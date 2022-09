Les répulsifs pour moustiques : comment ça marche ?

Comment utiliser des répulsifs pour moustiques ?

Avec l’arrivée de l’été, le changement climatique se fait de plus en plus ressentir, cela est dû à la hausse des températures. Certains jours, la chaleur est plus élevée que d’autres, néanmoins, elle n’est pas sans effets sur les personnes, sans compter qu’elle favorise la reproduction des insectes, notamment les moustiques. Ce cadre-là leur permet également de survivre. Par ailleurs, dans certaines régions où la végétation est dense, les maisons assistent carrément à des invasions d’insectes de tout type et surtout les moustiques. Certains de ces derniers sont porteurs de maladies, d’autres dérangent par leurs piqûres et donc le recours à des insecticides s’avère vital.

Les répulsifs antimoustiques les plus efficaces sont à base de DEET à des concentrations de 25 %, 30 % voire 50 %.

Les insecticides, un indispensable pour l’été !

Et voilà que la saison estivale revient de nouveau et ramène avec elle ses avantages et ses inconvénients. Nombreux sont ceux qui affirment préférer d’autres saisons à celle-ci, ils expliquent cela par le climat désavantageux pour eux et surtout la présence continue et ingérable d’insectes. Les plus dérangeants sont sans doute les moustiques.

Les éléments d’attirance pour les moustiques

Suceurs de sang impulsifs qu’ils sont, les moustiques constituent un réel problème pour les gens, car ils empêchent d’avoir un sommeil paisible, ils agressent la peau avec leurs piqûres et parfois même, ils sont porteurs de maladies.

Il n’y a pas à proprement parler de peau plus attirante pour un moustique qu’une autre. Toutefois, des études ont montré qu’il existe des facteurs qui font que certaines personnes ou catégories de personnes sont une cible fréquente pour ces insectes. Nous pouvons citer :

La quantité de CO 2 dégagée par une personne : les femmes enceintes, les buveurs d’alcool et les obèses en dégagent beaucoup ;

dégagée par une personne : les femmes enceintes, les buveurs d’alcool et les obèses en dégagent beaucoup ; La sueur et l’odeur qu’elle dégage ;

Certaines couleurs sombres ;

La lumière : ils la détectent uniquement s’ils sont à moins d’1m50.

Qu’est-ce que les répulsifs pour moustiques ?

Aussi connus sous la dénomination d’anti-moustiques, les répulsifs pour moustiques sont un ensemble de produits de différentes matières qu’on utilise dans le but de repousser les moustiques.

Par ailleurs, on peut les trouver sous forme de sprays ou de crèmes pour le corps, les vêtements ou encore à diffuser dans les différentes pièces de la maison afin d’éloigner les moustiques et de les empêcher de pénétrer à l’intérieur de la maison. Ce sont des indispensables quand il est question de partir en voyage dans un endroit où il y a beaucoup de plantes.

Si les insecticides éliminent carrément les insectes, les répulsifs ne font que les éloigner. Pour les tenir à distance de notre intérieur, nous pouvons également avoir recours à des moustiquaires ou encore à l’air conditionné.

Les répulsifs de moustiques et leur efficacité

S’il existe plusieurs alternatives repoussantes pour les moustiques, toutes ne sont pas forcément efficaces pour régler le problème. De plus, leur degré d’efficacité varie également selon la constitution des produits et le type de moustiques auquel on a affaire.

Comment choisir son produit répulsif ?

La diversité des produits répulsifs est expliquée par leur efficacité selon l’endroit où l’on se trouve et le type de personne qui l’utilise.

Les espèces de moustiques varient selon notre destination, les répercussions d’une piqûre de moustique peuvent s’avérer très graves dans certaines régions. En effet, certains sont porteurs de graves maladies.

Les répulsifs naturels sont moins efficaces que ceux qui contiennent dans leur formule des molécules chimiques. Étant donné qu’on parle de produits chimiques, ces derniers peuvent avoir des incidences sur leurs utilisateurs. En lisant l’emballage, nous pouvons connaître ceux qui sont utilisés pour les enfants et ceux pour les adultes. La concentration du produit a également son lot d’importance dans l’efficacité de la tâche. Il est donc conseillé de :

Utiliser des répulsifs pour la peau durant la journée et la soirée ;

Utiliser le spray répulsif sur les vêtements dans les endroits à risques ;

Utiliser des moustiquaires pour les enfants qui ne marchent pas encore.

Les molécules anti-moustiques

Ces composantes sont diverses selon leur degré de concentration. Les plus utilisées sont le DEET et l’IR 3535.

Le DEET est la molécule la plus active contre les moustiques. Cependant, elle est interdite aux enfants de moins de 12 ans, sauf dans des zones à grand risque (sur avis médical), et aux femmes enceintes (sauf en dosage réduit).

L’IR 3535 est efficace dans des endroits tropicaux et à forte température. Elle est interdite aux enfants de moins de 6 mois et autorisée aux femmes enceintes.

Vidéo : Pour éviter les moustiques, quel répulsif faut-il privilégier ? L’arrivée de l’été marque le retour des moustiques. D’une piqûre qui démange au paludisme, sans oublier le chikungunya, le moustique peut être responsable de différents maux. Quel est le meilleur moyen de se protéger contre les piqûres de moustique ? Rym vous donne ses conseils.