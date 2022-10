Location de salles de réunion à Nantes : les meilleures adresses !

Vous recherchez des salles de réunions à Nantes ? Nantes est une ville dynamique et en pleine croissance, ce qui explique en partie pourquoi elle est devenue une destination de choix pour les événements d’entreprise. La ville compte de nombreuses salles de réunion et des hôtels de qualité équipés des dernières technologies, ce qui en fait le lieu idéal pour organiser des réunions, des conférences ou des séminaires.

Les salles de réunion à Nantes

Que vous soyez à la recherche d’une salle de réunion équipée ou non-équipée, dans un hôtel ou dans une autre structure, nous vous proposons un large choix d’adresses adaptées à tous les budgets.

Alors n’attendez plus et trouvez la salle de réunion idéale pour votre événement professionnel à Nantes !

Le Château des Ducs de Bretagne

Le Château des Ducs de Bretagne est un lieu emblématique de Nantes situé en plein centre-ville. Il est idéal pour organiser des événements professionnels tels que des séminaires, des conférences ou des réunions. Vous aurez le choix entre plusieurs salles de réunion, toutes équipées du matériel nécessaire (vidéoprojecteur, paperboard, etc.). Le Château des Ducs de Bretagne peut accueillir jusqu’à 400 personnes.

Le Lieu Unique

Pour un cadre plus original, le Lieu Unique centre de culture contemporaine labellisé scène nationale, créé à Nantes le 1ᵉʳ janvier 2000 et installé dans les anciens locaux de la biscuiterie LU est certainement l’endroit qu’il vous faut. Ce lieu atypique accueille de nombreux événements culturels et professionnels tout au long de l’année. Vous y trouverez plusieurs espaces modulables pouvant accueillir entre 20 et 1000 personnes selon vos besoins. Le Lieu Unique dispose également d’un restaurant, parfait pour organiser un déjeuner ou un dîner d’affaires.

La Cité des Congrès de Nantes

Enfin, si vous cherchez une salle de réunion équipée et spacieuse, la Cité des Congrès de Nantes est faite pour vous. Congrès, colloque, événement d’entreprise, salons professionnels, séminaire, symposium, le palais des congrès vous propose des espaces permettant d’accueillir tous vos événements de 200 à 4000 participants. Situé en plein centre-ville, ce centre dispose de plusieurs salles pouvant accueillir jusqu’à 2000 personnes. Vous y trouverez également tout le matériel nécessaire pour organiser un événement professionnel réussi (vidéoprojecteur, paperboard, etc.).