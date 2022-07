Application Monabanq : comment fonctionne-t-elle ?

Que faut-il savoir sur l’application Monabanq avant de l’utiliser ?

L’application mobile Monabanq offre des services en ligne très appréciés et utilisés par de nombreux clients, et ce, malgré le fait qu’elle n’ait pas réellement reçu une couverture médiatique assez visible comparée à celle de ses concurrents.

Stratégiquement parlant, cette banque simplifie l’accès à ses offres. De plus, cette dernière juge nécessaire de favoriser la qualité de son service, ce qui a fait augmenter ses prix.

Cette application mobile fait en sorte de lancer des mises à jours dans le but d’ajuster ses fonctionnalités selon les besoins de ses clients habitués et qui réalisent des achats via l’application. Ceci démontre l’accessibilité de Monabanq à ses clients fidèles, qui utilisent l’espace client via leur Smartphone.

Banque en ligne Monabanq : les offres proposées aux clients

Bien que la banque en ligne Monabanq n’offre pas ses services gratuitement, cette dernière n’impose aucune condition sur les revenus. L’application mobile en ligne offre la possibilité de posséder un compte, un espace bancaire en ligne et éventuellement une carte bancaire.

Monabanq propose à ses clients différentes offres à utiliser sur son application. En effet, il s’agit de :

Pratiq ;

Pratiq+ ;

Uniq ;

Uniq+.

Avec la première option « Pratiq », les clients avec des revenus modestes cherchent uniquement à jouir d’un compte bancaire pour effectuer des paiements via l’utilisation d’une carte visa, sans pour autant dépenser beaucoup pour un abonnement (uniquement deux euros par mois).

Pour l’offre « Pratiq+ » le principe est simple ! Avec un abonnement de trois euros seulement par mois, le client peut avoir un chéquier pour déposer et retirer de l’argent en dehors de la zone euro.

Comme la banque Monabanq met en avant le client, celle-ci a même proposé une offre pour les voyageurs. En effet, ces derniers ont aussi droit à un abonnement de qualité. Avec un tarif de six euros par mois, un voyageur peut réaliser un total de vingt-cinq retraits et le double de paiements en zone euro.

Pour finir, cette banque mobile offre, à neuf euros par mois, sa formule « Uniq+ ». Cette offre donne la possibilité aux abonnés de réaliser des opérations sans frontières pour gérer leur compte.

En plus d’avoir droit à un seuil, de retrait comme de virement, beaucoup plus élevé, il n’y a aucune commission de change. En effet, le reste des pratiques monétaires est illimité.

Les différentes cartes bancaires proposées par Monabanq

Étant associée au réseau Visa, cette banque en ligne offre trois différents choix de cartes à ses clients.

La carte bancaire Visa Electron

Avec l’utilisation de la carte visa Electron, le client est soumis à une vérification du solde de son compte avant toute validation de ses paiements ou éventuels retraits.

La carte bancaire Visa Classic

Cette carte visa reste plutôt standard, elle peut être utilisée sans aucune condition lors de paiements ou de retraits, et ce, dans les quatre coins du monde. L’utilisation de cette carte vous ouvre droit à une cotisation.

La carte bancaire Visa Premier

Monabanq place la barre un peu plus haut, en présentant sa carte Visa Premier qui offre pas mal de garanties d’assurance aux clients, sans compter, le plafond de paiement intéressant pour leurs transactions. Cela dit, en plus de votre abonnement, vous aurez trois euros de plus à payer pour bénéficier de cette carte.

Grâce à l’obtention de votre carte Visa Premier, vous aurez droit à un revenu de qualité avec l’application du processus de « cashback » qu’a développé cette banque. Autrement dit, si vous êtes un client qui a l’habitude de réaliser ses achats avec cette banque, une partie de ces derniers vous sera remboursée.

Que faut-il retenir de l’application mobile Monabanq ?

Les utilisateurs de l’application mobile de chez Monabanq peuvent la retrouver en la téléchargeant sur l’Apple Store ou Google Play. Monabanq propose à ses clients une application mobile simple d’utilisation et bien fluide.

Les avis sur Monabanq peuvent vous donner un aperçu sur la qualité de l’application : vous pouvez simplement vous rendre sur l’Apple Store comme sur Google Play pour voir par vous-même.

Grâce à cette application, vous pouvez prendre en charge toutes vos opérations en utilisant uniquement votre téléphone. Vous pouvez, en effet, jeter un coup d’œil sur le total de votre solde et réaliser des transactions.

Espace client de Monabanq : comment faire pour se connecter ?

Pour être connecté à l’espace client de votre application Monabanq, vous devez déjà avoir un identifiant à onze chiffres. C’est grâce à cette succession de numéros que votre application vous donnera l’accès.

Une question se pose : où peut-on trouver ce numéro ? Il suffit de vous rendre dans votre boîte mail, cliquer sur le lien envoyé pour pouvoir confirmer votre compte client.

L’avantage dans cette situation, c’est que même si vous ne retrouvez plus le lien, vous pouvez simplement demander son renvoi par sms. Grâce à cet identifiant, vous pouvez finalement vous connecter sur votre espace client.

Il faut noter que pour sa sécurité, l’application bancaire Monabanq exige quelques modalités de connexion. En effet, vous aurez affaire à une authentification chaque 90 jours. Cela dit, si vous êtes déjà un client de Monabanq, sachez que votre identité est simplement confirmée après une connexion via votre téléphone, en utilisant le code sécurisé qui vous a été fourni lors de l’activation de votre empreinte digitale.

Dans le cas contraire, en cas de non-souscription au service Monabanq, c’est par sms que votre confirmation sera effectuée. En effet, un code vous sera communiqué pour sécuriser des opérations que vous jugez sensibles. Notez toutefois que ce code ne vous sera communiqué qu’une seule fois.

L’application propose une meilleure expérience aux utilisateurs avec la mise en avant de tous les éléments de l’espace client, notamment au niveau de la page d’accueil et des fonctionnalités de la carte bancaire.

En règle générale, cette application dispose d’un aspect plutôt moderne et suit le chemin des banques en ligne françaises les mieux notées.