Chromebook Asus : comment choisir son modèle ?

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables axés sur le Web et les applications en ligne , ce qui les rend parfaits pour les étudiants à faible budget mais aussi pour les professionnels de la technologie et les utilisateurs occasionnels.

Un Chromebook est un ordinateur portable dont le système d’exploitation est Chrome OS de Google . S’appuyant sur le système d’exploitation de Google les Chromebook sont légers, rapides et simples d’utilisation . Avec son fond d’écran personnalisé et sa large gamme d’applications disponibles le Chromebook permet d’accéder à de nombreuses applications en ligne sur internet .

Allumez votre Chromebook et vous êtes prêt à travailler en quelques secondes. Les Chromebooks sont très faciles à utiliser, même si vous n’êtes pas familier avec les ordinateurs. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter avec votre compte Google et vous avez accès à tous vos fichiers et applications. A l’inverse des ordinateurs sous windows ou sous Mac vous n’avez pas à vous soucier d’installations de logiciels.

Les Chromebooks sont de plus en plus populaires et Asus en propose une large gamme. Si vous hésitez encore à passer au Chromebook, voici quelques bonnes raisons de choisir la marque Asus .

La société Asus a été fondée par un ancien ingénieur en matériel informatique qui voulait créer des ordinateurs portables abordables. Asus est devenu le deuxième vendeur de Chromebook dans le monde , après Dell en France. La gamme Asus Chromebook est parfaite pour ceux qui désirent un portable abordable et fiable. Ils offrent une bonne qualité de construction, des performances solides et une longue durée de vie de batterie. Asus propose également une gamme complète de Chromebooks, ce qui permet aux acheteurs de choisir le modèle qui leur convient le mieux.

Vous pouvez utiliser les Chromebook comme un ordinateur de bureau en le complétant par exemple d’un écran externe plus large, ou d’un clavier, ce qui vous permet de travailler plus efficacement tout en profitant de la mobilité si besoin.

Asus propose une gamme complète de Chromebooks, allant des modèles d’entrée de gamme abordables aux modèles haut de gamme puissants. Que vous recherchiez un ordinateur portable compact et léger pour l’utiliser en déplacement ou un ordinateur portable plus puissant pour le travail, Asus a certainement un Chromebook qui conviendra à vos besoins.

Le Chromebook est idéal pour ceux qui veulent utiliser un ordinateur portable pour étudier, travailler et s’amuser, mais qui ne sont pas prêts à investir dans un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable classique. Le Chromebook leur offre la portabilité et la flexibilité d’un ordinateur de bureau, ainsi qu’une puissance et des capacités de traitement suffisantes pour les besoins courants.

Les Chromebooks sont sécurisés, ils embarquent un anti virus intégré et vous ne pouvez télécharger que des applications déjà certifiées par Google. Avec le contrôle familial comme Family Link vous pouvez contôler l’usage du Chromebook par votre enfant et son temps d’utilisation.

Que ce soit sur le Web ou via les applications du Google Play Store, vous pouvez presque tout faire avec les Chromebooks : laisser libre cours à votre créativité, optimiser votre productivité, regarder des films/séries ou jouer aux jeux que vous aimez déjà. Les Chromebooks sont compatibles avec Microsoft Office. Retrouvez les applications Word, Excel et PowerPoint sur le web.

Les Chromebooks Asus sont des ordinateurs portables sûrs, rapides et intelligents qui fonctionnent sous le système d’exploitation Chrome OS : démarrage en quelques secondes, aucun ralentissement dans le temps grâce aux mises à jour automatiques, antivirus déjà intégré et batterie longue durée.

Notre choix s’est porté sur deux modèles de Chromebook Asus

Le ASUS Chromebook Flip CX5 de 16 pouces arbore un nouveau look et dispose jusqu’au dernier processeur Intel® Core™ i7 de 12e génération ainsi que du WiFi 6E pour des performances et une connectivité puissantes.

