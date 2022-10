ASUS Chromebook CX1 – le Chromebook de rêve !

Chromebook Asus : le Chromebook de rêve ! Asus fabrique certains des meilleurs Chromebooks sur le marché, et le Chromebook Asus est son dernier modèle en date. Il s’agit d’un Chromebook ultraportable de 17,3″ Full HD avec dalle anti-reflet.

Ses caractéristiques principales : Ordinateur Portable ASUS Chromebook CX1700CKA-AU0043 – 17 » FHD – Intel Pentium N6000 – RAM 8Go – Stockage 128Go eMMC – Chrome OS – AZERTY – DAS 0,577W/kg

Il est également équipé d’un port USB Type-C, d’un lecteur de cartes microSD et d’un clavier rétroéclairé. En termes de connectivité, il prend en charge 802.11ac Wi-Fi et Bluetooth 4.0.

Design élégant et raffiné

Le Chromebook Asus est un ordinateur portable élégant et raffiné. Il a un design mince et léger qui le rend facile à transporter. Il est doté d’un écran HD de 17,3 pouces et d’un clavier rétro-éclairé. Il est également doté d’une webcam HD et d’un microphone intégré. Le Chromebook Asus est alimenté par un processeur Intel Pentium N6000 et il est équipé de 8 Go de RAM. Il dispose également d’un stockage interne de 64 Go eMMC (Jusqu’à 8 Go de mémoire et jusqu’à 128 Go de mémoire eMMC) et d’un port USB Type-C. Le Chromebook Asus est compatible avec le système d’exploitation Chrome OS et il est livré avec une garantie de 2 ans.

Son design à cadre fin accueille un écran plus grand dans un châssis plus compact afin d’améliorer le multitâche et la sensation d’immersion. Imprégné des meilleures fonctionnalités de Google, ce Chromebook est la porte d’entrée vers une grande variété d’applications pour votre productivité ou divertissement sur Google Play2. Avec ses vitesses fulgurantes, ses options de sécurité avancées et ses fonctionnalités toutes plus utiles les unes que les autres, le Chromebook CX1 est parfait pour apprendre ou travailler en tout lieu !

Le ASUS Chromebook CX1 présente une charnière à 180° afin que vous puissiez le poser à plat sur un bureau (mode tablette).

Performances exceptionnelles

Le Chromebook Asus est un ordinateur portable ultra-léger et compact doté d’un écran HD de 17.3 pouces. Le WiFi 6 (802.11ax) double bande, vous permet de charger du contenu en ligne en un clin d’œil. L’écran HD du Chromebook Asus est lumineux et offre une excellente qualité d’image. La webcam HD intégrée permet de faire des vidéoconférences en haute définition. Le Chromebook Asus est compatible avec les applications Android et il est livré avec 100 Go de stockage en ligne gratuit sur Google Drive.

✖

Batterie longue durée de vie

Ce que l’on retient de la batterie est son autonomie record de 17 h ! Les performances de la batterie sont calculées pendant une utilisation en mode Veille puis en navigation Web, etc. Le temps de chargement nécessite que la batterie soit à 5 % minimum, que l’appareil soit inactif et qu’un chargeur soit branché. L’autonomie réelle dépend de l’usage, des caractéristiques, des applications, de l’environnement et d’autres facteurs.

Chromebook Asus : le Chromebook de rêve !

Asus Chromebooks sont connus pour leur qualité et leur fiabilité. Cette marque propose des Chromebooks parmi les plus abordables sur le marché. Le Chromebook CX1 est l’un des meilleurs Chromebooks abordables que vous pouvez acheter avec une autonomie record de 17 heures. On apprécie aussi sa robustesse : Il a passé avec succès les nouveaux tests de la norme militaire MIL-STD-810H3 qui sont plus exigeants et rigoureux qu’auparavant. Le Chromebook a été soumis à d’autres tests en interne tels qu’un test de pression exercée sur la dalle, un test de choc et un test de chute, qui garantissent tous sa durabilité.

Le clavier ergonomique de grande taille avec une course des touches de 1,5 mm assure un confort de frappe exceptionnel sur le ASUS Chromebook CX1. Taper sur un appareil compact n’a jamais été aussi fluide et facile !

Asus Chromebook : le meilleur Chromebook du marché !

Asus Chromebook : le meilleur Chromebook du marché !

Si vous cherchez le Chromebook parfait, alors l’Asus Chromebook est certainement celui qu’il vous faut. Avec son design élégant et sa performance impressionnante, c’est le Chromebook idéal pour tous ceux qui cherchent à profiter pleinement du monde du Chrome OS.

Le design de l’Asus Chromebook est tout simplement superbe. Il a un look épuré et élégant qui le rend parfaitement adapté à un usage professionnel. La finition en aluminium brossé lui donne un look très haut de gamme et le rend extrêmement solide. De plus, il est extrêmement léger, ce qui le rend facile à transporter partout où vous allez.

L’affichage est extrêmement net et les couleurs sont très vives. De plus, l’angle de vision de l’écran est parfaitement adapté à une utilisation en extérieur, ce qui le rend idéal pour regarder des vidéos ou travailler sur des documents.

La performance de l’Asus Chromebook est tout simplement impressionnante. Ses composants haut de gamme lui permettent d’exécuter toutes les applications et extensions ChromeOS sans aucun problème. Équipé d’un processeur Intel® à quatre cœurs, le ASUS Chromebook CX1 offre des performances exceptionnelles pour une expérience fluide sur vos applications favorites. Associé aux fonctionnalités complètes du Google Workspace et d’autres applications pour la productivité téléchargeables depuis Google Play2, le Chromebook vous aide à venir à bout de votre to-do list quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.

Les Chromebooks se mettent à jour automatiquement en arrière-plan. Ainsi, votre appareil reçoit la dernière version du logiciel et les dernières fonctionnalités de sécurité sans vous interrompre.

En conclusion, l’Asus Chromebook est le meilleur Chromebook du marché et il est parfaitement adapté à tous ceux qui recherchent un ordinateur portable performant et élégant.