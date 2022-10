La casquette gavroche : un classique intemporel !

La casquette gavroche est un couvre-chef entre le béret et la casquette . Accessoire de mode intemporel et indémodable, elle revient au goût du jour. Appelée à ses débuts bonnet et même chapeau plat notamment en Irlande, elle était portée par les fermiers il y plus de 500 ans. Par la suite elle s’est exportée aux États-Unis puis en France. Populaire au départ, la casquette est adoptée en France par les classes aisées qui la portent pour le golf et la chasse.

La casquette gavroche se caractérise par sa forme arrondie et son petit rebord. La casquette gavroche , casquette irlandaise, casquette Poulbot ou encore casquette newsy revient au goût du jour, car modèle intemporel elle s’adapte à tous les styles.

Que vous soyez à la recherche d’un look classique ou moderne, la gavroche est la casquette qu’il vous faut !

Histoire de la casquette gavroche

La casquette gavroche est une casquette très populaire en France, notamment auprès des jeunes. Chapeau à visière courte et à bords droits, qui se porte généralement légèrement de côté , elle est souvent faite en tissu léger comme le coton ou la toile, et peut être ornée de détails tels que des boutons ou des broderies.

La casquette plate (ou « casquette irlandaise ») en tissu à bouton central est presque universelle dans les années 1930. La casquette gavroche est généralement associée à la mode des années 1950 et 1960, mais elle est en fait apparue bien plus tôt, dans les années 1830. À cette époque, elle était portée par les enfants des rues, d’où son nom.

Les casquettes gavroches ont connu un regain de popularité dans les années 1980 grâce à des films comme Les Tontons flingueurs et Les Misérables. Aujourd’hui, avec son côté vintage charmant et iconique la casquette est portée par de nombreuses célébrités françaises et internationales, et est considérée comme un véritable symbole de la mode française.

La casquette gavroche aujourd’hui

La casquette gavroche est toujours aussi populaire auprès des jeunes et des moins jeunes. Elle se décline dans une multitude de couleurs et de matières, ce qui la rend adaptée à tous les styles. Plus originale que le béret classique, cette casquette vous donne une allure élégante et décontractée et habille votre look.

Accessoire incontournable de la garde-robe masculine et féminine la casquette irlandaise se porte aussi bien en été qu’en hiver et s’adapte à toutes les occasions. Une très belle qualité est un indispensable pour donner du style à n’importe quelle tenue En effet, il existe aujourd’hui une grande variété de modèles de casquettes gavroches, allant du modèle le plus basique au plus élaboré.

La casquette gavroche pour les femmes et les hommes qu’elle soit pour l’été ou pour l’hiver est sans conteste la forme de couvre-chef qui convient à toutes les formes de visage.

Casquette tendance en mode Gavroche – Aujourd’hui, la casquette gavroche est plus que jamais un symbole de style et d’élégance. Elle est portée par de nombreuses célébrités et s’invite dans de nombreux défilés de mode. Si vous souhaitez adopter un look chic et élégant, la casquette gavroche est faite pour vous !

Comment porter la casquette gavroche ?

Les accessoires que vous portez sont révélateurs de votre personnalité et de vos préférences. Accessoire pratique et élégant à la fois la casquette gavroche est idéale pour les hommes et les femmes de tous âges et même les enfants.

Mais comment la porter ?

Voici quelques conseils :

-Choisissez la bonne taille : une casquette gavroche trop large ou trop petite ne sera pas très élégante. Prenez votre tour de tête en mesurant juste au-dessus de vos oreilles. A noter que certains modèles sont réglables de l’intérieur grâce à un ruban.

-Choisissez le bon style : il existe de nombreux styles de casquettes gavroches, alors choisissez celle qui vous convient le mieux. Les plus populaires sont les modèles en laine, en coton ou en tweed.

-Choisissez la bonne couleur : les casquettes gavroches se déclinent dans de nombreuses couleurs, mais les modèles noirs, gris ou marron sont plus faciles à assortir à vos vêtements.

-Portez-la avec fierté : une casquette gavroche est un accessoire très élégant, mais il faut assummer ce style particulier !

Les différents types de casquettes gavroches

Connue pour être la coqueluche des enfants des rues parisiennes du 19ème siècle, la casquette gavroche aujourd’hui est portée par tous, petits et grands ! Les différents types de casquettes gavroches sont nombreux, mais elles se distinguent toutes par leur style inimitable dont la célèbre visière arrondie. Les plus populaires sont les casquettes gavroches en laine, en coton ou en lin, mais on peut également trouver des modèles en cuir ou en daim. Quand elle est en matière légère et estivale, (comme le lin) cette casquette à visière se révèle être très confortable à porter les jours de grande chaleur. Certains fabricants proposent même des casquettes gavroches à motifs, pour encore plus de style !

Aujourd’hui, la gavroche est toujours aussi populaire auprès des fashionistas et des personnes qui aiment se démarquer.

Où trouver une casquette gavroche ?

Que vous soyez à la recherche d’une casquette gavroche pour vous protéger du soleil et de la pluie (bien pratique si vous avez oublié votre parapluie) ou pour donner un petit quelque chose en plus à votre look, grosse tendance mode de cet automne-hiver, la gavroche est forcément partout.

Si à l’origine la casquette était destinée aux hommes, désormais elle est unisexe et vous trouverez en vente dans toutes les bonnes chapelleries des casquettes gavroches pour Hommes, Femmes et Enfants.

Sur les boutiques en ligne sur internet, vous trouverez une large sélection de toutes les couleurs et de toutes les matières. Que vous soyez à la recherche d’une casquette gavroche en laine, tweed, coton, polyester, velours, suédine, feutre de laine et même en cuir vous devriez trouver votre bonheur.

Si vous avez des difficultés à choisir votre modèle, n’hésitez pas à demander conseil à votre entourage et aux vendeurs. Les spécialistes de la casquette gavroche se feront un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous conseiller sur les différents modèles disponibles. Alors n’attendez plus et faites votre choix parmi une très large sélection de casquettes gavroches pour homme et pour femme !