Pour offrir des visuels étendus dans n’importe quel scénario, son écran NanoEdge à trois côtés au rapport hauteur/largeur de 16∶10 fait tenir plus d’écran dans le châssis, tandis que le système audio certifié Harmon Kardon présente quatre haut-parleurs pour garantir un son impeccable.

Conçu pour le cloud, le ASUS Chromebook Flip CX5 prend en charge Google Play et le navigateur Chrome pour rester synchronisé en toute fluidité avec vos applications préférées. Profitez de performances, d’une connectivité, de visuels et d’un son incroyables pour le travail et le divertissement basés sur le cloud, tout cela grâce au ASUS Chromebook Flip CX5.

Les Chromebooks sont compatibles avec Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Profitez de 100 Go de stockage en ligne offerts en activant l’offre d’essai d’1 an à Google One.

Découvrez le Chromebook ASUS CX5500FEA-E60145 avec son grand écran tactile 15.6″ full HD LED. Convertible, vous pourrez travailler en position ordinateur portable, regarder des vidéos , et vous déplacer en position tablette. Processeur : Intel Core i5-1135G7 2.4 GHz (8M Cache, up to 4.2 GHz) Mémoire RAM : 8 Go | Stockage : 256 Go SSD Autonomie : jusqu’à 10h. Faites-en plus avec une seule charge, Chrome OS optimise en permanence les performances de la batterie. Poids : 1,89 kg Connectivité : 1 x USB, 2 x USB Type C, HDMI, lecteur de carte microSD, combo jack audio/micro 3,5mm L’écran 15,6” full HD produit des angles de vision plus larges et des couleurs exceptionnelles pour une immersion renforcée. Equipé de deux haut-parleurs stéréo, le CX5500 vous offre un son net et puissant. Ce PC Portable ne fonctionne pas sous le système d’exploitation Windows.

Chromebook Asus : les avantages d’un Chromebook

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur ultra-portable léger, abordable et facile à utiliser, le Chromebook Asus coche toutes les cases.

Le principal atout d’un Chromebook Asus est sa petite taille et son poids plume qui le rend facile à transporter. En outre, de nombreux modèles de Chromebook Asus sont équipés de claviers rétro-éclairés, ce qui est idéal pour les utilisateurs qui travaillent souvent dans des environnements peu éclairés.

Les Chromebooks Asus sont également connus pour leur longue durée de vie de la batterie. En effet, de nombreux modèles peuvent fonctionner jusqu’à 12 heures sur une seule charge, ce qui est idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d’un ordinateur portable sans se soucier d’une recharge au cours de la journée.

Le prix de 200 à plus de 1000 euros (pour les derniers modèles les plus récents), permet de choisir selon un budget bien défini. De plus, de nombreux modèles sont équipés des périphériques indispensables telles que des ports USB-C et des lecteurs de cartes SD, ce qui les rend encore plus attrayants pour les acheteurs à la recherche d’un ordinateur portable polyvalent et abordable.

Chromebook Asus : les caractéristiques d’un Chromebook

Ils se distinguent des ordinateurs portables classiques par leur système d'exploitation et certaines de leurs caractéristiques. Découvrons plus en détail les caractéristiques d'un Chromebook Asus.

Le Chromebook Asus fonctionne avec le système d’exploitation Chrome OS de Google. C’est un système d’exploitation relativement nouveau qui a été conçu spécialement pour les Chromebooks. Il est basé sur le noyau Linux et offre une interface utilisateur simplifiée. Le Chromebook Asus est donc principalement destiné à une utilisation en ligne. Vous aurez accès à tous vos documents et fichiers stockés dans le cloud, et vous pourrez également utiliser toutes vos applications et extensions préférées.

