L’application Orange Bank : connaître tous les détails

Tout connaître sur l’application Orange Bank

Lancée en 2017 par Orange et Groupama, Orange Bank est une application de banque en ligne qui connaît beaucoup de succès. Elle est simple et efficace avec de nombreux avantages. Orange Bank offre divers services et fonctionnalités bancaires à travers une application mobile facile à utiliser. Elle propose également trois offres différentes de cartes bancaires ainsi que d’autres services tels que l’épargne, l’assurance et le crédit bancaire.

Retrouvez, dans cet article, tous les détails liés au fonctionnement de cette application ainsi que les différentes offres proposées.

Description de l’application Orange Bank

Il existe actuellement différents moyens d’utiliser l’application Orange Bank. En effet, celle-ci est disponible sur Android, iOS, Windows et macOS. Orange Bank a créé son application dans le but d’améliorer l’usage de ses services et de fournir un outil pratique qui peut être utilisé aisément au quotidien. Orange Bank supporte le paiement mobile (Apple Pay ou Google Pay). Il est même possible de les utiliser sur l’application avant d’avoir reçu votre carte bancaire.

Cette banque en ligne offre aussi un design caractérisé par des couleurs vives et une conception bien pensée. Vous avez un état du solde de votre compte dès l’ouverture de l’appli ainsi qu’un bandeau tout en bas qui vous permet d’accéder à d’autres fonctionnalités.

Concernant les avis des clients, cette application est très recommandée par les gens qui l’utilisent. Elle a même été élue la meilleure application bancaire en 2022, grâce à ses 92,2 % de satisfaction des clients.

Les offres de l’application Orange Bank

Comme nous l’avons dit plutôt, Orange Bank propose trois offres différentes :

L’offre carte bancaire gratuite ;

L’offre carte bancaire premium ;

L’offre pack premium.

La première offre de carte bancaire standard vous offre la possibilité de bénéficier gratuitement d’une MasterCard à débit immédiat sans aucuns frais de tenue de compte. Elle vous offre également une assurance gratuite sur les moyens de paiement dans l’éventualité de vol ou de perte.

L’offre premium est à 4,99 € par mois. Cela permet de profiter de tous les avantages de la MasterCard à débit immédiat, dont le service de cashback Orange, l’accès au service client Djingo et la disponibilité d’un conseiller virtuel 24h/24 et 7j/7. Cette offre est parfaite pour les voyageurs puisqu’elle leur offre des moyens de paiement et de retrait sans frais, partout dans le monde.

Quant à la troisième offre, il s’agit du Pack premium, disponible à 9,99 € le mois pour une durée de six mois d’abonnement. Puis, le prix va grimper à 12,99 € par mois. La particularité de cette offre, c’est qu’elle comprend une offre bancaire pour les parents et pour les enfants en même temps. Dans les deux cas, les avantages sont différents.

Pour les parents, l’offre inclut :

Une carte bancaire MasterCard premium ;

Un compte bancaire ;

Une application mobile avec contrôle parental.

Pour les enfants qui ont moins de 17 ans et plus de 10 ans, le pack propose une MasterCard Plus pour chaque enfant, un compte bancaire ainsi qu’une appli mobile pour gérer l’argent de poche. Le Pack inclut également plusieurs assurances et garanties, telles que l’assurance voyage et l’assurance protection des achats.

Comment utiliser l’application Orange Bank ?

Il est particulièrement aisé de vous inscrire à Orange Bank. Vous pouvez le faire dans une boutique d’Orange ou directement en ligne, sans vous déplacer. Cela ne prend que quelques minutes et ne vous coûtera absolument rien. Vous recevrez même une prime de bienvenue de 50 € pour votre première inscription.

Pour vous connecter à l’application Orange Bank, vous devez commencer par la télécharger. Par la suite, vous allez devoir saisir l’identifiant qu’on vous aura fourni par mail lors de l’ouverture de votre compte. Ensuite, un code d’activation vous sera envoyé par SMS. Il faudra le rentrer et personnaliser un code d’accès à six chiffres.

Une fois que tout cela est fait, vous pourrez gérer votre compte directement à partir de votre smartphone. Pour vous connecter régulièrement, il est toujours nécessaire de vous munir de l’identifiant Orange Bank ainsi que du code d’accès que vous aurez déterminé. Il est même possible de vous servir de l’empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale en activant ces fonctionnalités dans les paramètres de l’application. N’ayez pas crainte si votre téléphone ne reconnaît pas votre empreinte digitale, puisque vous pouvez toujours vous servir du code d’accès pour vous connecter.

Les autres avantages et fonctionnalités de l’application Orange Bank

Vous avez de nombreux avantages en vous inscrivant sur Orange Bank. La banque en ligne propose son livret Orange Bank qui vous donne l’accès aux liquidités à tout moment. De plus, aucun plafond ne limite le versement. Le livret est actuellement rémunéré au taux annuel brut de 0,3 %.

La banque propose également un prêt personnel allant de 500 à 75000 € pour financer une voiture, des travaux ou des projets personnels. Quant à la carte visa d’Orange, elle permet de choisir une assurance complémentaire gratuitement, etc.

Ce sont les avantages de cette banque en ligne. Pour ce qui est des fonctionnalités, elles sont toutes aussi variées et permettent d’effectuer plusieurs opérations sur l’application Orange Bank. En effet, il est possible de tout paramétrer sur l’appli. Vous pouvez bloquer temporairement votre carte, personnaliser à volonté le code secret ou activer les paiements directement en ligne.

L’application d’Orange Bank vous permet aussi de visualiser toutes vos dépenses et de gérer vos montants en un simple clic. Elle vous fournit des graphiques qui représentent les statistiques de vos dépenses, ce qui est parfait pour mieux guider votre budget. Cela concerne toutes les catégories de dépenses, ce qui vous simplifiera la vie.