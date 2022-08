Appareil photo numérique : comment choisir le meilleur ?

Comment choisir le meilleur appareil photo numérique ?

Prendre des photos permet aux gens d’immortaliser des événements particuliers ou anodins, tels que des fêtes de mariage, des vacances en famille, des sorties entre amis ou des événements quelconques du quotidien. Par conséquent, ces photos sont comme une garantie de ne jamais oublier ces moments.

Afin de garder trace de tout cela, il vous faut incontestablement un appareil photo numérique.

On vous donne dans cet article, des idées pour vous aider à choisir le meilleur appareil photo qui vous permettra de faire les plus belles prises.

Comment trouver le meilleur appareil photo numérique ?

Un bon appareil photo est sans doute celui qui présente les caractéristiques et les spécifications les plus utiles et les plus pratiques pour réussir ses prises.

Qu’est-ce qu’un appareil photo numérique ?

Un appareil photo numérique utilise un capteur d’image électronique pour la création des photos fixes et l’enregistrement des vidéos. Le système optique d’un appareil photographique fonctionne comme un appareil argentique, dans lequel un objectif et un diaphragme spécifiques sont utilisés pour bien régler l’éclairage du capteur d’image.

Les appareils photo numériques offrent aux photographes amateurs et professionnels, plusieurs fonctions de contrôle automatique. Ils facilitent ainsi le contrôle manuel, ou automatique, de la majorité des fonctions.

Par ailleurs, pour choisir le meilleur appareil photo numérique, il est important de savoir qu’il y a plusieurs types et de connaître la différence entre les appareils.

De ce fait, il existe 4 types d’appareil photo numérique :

appareil photo compact : petit de taille et très pratique, mais la qualité de photo n’est pas au rendez-vous ;

appareil photo bridge : grand avec un gros zoom et un capteur minuscule. Celui-ci permet un zoom puissant, mais avec une faible qualité d’image ;

appareil photo reflex : consacré généralement pour les plus expérimentés en photo ;

appareil photo hybride : il s’agit d’un croisement entre l’appareil photo reflex et l’appareil photo compact.

Les appareils photo compact et bridge n’ont pas d’objectifs interchangeables. Vous serez donc obligés de changer d’appareil photo, si vous vous voulez évoluer, et ceux-ci ne s’adaptent pas à différents usages (portrait, photo animalière, paysage, etc.).

Par ailleurs, les appareils photo hybrides et reflex ont des objectifs interchangeables. Vous pouvez changer de réglage comme vous voulez en fonction des circonstances. Ils sont utilisés majoritairement par les experts. Cependant, ils nécessitent un investissement puisqu’ils coûtent très cher.

Quels critères pour choisir un appareil photo numérique de qualité ?

La première chose à choisir dans un appareil photo numérique, c’est la taille du capteur. Concrètement, plus la taille du capteur est grande, plus la photo de portrait sera meilleure. Vous devez donc opter pour un capteur micro 3/4 au minimum.

Par ailleurs, il est important de savoir que les millions de pixels ne prouvent forcément pas que c’est un bon appareil photo. D’autre part, vous devez choisir un appareil dans lequel vous pouvez effectuer des réglages précis sur ses fonctionnalités, comme l’ouverture du diaphragme, la vitesse d’obturation, etc.

De plus, le format RAW est indispensable dans un appareil photo, puisqu’il permet de sublimer vos photos, bien que cette option ne se trouve pas dans les appareils bridges et compacts.

Enfin, il faut connaître votre budget pour déterminer la marque et le type d’appareil photo que vous pouvez acheter.

Quelles sont les meilleures marques d’appareils photo numériques ?

Si vous êtes débutant et que vous préférez la simplicité, optez pour un appareil compact. Un appareil photo numérique bridge est meilleur, si vous cherchez un appareil polyvalent avec des possibilités de réglage avancées.

Par ailleurs, un appareil photo de type hybride est idéal pour la modularité. Ceci dit, vous aurez un appareil photo compact et modulable à la fois.

Enfin, pour les professionnels aimant la créativité, le meilleur appareil photo est de type reflex, puisqu’il offre le summum de la qualité à vos photos.

Voici une liste des meilleurs appareils photo du marché :

l’appareil Nicon D850 : il est vrai qu’il est un peu cher, mais il offre une excellente qualité d’image pour de meilleures performances ;

Fujifilm X-T2 : une manipulation rapide impeccable, mais ne contient pas d’écran tactile ;

Sony Alpha A9 : il offre des performances exceptionnelles pour un AF incroyablement rapide. Il est en concurrence avec les appareils Canon et Nikon ;

Nikon D3400 : il offre une bonne qualité d’image, mais son écran et fixe ;

Panasonic Lumix ZS100/TZ100 : le meilleur appareil pour vos voyages, vu sa petite taille et pour les débutants.

Quel budget pour l’achat d’un appareil photo numérique ?

Vous aurez besoin d’un budget dépassant les 200 euros pour vous acheter un bel appareil photo de qualité. Pour un débutant, vous pouvez trouver l‘appareil Canon Digital IXUS 285 HS à 277 euros et si vous cherchez un appareil haut de gamme, Nikon D850 à 279 euros.

Vous avez bien compris, les prix varient d’un appareil à l’autre en fonction de la marque et du modèle.