Les Chromebooks sont généralement moins chers que les ordinateurs portables classiques, et le Chromebook Asus ne fait pas exception à la règle. C’est un ordinateur portable abordable qui conviendra parfaitement aux étudiants et aux personnes qui ont un budget limité. En outre, les Chromebooks sont généralement plus légers et plus compacts que les ordinateurs portables classiques, ce qui les rend idéaux pour les personnes qui voyagent fréquemment.

Le Chromebook est un nouveau type d’ordinateur, conçu pour vous aider à en faire plus, plus rapidement et plus simplement. Il fonctionne sous Chrome OS, un système d’exploitation proposant un stockage dans le cloud, plusieurs niveaux de sécurité, ainsi que le meilleur de Google.

Un ordinateur Chromebook propose une autonomie de plus de 10 heurs. Les Chromebooks sont généralement connus pour leur autonomie impressionnante, et le Chromebook Asus n’est pas différent. Il est capable de fonctionner pendant une journée entière sans avoir à être rechargé, ce qui est idéal pour les personnes qui ont souvent besoin d’utiliser leur ordinateur portable en déplacement.

Enfin, le Chromebook Asus vous donne accès à de nombreuses applications Google notamment via le navigateur Chrome. Vous avez accès la lecture de musique en streaming, la lecture de vidéos HD, l’accès à des milliers d’applications Android et bien plus encore. Si vous recherchez un ordinateur portable abordable et polyvalent, le Chromebook Asus est certainement celui qu’il vous faut.

Chromebook Asus la meilleure option ?

Un Chromebook Asus est un excellent choix pour ceux qui cherchent un ordinateur portable léger et facile à utiliser. Moins chers que les ordinateurs portables Windows ou Mac ils offrent une expérience utilisateur similaire. De par leur conception la durée de vie de la batterie est plus longue que la plupart des autres ordinateurs portables

Chromebook Asus le choix parfait ?

Quand on évoque le choix d’un portable Chromebook, deux marques viennent à l’esprit : Acer et Asus. Si tous les Chromebook vous promettent de la rapidité, et une légèreté il faut aussi qu’ils soient de qualité et c’est ce que propose Asus avec des performances égales aux ordinateurs Windows et Mac plus chers.

Les Chromebooks Asus sont parfaits pour les étudiants, les professionnels et les particuliers qui veulent une machine portable puissante sans se ruiner. Si vous cherchez le meilleur Chromebook, vous ne pouvez pas faire mieux que les modèles Asus.

Asus est une marque fiable et réputée pour la valeur de ses ordinateurs portables. Les Chromebooks Asus sont construits avec les mêmes composants que les ordinateurs Windows et Mac plus chers. Ces ordinateurs portables sont également légers et compacts, ce qui les rend parfaits pour les voyages.

Les Chromebooks Asus offrent une excellente performance. Ils sont rapides et ont une longue durée de vie de la batterie. De plus, ils sont faciles à utiliser et à configurer. Les utilisateurs n’auront aucun problème à naviguer sur le Web ou à travailler avec des documents et des feuilles de calcul sur le Cloud.

Asus propose une gamme complète de Chromebooks avec différentes caractéristiques et fonctionnalités. Différents modèles sont proposés : Les modèles plus chers offrent une meilleure performance et des fonctionnalités supplémentaires comme le mode tablette.

Asus propose en effet des Chromebooks 2-en-1 qui peuvent être utilisés comme un ordinateur portable ou comme une tablette. Ces ordinateurs portables 2-en-1 offrent une flexibilité supplémentaire et peuvent être utilisés dans diverses situations.

Les Chromebooks Asus ont un excellent rapport qualité/prix. Ils sont abordables et offrent une excellente performance. De plus, ils sont faciles à utiliser et à configurer. Si vous cherchez le meilleur Chromebook, vous ne pouvez pas faire mieux que les modèles Asus.

En conclusion innovation, mobilit, abordables, faciles à utiliser et offrant une excellente autonomie de la batterie sont les atouts des Chromebooks Asus.