Acer Chromebook 516 GE : Acer lance le premier Chromebook de jeu au monde

Acer Chromebook 516 GE : Attendue depuis quelques semaines, la nouvelle vient de tomber puisque Acer annonce enfin le lancement de son premier Chromebook dédié pour le Cloud Gaming avec l’Acer Chromebook 516 GE. Longtemps étiquetés comme un simple navigateur web optimisé qui fonctionne grâce à du matériel encore très rare, les Chromebooks ont connu des évolutions majeures depuis leur première apparition sur le marché.

Les passionnés de jeu vidéo seront certainement ravis d’apprendre que ce Chromebook d’Acer va leur permettre de profiter d’un plus grand niveau d’expérience de jeu que tous les autres ordinateurs portables de jeu réunis actuellement. Toutefois, beaucoup de joueurs se demandent si ce portable est vraiment aussi performant. Découvrons ensemble les caractéristiques de ce Chromebook 516 GE dans les lignes suivantes.

Un design gaming couplé d’un son époustouflant

En tant qu’ordinateur de jeu, l’Acer Chromebook 516 GE est en mesure de proposer un design gaming et une expérience sonore inégalable. Ce tout nouvel ordinateur portable de jeu offre notamment un système audio DTS fournissant un son de qualité supérieure et sans distorsion. Il est diffusé par quatre haut-parleurs dont deux orientés vers le haut et deux vers le bas. Ce Chromebook 516 GE dispose aussi d’un clavier RGB avec la technologie anti-ghosting qui permet d’enregistrer des entrées et des combinaisons de touches rapides. En plus, ce clavier dispose d’un mode de rétroéclairage prédéfini pour ajouter du piment au gameplay.

Des performances graphiques puissantes

Ce Chromebook d’Acer dispose d’un écran 16 pouces affichant des images exceptionnelles avec une résolution ultra-fluide de 120 Hz. En plus, sa gamme de couleurs Srgb à 100 % fournit des couleurs vives, claires et nettes. En outre, l’Acer Chromebook 516 GE a également jusqu’à 16 Go de RAM et pas moins de 256 Go d’espace de stockage. Avec ses performances, le 516 GE d’Acer est sans aucun doute l’un des meilleurs Chromebooks gaming et ordinateurs portables qui existent en ce moment.

Pour se distinguer de la concurrence, Acer a collaboré avec Google. Il a également mis tous les moyens nécessaires pour équiper son nouveau Chromebook 516 GE des dernières technologies et fonctionnalités les plus recherchées par les joueurs. En prenant en charge NVIDIA GeForce Now, ce superordinateur portable d’Acer peut atteindre un niveau de performance extraordinaire dans le Cloud. Celui-ci permet le streaming des jeux à 1600 p et à plus de 120 images par seconde grâce à des fonctions graphiques nettement perfectionnées comme le ray tracing. D’ailleurs, ce Chromebook d’Acer prend aussi en charge d’autres plateformes de jeu sur le nuage comme Xbox Cloud Gaming ou encore Amazon Luna.

Pour accompagner cette nouvelle technologie graphique, ce Chromebook d’Acer incorpore un processeur Intel Core i7 « P-series » de 12e génération. Ce processeur Intel offre à ce portable une performance ultra réactive et une capacité de décodage vidéo extrêmement perfectionnée, idéale pour le Cloud gaming.

Un accès à l’intégralité des jeux pour PC et pour consoles

Pour soutenir le Cloud Gaming sur ChromeOS, Google propose une offre exceptionnelle pour une durée limitée à l’achat d’un Acer Chromebook 516 GE. Effectivement, Google fournit à toutes les personnes qui achètent un Acer Chromebook 516 GE 3 mois d’essai gratuit sur les plateformes NVIDIA GeForce NOW et Amazon Luna. Cela permet de sélectionner et d’essayer gratuitement les meilleurs jeux disponibles sur ces plateformes et ainsi de découvrir les avantages des jeux sur le nuage.

Par ailleurs, les utilisateurs de l’Acer Chromebook 516 GE auront la possibilité de jouer immédiatement aux jeux qu’ils souhaitent, car il n’y a plus d’installation ou de téléchargement à faire. D’ailleurs, les jeux sont tous accessibles dans leur intégralité pour PC et pour consoles dans le Cloud. Pour commencer à streamer sur leur Acer Chromebook 516 GE, les utilisateurs n’ont qu’à cliquer sur le bouton « Everything ». En plus, d’autres jeux et offres groupées viendront étoffer petit à petit le catalogue de jeux déjà bien fourni.

Une connectivité et une autonomie adaptée au Cloud gaming

L’Acer Chromebook 516 GE a une autonomie de 10 heures, ce qui permet de jouer à différentes sortes de jeux durant plusieurs heures d’affilée. De plus, ce Chrommebook d’Acer dispose d’une webcam Full HD associée à une technologie permettant de réduire le bruit. Deux microphones viennent aussi compléter les quatre haut-parleurs afin d’assurer une entrée et une sortie de son de haute qualité.

Étant donné qu’il s’agit d’un ordinateur de jeu portable dédié pour les jeux sur le cloud, l’Acer Chromebook 516 GE dispose d’une connexion parfaitement stable et très rapide. Cela permet aux joueurs de profiter d’une expérience de Cloud Gaming sans interruption via son port LAN RJ-45 2.5 G Gigabit Ethernet. Ajouté à cela, l’Acer Chromebook 516 GE possède également :

Deux ports USB de type C ;

Un port USB de type A ;

Un port HDMI pour se connecter à un écran externe ;

Un Bluetooth 5.2 pour se connecter à des accessoires sans fil ;

Un Wi-Fi 6E fiable et ultra-rapide afin de profiter des jeux du Cloud, même en déplacement.

L’Acer Chromebook 516 GE sortira en Europe vers le mois de décembre avec un prix tournant autour de 1 000 €.

Compte tenu de ses spécificités, ce Chromebook 516 GE d’Acer paraît comme l’ordinateur portable ChromeOS centré sur les jeux sur le Cloud le plus performant. L’Acer Chromebook 516 GE dispose de toutes les technologies et les fonctionnalités qui permettent de profiter d’une expérience de Cloud Gaming inattendue. Cependant, ces Chromebooks d’Acer peuvent-ils rivaliser avec les ordinateurs portables de Microsoft ? C’est encore un autre débat.