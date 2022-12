© Achat voiture hybride occasion : les points à vérifier

Les points à vérifier pour l’achat d’une voiture hybride d’occasion

En ce moment, la tendance veut que les automobilistes se tournent davantage vers les voitures hybrides et les véhicules électriques au lieu d’investir dans une auto à moteur thermique. Une option qui reste inaccessible pour certains malgré les nombreuses aides offertes par le gouvernement.

Le prix d’une voiture hybride ou électrique neuve reste en effet supérieur par rapport aux prix des véhicules à moteur thermiques. Toutefois, sur le marché automobile d’occasion, les voitures électriques et les véhicules hybrides sont désormais accessibles, et il serait dommage de passer à côté. Êtes-vous enfin convaincu de vous procurer une auto hybride ou électrique sur le marché automobile d’occasion ? Vous devez néanmoins vérifier certains points avant de réaliser l’achat.

Achat voiture hybride occasion : choisir l’auto en fonction de l’usage

Que ce soit une voiture d’occasion hybride ou électrique, vous devez en premier lieu choisir le véhicule en fonction du trajet que allez parcourir avec quotidiennement. En effet, définir ce trajet vous permet d’identifier l’autonomie et le type de véhicule qui s’adaptent à vos besoins.

Sur le marché des automobiles d’occasion, vous pouvez, soit choisir une voiture hybride simple, soit opter pour une auto hybride rechargeable.

En effet, une voiture hybride rechargeable peut offrir plusieurs avantages à un automobiliste qui a l’habitude de parcourir de longs trajets avec son véhicule. Quant aux voitures hybrides simples, elles sont plus économiques à l’achat et sont considérées comme une alternative plus intéressante.

À titre d’exemple, vous pouvez choisir une voiture hybride classique comme la Renault Clio E-Tech ou la Toyota Yaris sur le marché automobile d’occasion. Par ailleurs, une voiture hybride classique consomme moins de carburant comparé à un véhicule hybride rechargeable.

Achat voiture hybride occasion : les critères d’achat

Avant l’achat de votre future voiture d’occasion hybride, que ce soit un véhicule rechargeable ou classique, vous devez impérativement vérifier les points suivants :

État de la batterie ;

Régularité de l’entretien du véhicule.

Contrairement à une voiture thermique, la batterie est un élément majeur qui assure le fonctionnement d’un véhicule hybride et électrique. Dans ce cas, avant l’achat de votre future voiture hybride d’occasion, vous devez en premier lieu vérifier l’état de la batterie de l’auto.

Gardez à l’esprit que si la voiture a déjà été mise en circulation avant 2013, il est fort probable que la batterie de cette dernière ait perdu sa capacité d’origine. Dans ce cas, la meilleure solution est de choisir une voiture hybride récente ou un véhicule hybride d’occasion qui dispose d’une batterie neuve.

Avant l’achat d’une voiture hybride d’occasion, la régularité de l’entretien du véhicule est l’un des points à vérifier. Non seulement vous devez demander le carnet d’entretien de la voiture auprès du propriétaire, mais ce dernier doit également vous fournir d’éventuelles factures qui justifient le suivi du véhicule dans des conditions optimales.

Contrairement à une voiture thermique, le fonctionnement des automobiles hybrides et électriques est souvent difficile à comprendre. En effet, ces automobiles nécessitent un entretien spécifique, d’où l’assistance d’un mécanicien professionnel est parfois nécessaire.

Pour tout achat de voitures, référez-vous à ces deux points essentiels et vous serez à la hauteur d’identifier la meilleure voiture hybride d’occasion que vous devez acheter.