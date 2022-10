Les meilleures chapkas pour l’hiver

Une chapka pour l’hiver

Si l’origine de la chapka reste incertaine, vient-elle de Mongolie ou de Russie, la chapka est un symbole fort de l’Europe de l’Est. La chapka est porté par de nombreuses stars de cinéma russes comme Youri Gagarine ou Alexandre Soljenitsyne.

Le bonnet traditionnel russe ou ouchanka (ou ushanka) est un couvre-chef en feutre ou tissu, en laine ou en fourrure. Il a été porté par tous les peuples de Russie. Il existe plusieurs modèles selon la mode et le statut social : les chapkas des paysans, des soldats, des fonctionnaires et même des princes sont très différentes les unes des autres. La chapka est également portée par les cosaques, notamment dans la cavalerie légère de l’armée russe.

Les chapkas pouvaient autrefois être faites de peau d’ours ou de capybara. Elles sont aujourd’hui typiquement faites de fourrure de lapin ou de rat musqué. Les articles de luxe se trouvent en renard, martre ou fourrure de mouton de qualité. Les dirigeants soviétiques, les apparatchiks et les personnes appartenant à une élite (ou prétendant à une telle appartenance) portaient les chapkas en fourrure de faon de renne qu’on appelait les « pijik ».

La chapka fait partie de l’uniforme d’hiver des forces armées et des polices russe, finlandaise, canadienne, ainsi que des unités de police de certains États des États-Unis (comme l’Alaska).

L’ouchanka (russe : уша́нка, de ouchi, « oreilles ») est un chapeau traditionnel russe ou nordique, en fourrure, muni de parties rabattables qui peuvent couvrir les oreilles et la nuque, ou être relevées et nouées sur la coiffe. Dans le langage courant, on le désigne souvent sous le simple nom de chapka, qui signifie « bonnet »

La chapka traditionnelle est en fourrure d’ours ou de castor, désormais la chapka en fourrure de renard est le couvre-chef traditionnel russe le plus répandu. La fourrure du renard roux est particulièrement appréciée, car elle a la capacité de conserver la chaleur et d’être imperméable à l’eau, mais on trouve également des chapkas en fourrure de rat musqué.

La chapka en fourrure de lapin est le couvre-chef traditionnel le plus répandu dans la région du Caucase et de la Sibérie. Sa forme couvrant bien les oreilles est idéale en hiver pour se protéger du froid. Il reste bien sûr possible d’acquérir une chapka en fausse fourrure.

L’essor de la chapka

La chapka est portée en Russie depuis de nombreuses années et elle est devenue l’un des symboles les plus emblématiques du pays. La chapka a été popularisée par les tsars russes, qui l’ont portée comme un signe de leur richesse et de leur pouvoir. Ce bonnet de fourrure est également devenue très populaire auprès des militaires russes, car il leur permettait de se protéger du froid lorsqu’ils étaient en mission.

La chapka est l’un des symboles les plus forts du pays. Les Russes sont fiers de leur culture et de leur histoire, et la chapka est un excellent moyen pour eux de montrer cet orgueil. De nombreuses personnes à travers le monde portent des chapkas ornées des couleurs et des symboles de la Russie, ce qui leur permet de se sentir proches de leur patrie.

Une chapka c’est chic ! La chapka est à la mode aujourd’hui ! Elle n’est plus réservé aux bourgeois russes. C’est un chapeau sexy qui attire autant les femmes que les hommes. Il est vrai que sa magnifique fourrure et le design original de ce chapeau ne passe pas inaperçu.

Vous pouvez associer votre chapka à une tenue urbaine chic, une combinaison idéale qui vous aidera à être plus élégante ! mais aussi la porter au ski.

Plus récemment l’héroïne de Capitaine Marleau (Corinne Masiero dans la série française) porte souvent une chapka qui donne son originalité au personnage.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une tenue extrêmement chaude et pas toujours attrayante pour porter la chapka. Pour les femmes, la chapka peut-être portée avec des robes courtes ainsi que des chaussures plates et des vestes d’hiver.

