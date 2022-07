Les Lunettes en bois, la nouvelle tendance !

Les lunettes en bois sont des lunettes qui ont un cadre en bois, et non pas en plastique ou autres matériaux. Tendances elles sont de plus en plus utilisées par les hommes comme par les femmes. Elles sont très confortables, très solides et résistent bien à l’usure du temps. Mais pourquoi les lunettes en bois sont-elles si populaires ? Nous allons voir çà de plus près dans cet article.

Comment choisir ses lunettes en bois ?

Comme les lunettes de vue ou lunettes de soleil, les lunettes en bois sont des accessoires indispensables pour être à la mode et tendance. Le choix de différents modèles et formes de lunette en bois vous permettront d’avoir un look vintage, classique ou encore sportif.

Les plus grandes marques proposent même des montures en bois haut de gamme qui sont très agréables à porter et qui ont une longue durée de vie grâce aux choix idéal de l’essence de bois utilisée lors de leur fabrication.

Pourquoi choisir des lunettes en bois ? Si vous souhaitez avoir un look hors du commun, faire un geste pour la planète en bannissant le plastique optez pour une paire de lunettes en bois. Ces accessoires sont élégants et raffinés ce qui fera ressortir votre personnalité et votre style vestimentaire. En plus d’être esthétiques, les verres peuvent être les mêmes que ceux des lunettes plus classiques.

Comment choisir ses lunettes en bois ? Une large gamme de lunettes en bois s’offre à vous.

La couleur : il est possible d’opter pour des teintes naturelles telles que le brun ou le beige par exemple.

La forme : cela dépendra entièrement du goût personnel du porteur.

Avantages et inconvénients des lunettes en bois

Les lunettes en bois sont de plus en plus utilisées. Si elles sont très appréciées, ce n’est pas sans raison.

Leur design est particulièrement original et leurs couleurs naturelles leur confèrent un style très tendance. De plus, les lunettes en bois sont écologiques et fabriquées à partir de matières premières renouvelables. Elles ne contiennent aucun produit chimique susceptible d’endommager la vue ou la peau des porteurs.

Les lunettes en bois présentent également l’avantage d’être résistantes et durables, ce qui permet de réduire considérablement l’achat de nouvelles paires tous les ans, contrairement aux paires classiques qui doivent être remplacées bien trop souvent.

Le choix des modèles est large : montures noires ou marron pour une touche d’originalité, montures colorées pour un look décalé ou encore montures transparente pour un style chic et élégant…

L’esthétisme des lunettes en bois va du plus sobre au plus travaillé selon les goûts personnels du porteur mais également du fabricant. Elles conviennent autant aux hommes qu’aux femmes et peuvent être associée à différents styles vestimentaires (chic, sportif…) car elles permettent d’adopter un look casual ou sophistiqué selon le modèle choisi

Les différents types de lunettes en bois

La lunetterie en bois est une solution innovante et originale. Elle offre des avantages différents qui peuvent varier selon les modèles proposés.

Les lunettes en bois sont fabriquées à partir de matériaux naturels : le bambou, le chêne, l’érable ou encore le bois de rose. Leur fabrication est artisanale et respectueuse de l’environnement. Ces lunettes sont souvent conçues à partir de matériaux recyclés. Chaque type de lunette a ses spécificités et ses avantages propres :

Les lunettes en bois écologiques : elles ne contiennent pas de plastique

: elles ne contiennent pas de plastique Les lunettes en bois naturelles : elles permettent un entretien facile

: elles permettent un entretien facile Les lunettes en bambou : elles ont un design original et sont élégantes, fines et légères

Où acheter des lunettes en bois ?

La lunette en bois se démocratise de plus en plus, et ce n’est pas pour nous déplaire. Le marché est très dynamique, il y a beaucoup de concurrence et les prix vont du simple au triple.

Il devient donc difficile de s’y retrouver. Pour faire le bon choix, il faut tenir compte de plusieurs critères : la matière, la forme, la couleur… Avant d’acheter des lunettes en bois sur Internet ou chez un opticien traditionnel, vous pouvez consulter notre guide d’achat pour savoir comment acheter des lunettes en bois sur Internet. Ce guide vous permettra de trouver le site qui va répondre à votre attente.

Vous recherchez une monture pour homme ? Sur un site spécialisé dans les articles en bois, vous trouverez forcément quelque chose qui va vous plaire ! Si vos goûts sont plus classiques et que l’idée de payer cher ne vous enchante pas trop, faites appel à un professionnel qui saura trouver le modèle adapté à votre visage et à votre budget.

Les sites spécialisés dans les accessoires tendance proposent souvent des offres alléchantes mais attention aux arnaques ! Pour savoir si un site est fiable ou non, il suffit généralement de se poser trois questions :

Le site propose-t-il une garantie?

Les produits sont-ils authentiques?

Les tarifs sont-ils abordables?

Comment entretenir ses lunettes en bois ?

Le bois est un matériau naturel et écologique.

Il s’agit d’une bonne alternative à la lunette plastique, mais il faut savoir que le bois nécessite un entretien particulier. Pour maintenir l’aspect du bois de vos lunettes en bon état, il faut les nettoyer régulièrement. Un chiffon humide peut suffire pour essuyer les verres, l’eau ne dégrade pas la matière naturelle du bois.

Si vous avez des lunettes en bois qui ont perdues leur couleur originale, cela est souvent dû au passage de l’eau sur les verres. Une solution simple pour y remédier consiste à appliquer une couche de cirage sur le bois afin de raviver sa teinte. Pour conserver toutes ses propriétés protectrices et esthétiques, pensez à protéger votre monture par une petite housse ou un autre accessoire adapté au style et au confort que vous recherchez.