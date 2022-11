Chambre à la décoration japonaise : la nature et la tranquillité

Quelles sont les caractéristiques d’une chambre décorée à la japonaise ?

La chambre à coucher est une pièce très importante de la maison et qui nécessite un entretien constant. En effet, elle représente notre espace de vie, parce que c’est là que nous nous détendons, nous dormons, nous rechargeons nos batteries et nous y passons une grande majorité de notre temps. Par conséquent, nous essayons toujours de décorer, d’agencer et de créer pour rendre l’espace attrayant et confortable. Pour ce faire, nous nous penchons sur tous les styles de décoration, des plus classiques aux styles les plus atypiques et exotiques, comme le style japonais. Voyons plus en détails, ce style de décoration !

Quelles sont les caractéristiques d’une chambre à la décoration japonaise ?

Précisez brièvement les critères phares du style japonais, qui peuvent être grossièrement décrits par deux mots-clés : tradition et minimalisme. Un design concis et l’absence d’ornements extravagants sont facilement décrits, trois éléments principaux sont importants pour une chambre typiquement japonaise et qui sont :

le côté minimaliste ;

le côté naturel ;

le côté fonctionnel.

Le côté minimaliste : un espace libre d’ornements décoratifs et d’accessoires peut créer les conditions idéales pour se détendre et se reposer après une dure journée de travail. Ainsi, une chambre avec les couleurs, les martiaux et les mobiliers minimalistes, sont nécessaires pour une déco japonaise.

Le côté naturel : la relation humaine avec la nature est renfoncée par l’utilisation de matériaux qui sont naturels, à savoir le bois, le bambou, le rotin, la soie naturelle, le lin et le coton, dans la décoration et l’aménagement intérieur. La coloration se doit aussi d’être naturelle, notamment le marron, le vert et le rouge foncé.

Le côté fonctionnel : la disposition correcte des meubles, des étagères, des décorations murales et des armoires, vous donne la possibilité de pouvoir mieux organiser tout ce dont vous avez besoin et de faire en sorte d’économiser un maximum d’espace libre.

Ainsi, le design japonais convient spécifiquement aux personnes qui en ont assez de l’agitation des grandes villes et qui recherchent la beauté naturelle et la tranquillité. Ce style d’intérieur de chambre est conseillé aux amateurs de solutions de conception simples et concises.

Quelles couleurs choisir pour la décoration japonaise d’une chambre ?

Il faut savoir que le style japonais favorise particulièrement les nuances qui sont assez sobres, comme :

le taupe ;

le gris ;

le noir ;

le beige ;

le blanc.

Privilégiant l’aspect zen, ces tons neutres et sobres invitent à la détente et à la relaxation. De plus, les chambres de style japonais ont tendance à être calmes et minimalistes. Des choix de couleurs apaisantes transformeront votre pièce en une véritable oasis de tranquillité, avec un sentiment de sécurité.

Les chambres de style japonais privilégient donc les nuances neutres, mais ajouter quelques touches de couleur n’est pas interdit. Optez pour une chambre dite ikigai en bleu, cette couleur accentue l’ambiance zen d’une chambre japonaise.

Le marron ou le beige foncé contrastent également avec des tons plus clairs, sans pour autant dénaturer l’espace, mais restez fidèles aux tons naturels et évitez les couleurs qui sont trop vives, car elles peuvent « casser » l’atmosphère tranquille que vous essayez de créer. Toutefois, le Japon, pays du soleil levant, a su faire entrer le rouge dans la pièce. Si vous choisissez cette couleur, vous pouvez ajouter un accent à l’intérieur de la pièce du style japonais.

L’aménagement d’une chambre avec une décoration japonaise

La chambre au style japonais est souvent très sobre et très minimaliste. L’objectif est de créer un espace de style épuré qui encourage la paix intérieure. Cet espace de vie est spécialement conçu pour vous calmer et vous ressourcer. Les meubles que vous choisissez doivent correspondre aux couleurs déjà présentes dans la pièce. Plusieurs meubles sont typiquement japonais. Surtout, misez sur des matériaux qui sont naturels, tels que le bambou et la canne à sucre.

En regèle général, le futon est l’élément phare de la chambre et une parfaite représentation du style japonais. Si vous n’êtes pas sûr que cette literie vous convienne vraiment, vous pouvez choisir un lit qui soit plus près du sol. Les tables de chevet et/ou les commodes suivent les mêmes consignes que les lits. Le panneau de style japonais ne prend pas beaucoup de place et ajoute une belle couleur à votre pièce.

Les bougies et les petites lampes fabriquées en papier sont idéales pour souligner une atmosphère nature et zen dans la pièce. N’hésitez pas à les multiplier directement sur le sol, sur la commode ou sur la table de chevet. Pour finir, vous pouvez également habiller les murs avec des peintures d’inspiration japonaise, telles que des peintures de paysages et des calligraphies.