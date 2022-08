Si vous cherchez à gagner un peu d’argent supplémentaire, il existe de nombreux jeux mobiles qui vous permettent de le faire. En fait, certains jeux vous permettent de gagner de la crypto-monnaie simplement en jouant. Dans cet article, nous allons vous expliquer ce qu’est un jeu mobile « play to earn ». D’autre part, nous vous donnerons quelques exemples de jeux mobiles qui permettent de gagner de la cryptomonnaie.

Qu’est-ce que le jeu mobile « play to earn » ?

Le jeu mobile « play to earn » est un type de jeu qui vous permet de gagner des crypto-monnaies en gagnant des parties. Il existe de nombreux types de jeux différents qui permettent cela, mais les plus courants sont généralement des jeux de de stratégie ou shoot. Le fonctionnement est très simple : vous pouvez gagner des crédits dans le jeu qui peuvent être échangés contre de la monnaie du monde réel, comme le Bitcoin ou l’Ethereum.

Les jeux « Play-to-Earn » sont une option de jeu qui permet aux joueurs de gagner des prix et de l’argent réel. Il existe de nombreuses variantes de jeux NFT, mais elles fonctionnent selon les mêmes principes. Vous pouvez gagner des crypto-monnaies en jouant à un jeu, puis vous les transformez en argent.

Les gagnants peuvent se résumer sous la forme de :

Jetons associés à la plateforme de jeu.

Jetons de gouvernance ;

Jetons non fongibles (NFT) ;

D’autres récompenses de différents types comme des équipements dans le jeu.

Dans un jeu P2E les joueurs échangent leur personnage, leurs objets ou même leurs compétences. Tout se fait via la Blockchain et chaque actif est identifiable avec son propriétaire.

Grâce à leurs actions, les joueurs peuvent augmenter la valeur de leurs biens. Ils peuvent ensuite vendre leurs biens et gagner de l’argent.

Comment choisir un jeu play to earn ?

Avec l’explosion des jeux crypto mobile ces dernières années, il existe aujourd’hui de nombreuses options possibles pour ceux qui cherchent à gagner de la crypto-monnaie en jouant à ces jeux.

La plupart des jeux permettent aux joueurs de gagner un certain nombre de crédits en jouant. Cependant, le nombre de crédits que vous pouvez gagner dépend en grande partie de la difficulté du jeu. En fait, certains jeux sont plus difficiles que d’autres. Par exemple, il est difficile de gagner des crypto-monnaies dans certains jeux, alors que d’autres vous permettent d’en gagner en peu de temps.

Alors comment choisir un tel jeu mobile ?

Voici quelques éléments à prendre en compte :

Quel type de jeu vous amuse le plus ?

De nombreux types de jeux existent dans le monde du play to earn. En conséquence, il est important de choisir un jeu qui vous amuse pour augmenter vos chances de gagner.

Combien de temps voulez-vous passer à jouer ?

Certains jeux pour gagner de l’argent proposent des parties très courtes, tandis que d’autres sont bien plus chronophages. Réfléchissez au temps que vous êtes prêt à consacrer avant de choisir un jeu.

Souhaitez-vous investir de l’argent ?

Il existe des jeux mobile play to earn sans obligation de déposer de l’argent pour commencer. D’autres, permettant de gagner davantage de gains, vous proposent d’investir un peu d’argent dès le début. Il faut donc dès le début décider : souhaitez-vous miser pour gagner davantage d’argent grâce au jeu ?

Exemples de jeux crypto mobile permettant de gagner de la cryptomonnaie

Il existe de nombreux exemples différents de jeux mobiles « jouer pour gagner », mais certains des plus populaires incluent ceux ci-dessous.

Jeux NFT : Top 3 des meilleurs jeux

CryptoKitties

Il s’agit d’un jeu de collection numérique où les joueurs peuvent acheter, collectionner et échanger des chats virtuels. Chaque chat est unique et possède ses propres gènes, qui peuvent être croisés pour créer de nouvelles générations de chats. Les chats peuvent être achetés et collectionnés dans les magasins CryptoKitties.

Spells of Genesis

Il s’agit d’un jeu de stratégie mobile qui utilise la technologie blockchain pour aider les joueurs à gagner et à échanger des objets dans le jeu. Le jeu utilise une blockchain pour enregistrer les actions et les objets des joueurs, ainsi que le montant qu’ils ont gagné. Le jeu est développé par la société de jeux Everdreamsoft.

Huntercoin

Il s’agit d’un jeu d’action en ligne qui permet aux joueurs de gagner des crypto-monnaies en accomplissant des quêtes et en battant des adversaires.

Ce ne sont là que quelques exemples de jeux mobiles « play to earn » qui vous permettent de gagner des crypto-monnaies. Si vous cherchez un moyen de gagner un peu d’argent, pourquoi ne pas essayer l’un de ces jeux ?

Les 5 meilleurs play to earn

Heroes Of Arcan Illuvium Splinterlands Gods Unchained Mines Of Dalarnia

Un play to earn ou jeux P2E est un jeu en ligne qui permet de gagner de l’argent avec les cryptomonnaies ou les NFT selon le projet. Il faut savoir que jouer à un Play To Earn permet à la fois de s’amuser mais aussi de diversifier son portefeuille crypto. C’est donc une excellente alternative pour investir de l’argent en cryptomonnaie.

Attention : Comme dans chaque investissement, rien n’est garanti à 100%, n’investissez pas des sommes que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

⏱ TIMERS ↴ 0:00 – 0:37 Introduction 0:38 – 01:45 Heroes Of Arcan 01:46 – 03:02 Illuvium 03:03 – 03:43 Splinterlands 03:26 – 05:12 Gods Unchained 05:13 – 06:35 Mines Of Dalarnia