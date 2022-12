© Ordinateur portable Acer Travelmate : l'ordinateur conçu pour les entreprises

Acer est une entreprise spécialisée dans la conception d’appareils technologiques qui a vu le jour en 1976. En ce moment, Acer figure dans la liste des meilleures marques qui fabriquent des ordinateurs portables, disponibles sur le marché à l’échelle mondiale. À part les ordinateurs portables, Acer développe en ce moment des smartphones, des vidéoprojecteurs et une large gamme d’équipements informatiques.

À noter que la marque Acer est devenue célèbre grâce à ses ordinateurs portables, proposés actuellement sous divers modèles. C’est pourquoi, il est souvent difficile de faire le choix entre ces nombreux produits. Êtes-vous à la recherche d’un ordinateur portable Acer spécialement conçu pour les entreprises ? La gamme TravelMate peut vous intéresser.

Ordinateur portable Acer TravelMate : caractéristiques de ce PC

Dans l’univers de Windows, les équipements informatiques de la gamme TravelMate d’Acer proposent les meilleurs ordinateurs portables en termes de performances et de praticité. Non seulement ils sont pratiques et légers, mais ce sont également des ordinateurs portables écologiques et faciles à manipuler. Contrairement aux ordinateurs portables des autres marques, le modèle TravelMate d’Acer est extrêmement silencieux, et peut être utilisé pendant toute une journée dans les entreprises. Le saviez-vous ? Ce modèle d’ordinateur portable, signé Acer offre une autonomie de 8 h pour les lectures vidéo.

Pour vous aider durant votre activité, Acer a fait en sorte d’intégrer une technologie Bluetooth 4.0 dans chaque ordinateur portable TravelMate.

✖

18 décembre 2022 0h09

En outre, cet ordinateur portable est doté d’un écran de haute-définition et d’un système de son de grande qualité. Ces PC intègrent chacun une webcam et sont faciles à manipuler grâce au clavier rétro-éclairé qui est muni de touches mécaniques.

La webcam de cet ordinateur portable évoque une résolution Full HD et embarque également un écran tactile de 15,6 pouces. Les ordinateurs portables TravelMate sont spécialement conçus pour les hommes d’affaires qui voyagent souvent, car ils sont ultralégers. Le clavier rétro-éclairé d’un ordinateur portable Acer TravelMate de 15,6 pouces embarque une batterie performante.

En effet, la batterie de ce clavier rétro-éclairé peut offrir une autonomie de 12 heures, ce qui vous permet de travailler toute la journée sans se soucier du niveau de charge de l’ordinateur portable.

Ordinateur portable Acer TravelMate : le modèle à choisir pour les entreprises

Pour les entreprises, il est impératif de choisir un ordinateur portable qui offre une autonomie performante et un système Windows capable de sauvegarder rapidement les données. Les ordinateurs portables TravelMate sont spécialement conçus pour les professionnels, et parmi ces modèles, le Vero est celui qui permet de travailler de n’importe où.

Dans la gamme TravelMate d’Acer, l’ordinateur portable Vero est celui qui attire beaucoup de fans.

Le TravelMatel Vero est en effet un ordinateur portable écologique qui combine fonctionnalités et performances. L’ordinateur portable Vero est un premier choix pour ceux qui travaillent dans les bureaux ainsi que pour ceux qui se déplacent souvent. Voici comment se caractérise l’ordinateur portable Vero d’Acer :

Le système : Windows 11 Pro ;

Le processeur : Intel® Core™ i5-1155G7 (Quad-core) ;

L’écran (résolution Full HD) : 15,6 pouces ;

La RAM : 16 Go ;

Le disque dur interne : 512 Go SSD.

Vero est un équipement informatique d’Acer doté de performances en termes d’administration, de traitement de données et de sécurité.