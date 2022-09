Comment s’habiller au ski ? Des vacances d’hiver inoubliables, ne serait-ce pas le rêve des amateurs de ski ? Aussi, pensez aux équipements nécessaires pour skier. En effet, les séjours en montagne, notamment dans les stations de ski, exigent le port d’une tenue vestimentaire assez spéciale pour faire face au froid.

Comment s’habiller au ski, dans les stations de ski ou aux sports d’hiver ? Ainsi, pour bien vous préparer, vous devez prendre en compte certains éléments. Surtout, n’oubliez pas de faire une check-list avant de refermer la valise. D’ailleurs, en partant en voyage comme en vacances, il faut toujours connaitre le strict nécessaire à apporter. Dans le cas précis, ce sera pour des vacances dans une station de ski. Quels styles et tenues vestimentaires prioriser lorsqu’on se rend dans une station de ski ? Faisons un point sur les vêtements de ski essentiels à connaitre.

Vacances dans une station de ski : les indispensables

Vous avez opté pour un séjour de vacances dans une station de ski. Maintenant, il faut préparer les valises et apporter le maximum d’équipements pour faire face au froid, donc la neige. D’ailleurs, ce sera l’unique façon de profiter de vos vacances dans les montagnes. Aussi, découvrons les indispensables à apporter parmi vos bagages, pour vos vacances d’hiver :

Préparer une petite boîte à pharmacie avec les accessoires incontournables pour des vacances d’hiver dans une station de ski ;

avec les accessoires incontournables pour des vacances d’hiver dans une station de ski ; Vérifier les matériels de ski pour chaque membre de la famille ;

pour chaque membre de la famille ; Vérifier les vêtements à emmener, en priorité, dans vos valises.

Vacances au froid dans la montagne : les accessoires incontournables

Pour les vacances, apporter une boîte à pharmacie est impératif. Ceci dans le cas où un des membres du groupe ou de la famille est sujet à une maladie, à une allergie, ou à des malaises. Certes, la station de ski aura le nécessaire, mais pour plus de précautions, en avoir une à portée de main est toujours très pratique.

Outre la boîte à pharmacie, d’autres accessoires de vacances doivent également figurer dans votre check-list :

Une paire de lunettes de soleil anti UV pour chacun ;

Les protections et/ou écrans solaires adaptés pour la saison avec les bons indices de protection ;

avec les bons indices de protection ; Un appareil photo pour immortaliser vos vacances (les chutes et les batailles de boules de neige) ;

pour immortaliser vos vacances (les chutes et les batailles de boules de neige) ; Les gants, les chaussures, les moufles, le pull, le casque, le pantalon, la veste, la combinaison de ski pour contrer le froid, les bonnets, les bottes à neige, etc.

L’essentiel est que vous vous sentiez à l’aise pour profiter et de la descente et du voyage. Aussi, rien de mieux que de porter des vêtements de ski à la fois confortables et pourquoi pas à la mode (si le cœur vous en dit).

Vacances d’hiver en montagne : les matériels

Pour vous assurer que vos vacances dans une station de ski se passent bien, vérifiez au préalable un à un tous vos matériels de ski. Si possible, procédez à cette vérification bien avant le départ pour éviter les imprévus. Le cas échéant, vous pouvez toujours compter sur l’œil expert des professionnels présents dans la station de ski de votre choix pour la vérification :

Des fixations de vos skis ;

de vos skis ; Des carres bien affûtées pour aborder les virages sur la piste de ski ;

bien affûtées pour aborder les virages sur la piste de ski ; Des semelles bien fartées pour permettre à votre snowboard ou à vos skis d’avoir de l’adhérence et une protection maximale avant utilisation.

Vacances d’hiver dans une station de ski : les vêtements à porter

Les vacances d’hiver riment principalement avec neige et froid, avec pistes de ski, avec altitude et enfin avec montagne. Aussi, vous habiller chaudement tout en adoptant un style confortable est primordial.

