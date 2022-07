Phrases pour attirer un homme : on vous donne nos formules magiques !

Quelles phrases utiliser pour attirer un homme ?

Les techniques de séduction employées sur les hommes et les femmes diffèrent, car les deux êtres ne réagissent pas de la même façon à l’attraction physique et ne sont pas attirés par les mêmes choses. Ainsi, un homme aura tendance à privilégier l’aspect physique d’une femme alors que cette dernière préfère ses traits de personnalité ainsi que certaines qualités qu’il démontre envers elle, telles que de l’attention ou de la tendresse. Néanmoins, si vous cherchez à séduire l’homme qui vous plaît, il est important de jouer correctement la carte de la séduction et de faire en sorte qu’il craque pour vous en apprenant davantage sur lui et sur ce qu’il aime, bien que cela paraisse facile aux premiers abords, les choses ne sont pas gagnées d’avance, d’où l’importance de mettre toutes les chances de votre côté !

Comment se manifeste l’attirance physique chez un homme ?

Les hommes sont des créatures sensibles aux attraits physiques d’une femme et le sont davantage lorsque cette dernière présente un physique avantageux et notamment un corps plantureux avec une symétrie faciale. Ainsi, vous l’aurez constaté, les hommes sont particulièrement stimulés par tout ce qui est visuel et auront tendance à préférer une belle silhouette féminine, avec des formes généreuses.

L’attirance physique chez un homme est donc déterminée par la beauté d’une femme ainsi que la sensualité qu’elle dégage, cela s’explique, selon certaines théories de la psychologie de l’évolution, par le fait que les hommes sont enclins à choisir une femme en période de fécondité, d’où le fait que la majorité des femmes atteignent le paroxysme de la séduction pendant leur jeunesse. En effet, cette propension à préférer un physique avantageux est conditionnée par notre prédisposition génétique sexuelle.

Comment séduire l’homme qui nous plaît simplement par des phrases et comment maintenir cette séduction ?

Certes, il n’est pas nécessaire d’avoir un physique irréprochable afin de plaire à l’homme que vous voulez, mais il est important de prendre soin de vous et de savoir vous mettre en valeur en faisant ressortir vos meilleurs attributs féminins par le maquillage ou bien vos habits, une technique de séduction irréprochable réside également dans la façon avec laquelle vous vous adressez à un homme. En effet, le ton de votre voix et le langage que vous employez occupe une place importante dans le jeu de la séduction, Ainsi, il faudra toujours veiller à utiliser des phrases valorisantes qui servent à complimenter l’homme qui vous plaît et qui prouvent que vous vous intéressez réellement à lui, telles que :

« J’adore ce que tu portes, ça te va drôlement bien ».

« Je me sens bien avec toi ».

« Merci d’être là pour moi ».

Les hommes, généralement, craquent pour des femmes indépendantes et qui sont sûres d’elle. Ainsi, afin de toujours attirer l’homme que vous voulez, vous devez, non seulement prendre soin de vous et vous présenter sous votre meilleure allure, mais déployer de l’assurance et cultivez un élément de mystère autour de vous afin d’attiser sa curiosité et de le surprendre à chaque fois !

Comment savoir qu’on plaît à un homme ?

Si vous avez employé toutes les techniques de séduction dont vous disposez, mais que vous ignorez encore si vous avez fait craquer l’homme qui vous plaît, vous devez rester attentive à certains signes et comportements qu’il manifeste à votre égard et qui prouvent que vous l’intéressez réellement. Ainsi, il est bon de savoir qu’un homme à qui vous plaisez trouvera n’importe quel moyen pour vous toucher aussi légèrement que possible, il cherchera également à initier le contact avec vous et vous parlera dès qu’il le pourra, il faudra également faire attention à son langage corporel, car un homme qui est attiré par vous, aura tendance à tourner son corps envers vous lorsqu’il vous parle.