Bien choisir sa chapka

Si vous souhaitez acheter une chapka, il existe de nombreux endroits où vous pourrez trouver des modèles traditionnels et modernes. Vous pouvez également trouver des chapkas fabriquées à partir de différents types de fourrure, ce qui vous permettra de choisir celle qui vous convient le mieux. En outre, il existe également des sites Web qui vendent des chapkas faites sur mesure, ce qui vous permettra d’obtenir exactement le modèle que vous souhaitez.

Quelques marques de chapkas

Il existe plusieurs marques de chapka sur le marché, les prix s’échelonnant de 4€ à 1600 € !

Chapka Isotoner 20€

Chapka tendance Fendi 1600€

Chapka Au Vieux Campeur 50€

Chapka JCrew 75€

Chapka Napapijri 100€

Chapka en peau retournée Stetson 600€

Chapka rose Herman 25€

Chapka Liska 335€

Chapka en fourrure Max Mara 515 €

Chapka Topshop 4€

Chapka Ugg 95€

Chapka Yves Salomon 365€

Chapka Barts 42€

Chapka toque Topshop 10€

Les chapkas existent en différents modèles et couleurs, il y en a donc pour tous les goûts. Si vous aimez les vêtements classiques, optez plutôt pour une chapka noire ou grise. Par contre, si vous aimez les vêtements plus originaux, n’hésitez pas à choisir une chapka colorée ou à motifs. Vous pouvez tout à fait opter pour une ouchanka noire, blanche, rose, rouge, beige, verte, bleue assortie à votre dressing !

Véritable accessoire de mode la chapka homme et la chapka femme se déclinent en couleur et en matière : fausse fourrure ou vraie fourrure, chapkas en cuir, en laine, en polyester, en tissu vous trouverez forcément la chapka qui vous va !

Quelques modèles de chapkas. Certains modèle type aviateur couvrent le front, les oreilles, les joues et le cou !

Chapka aviateur Chapka blanche Chapka cuir Chapka femme Chapka fourrure Chapka homme Chapka noire Chapka rose Chapka symbole russe

Pour bien choisir sa chapka vous aurez le choix par marque, matière, couleur et taille. Je vous conseille la chapka noire qui va avec n’importe quel vêtements. Généralement les chapkas sont disponibles de la taille S à la taille XXL.

La qualité d’une chapka se mesure à la densité de sa fourrure. Plus la fourrure est dense, plus la chapka sera chaude. La fourrure doit également être souple et douce au toucher.

Les prix des chapkas varient en fonction du matériau utilisé et de la qualité de confection. Les chapkas en fourrure sont généralement plus chères que les autres, mais elles sont aussi plus chaudes et plus résistantes. Avant de faire votre choix, comparez donc les différents modèles et prix afin de trouver la meilleure offre.

Où trouver une chapka ?

Le prix n’est pas toujours un indicateur de qualité. Il existe des chapkas très chères qui ne sont pas forcément les meilleures du marché. De même, il existe des chapkas moins chères qui peuvent être tout aussi efficaces que les modèles haut de gamme.

La chapka chapeau traditionnel russe ou scandinave, en fourrure, muni de parties rabattables qui peuvent couvrir les oreilles et la nuque se décline en différents modèles, prenez le temps de comparer avant votre achat.

Pour affronter l’hiver en toute sécurité et confort, il est important de choisir la bonne chapka. Parmi les nombreux modèles disponibles, certaines se démarquent par leur qualité et leur capacité à vous protéger efficacement du froid. Les meilleures chapkas pour l’hiver sont celles qui s’inspirent des chapkas traditionnelles et qui possèdent une doublure en fourrure, une bonne isolation thermique et une coque imperméable.

une chapka de qualité stetson avec cuir de bison.