Station de ski : tenue à porter

À titre indicatif, voici une liste non exhaustive pour vous donner une idée de comment vous habiller dans les stations de ski :

Un pantalon de ski imperméable ou une combinaison ;

Une veste imperméable (pour femme ou homme) afin de contrer le froid et l’humidité de la neige ;

Un pull au col roulé en fibre polaire à manches longues pour se protéger du froid ;

Un sous-pull au ras du corps avec une matière respirante ; surtout, évitez le coton ;

Un collant ou un legging à porter sous le pantalon de ski pour le confort et la chaleur ;

Des chaussettes épaisses en laine, une paire de gants de ski imperméables pour chacun, un bonnet doublé d’une écharpe, un masque et une paire de lunettes de soleil ;

Des boots ou des chaussures imperméables pour garder les pieds au sec après la séance de ski.

Vêtement de ski : un point à savoir

Sachez que pour votre confort, durant vos vacances d’hiver dans les stations de ski, les vêtements de ski se portent en plusieurs couches. Et que chaque vêtement répond à une utilité bien précise :

Première couche : pour éliminer l’inconfort de l’humidité lorsque vous transpirez ;

Deuxième couche : permets également d’isoler la transpiration tout en éliminant la sensation d’humidité ;

Troisième couche (la couche extérieure d’un vêtement de ski) : imperméable.

Pour finir, sachez que pendant vos vacances d’hiver, vous pouvez toujours vous montrer sous vos meilleurs jours malgré le froid occasionné par la neige. Les vêtements de ski peuvent être confortables tout en étant stylés et à la mode. L’important est que vous puissiez profiter pleinement de votre séjour en famille dans la station de ski de votre choix.

Veste polaire, pantalon, pull en fibre polaire, legging, une paire de gants, un bonnet avec l’écharpe, les chaussures confortables, tels sont les éléments vestimentaires à ne pas négliger.

Choisir son vêtements pour le ski

Le bonnet : le premier élément à avoir en hiver

En hiver, le bonnet fait partie des accessoires indispensables. Il se décline en plusieurs formes, couleurs et matières. Vous trouverez donc sur le marché un bonnet pour femme, pour homme et pour enfant.

En ce qui concerne les modèles de bonnets à choisir, vous avez le choix entre un bonnet en laine ou en duvet. Le premier est plus doux et offre une chaleur optimale. Quant au second, il est plus résistant à l’humidité, mais aussi plus lourd et plus cher.

Le bonnet est aussi l’accessoire idéal pour garder vos oreilles au chaud en hiver. En ce sens, il existe des modèles avec un bonnet qui protège les oreilles et le cou. Pour un maximum de confort, choisissez un modèle qui est à la fois chaud et léger.

La doudoune pour femme : le meilleur allié en hiver

La doudoune fait partie des accessoires les plus indispensables en hiver. Il s’agit d’un modèle qui peut être porté par tous les hommes et femmes, peu importe leur âge. En plus d’être pratique, la doudoune est aussi très confortable. Il existe des modèles qui sont à la fois chauds et légers, ce qui fait qu’il n’y aura aucun inconfort pendant votre séjour en montagne.

En effet, il est important de savoir que les doudounes sont faites à base de duvet d’oie ou de canard. Ce sont deux types de duvet qui ont la propriété de conserver la chaleur pendant plusieurs heures. Ainsi, en choisissant une doudoune, il est important de choisir un modèle à la fois chaud et léger, afin d’éviter le froid.

La doudoune : pour qui ?

Il existe des modèles de doudounes pour femmes, mais aussi pour hommes. Cependant, il faut savoir que la doudoune est plus adaptée aux personnes qui sont en plein hiver. Il est vrai qu’il s’agit d’un accessoire très confortable, mais il est important de bien choisir son modèle.

En effet, pour ceux qui sont en plein hiver, il est préférable d’opter pour une doudoune à la fois chaude et légère. En revanche, si vous êtes un sportif, il faut choisir une doudoune qui soit plus résistante, afin de pouvoir faire votre sport.

Qu’elle tenue pour le ski ? Comment s’habiller en hiver ? Quel équipement choisir pour le ski ? En montagne ? Vous n’aurez plus d’excuses si vous avez froid lors d’une descente tout schuss !