger. Il peut vous offrir jusqu’à 8 différentes couleurs de monture telles que le vert, le rouge, le bleu, la jaune, l’argent, la rose, le gris et le gris, et 6 lignes de texte. La couleur d’encre sera toutefois noire seulement.

La forme et le format

Il vous faudra également prendre en compte la forme et la taille de votre tampon encreur personnalisé lors de l’achat du produit.

La forme

Les tampons encreurs personnalisés peuvent prendre la forme ronde, rectangulaire ou bien carrée. Un modèle rectangulaire est recommandé pour les professionnels.

Le format

Le format dépend principalement des données à marquer sur le tampon. À cet effet, vous pouvez choisir le modèle dateur étant de petit format, ce qui est peu encombrant.

Autrement, sachez que la taille du tampon encreur choisie impactera la visibilité (plus ou moins visible) des informations.

Voilà comment créer des tampons encreurs personnalisés pour entreprise. Ils doivent être bien choisis pour répondre à vos attentes.